অন্য খেলা

পদকের আশা দেখাচ্ছেন কুলসুম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৪৪
কুলসুম আক্তার মনি। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুলসুম আক্তার মনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিকেএসপির দশম শ্রেণির ছাত্রী কুলসুম আক্তার মনি। কথা বলার সময় চোখেমুখে শোভা পাচ্ছিল আত্মবিশ্বাস। বাংলাদেশের স্বপ্নটা যে এখন তাঁকে ঘিরে। কম্পাউন্ড নারী এককে সেমিফাইনালে উঠেছেন তিনি। একক ইভেন্টে রিকার্ভ হোক বা কম্পাউন্ড, বাংলাদেশের কোনো আর্চারই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি।

জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ শেষ বত্রিশ রাউন্ডে ইরানের ফাতিমা বাঘেরিকে ১৪৫-১৪৩ স্কোরে হারান কুলসুম। শেষ ষোলোয় ভারতের দ্বীপশিখার বিপক্ষে জেতেন ১৪২-১৪০ ব্যবধানে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে সর্বোচ্চ স্কোর ছিল দ্বীপশিখার। কোয়ার্টার ফাইনালে কাজাখস্তানের ইউনুসোভা রোক্সানাও দমাতে পারেননি কুলসুমের আত্মবিশ্বাসকে। ১৪৬-১৪৪ পয়েন্টে হারেন তিনি।

টানা তিন জয়ের পর ঠাঁকুরগাও থেকে উঠে আসা কুলসুম জানালেন অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমি অলিম্পিকে খেলতে চাই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হতে চাই না। হাইলাইট হতে চাই না। আমাকে হাইলাইট হতে হবে নিজের যোগ্যতা দিয়ে, সাফল্য দিয়ে।’

আগামী বৃহস্পতিবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ভারতের প্রদীপ প্রিথিকার মুখোমুখি হবেন কুলসুম। প্রত্যাশার তেমন কোনো চাপ নিচ্ছেন না তিনি, ‘কেবল আমি টিকে আছি বলে কোনো চাপ অনুভব করছি না। চাপ কেন নেব? এত দিন আমরা পরিশ্রম করেছি একটা কিছু পাওয়ার জন্যই। তাই সেমিফাইনালেও আমি নিজের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলার চেষ্টা করব। এই পতাকার (জার্সিতে বাংলাদেশের পতাকার লোগো দেখিয়ে) জন্যই খেলি, নিজের দেশের হয়ে খেলা আলাদা শান্তি।’

রিকার্ভ পুরুষ এককে হতাশ করেছেন সবাই। চায়নিজ তাইপের প্রতিযোগীকে ৬-৪ সেট পয়েন্টে হারানোর পর শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে ভারতের সঞ্জয় ইয়াশদিপ ভোগের বিপক্ষে ৬-৪ সেট পয়েন্টে জেতেন রাকিব মিয়া। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার জাং চায়ে ওয়ানের কাছে ৬-৪ সেট পয়েন্টে হেরে সেরা ষোলোর মঞ্চ থেকে বিদায় নেন তিনি।

কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আব্দুর রহমান আলিফ কাজাখস্তানের আব্দুলিন ইলফাতের কাছে ৭-৩ সেট পয়েন্টে এবং রাম কৃষ্ণ সাহা ৬-৪ সেট পয়েন্টে ভারতের রাহুলের কাছে হেরে যান।

রিকার্ভ মহিলা এককেও একই দশা। সেরা বত্রিশ থেকে সোনালি রায়, সীমা আক্তার শিমু, ইতি খাতুন ও মনিরা খাতুনের বিদায়ঘণ্টা বেজেছে। রিকার্ভ নারী দল ও কম্পাউন্ড পুরুষ দল পদকের ধারেকাছে যেতে পারেনি।

খেলাবিকেএসপিঅন্য খেলাআর্চারি
ফুটবল

খুদে ফুটবলার সোহান পাচ্ছে বিকেএসপির স্কলারশিপ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের খুদে ফুটবলার সোহান। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁদপুরের খুদে ফুটবলার সোহান। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামের খুদে ফুটবলার সোহান (৬) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) ডাক পেতে যাচ্ছে। সেখানে শিশুটিকে পূর্ণ বৃত্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। গতকাল নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানান তিনি।

ওই পোস্টে আসিফ মাহমুদ উল্লেখ করেন, ‘সোহানকে বিকেএসপিতে রেখে ভবিষ্যৎ ফুটবলার হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এদিকে এ খবরে সোহানের পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইছে।’

মতলব উত্তর উপজেলার সাড়ে পাঁচআনী গ্রামের বাসিন্দা সোহেল প্রধানিয়ার একমাত্র ছেলে সোহান প্রধানিয়া। সোহেল নিজ এলাকায় সাইকেল মেরামতের কাজ করেন। আর শিশু সোহান বর্তমানে পাঁচআনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে পড়ছে।

পরিবার ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সাথে কথা বলে জানাগেছে, মাত্র তিন বছর বয়স থেকে গ্রামের রাস্তায় বাবার সঙ্গে ফুটবলের অনুশীলন শুরু করে সোহান। সে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কিছু কলাকৌশল রপ্ত করে। ফুটবলে তার প্রতিভার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ফুটবলপ্রেমীরা শিশুটিকে দেখতে ছুটে যান। কেউ কেউ অবাক হয়ে কিংবা খুশিতে সোহানকে ফুটবল, জার্সি, জুতা উপহার দেন। সম্প্রতি জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হকও সোহানের সঙ্গে দেখা করেন; তাঁর হাতে তুলে দেন ফুটবলের নানা সামগ্রী। সেই সঙ্গে শিশুটির লেখাপড়াসহ খেলাধুলা চালিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নেন।

সোহান বিকেএসপিতে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়ার খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন বাবা সোহেল প্রাধানিয়া। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে কথা হয় তার সাথে। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলেকে বাংলাদেশের জন্য উৎসর্গ করলাম। আমি সোহানকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি, আল্লাহ যেন সেই স্বপ্ন পূরণ করেন।

টিভিতে খেলা দেখে ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখে সোহান নিজেও। সে বলে, আমি বড় হয়ে মেসির মতো খেলতে চাই।

বিকেএসপিতে সোহানের ভর্তির ব্যাপারে এখনো কোনো নির্দেশনা পাননি বলে জানিয়েছেন মতলব উত্তর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুমা মনি। তিনি বলেন, খুদে ফুটবলার সোহানের প্রতিভা দেখে আমি নিজেও তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমরাও চাই সোহান লেখাপড়ার পাশাপাশি একজন ভালোমানের ফুটবলার হবে।

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
ক্রিকেট

ক্যাচ মিস প্রসঙ্গে হাসান, ‘এটা পার্ট অব গেম’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রথম দিন পাঁচটি ক্যাচ ছেড়েছে বাংলাদেশের ফিল্ডাররা। ছবি: বিসিবি
প্রথম দিন পাঁচটি ক্যাচ ছেড়েছে বাংলাদেশের ফিল্ডাররা। ছবি: বিসিবি

খুবই হতাশাজনক। চাইলে বিরক্তিকরও শব্দটাও যোগ করা যেতে পারে। বলা হচ্ছিল সিলেট টেস্টের প্রথম দিন বাংলাদেশের বাজে ফিল্ডিংয়ের কথা। এদিন একটি কিংবা দুটি নয়, গুণে গুণে আয়ারল্যান্ডের পাঁচটি ক্যাচ ছেড়েছে স্বাগতিকদের ফিল্ডাররা। দিনের খেলা শেষে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হাসান মাহমুদকে। ফিল্ডারদের আগলে রাখলেন তিনি। এই বোলারের মতে, ক্যাচ মিস খেলারই অংশ।

নাহিদ রানার করা দিনের চতুর্থ ওভারে ক্যাচ মিসের শুরুটা করেন সাদমান ইসলাম অনিক। এরপর একে একে ক্যাচ নিতে ব্যর্থ হন তাইজুল ইসলাম, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। বাংলাদেশের ফিল্ডারদের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ইনিংস বড় করেছেন পল স্টার্লিং ও ক্যাড কারমাইকেল।

শুরুতে নতুন জীবন পেয়ে দুজনেই পেয়েছেন ফিফটির দেখা। দিন শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৭০ রান করেছেন আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশের ফিল্ডাররা ক্যাচ মিসের মহড়া না দিলে যে ২০০ আগেই অলআউট হতো আইরিশরা সেটা বলা বাহুল্য। তাই ক্যাচ মিস খেলার অংশ বলে চালিয়ে দিলেও হতাশা লুকাতে পারেননি হাসান।

এই পেসার বলেন, ‘ক্যাচ ছাড়বেই, এটা পার্ট অব দ্য গেম। বাট আমরা চেষ্টা করি। এটা আসলে পজিটিভ হিসেবে নেই যে সুযোগ আসছে। ফিল্ডাররা আরও রেডি থাকে পরের সুযোগের জন্য। ক্যাচ মিস হলে আমাদেরও ভালো লাগে না। সবাই চেষ্টা করছে ভালো ফিল্ডিং করার।’

হাসানের বিশ্বাস, ক্যাচ মিসের প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসবে ফিল্ডাররা, ‘ফিল্ডিং নিয়ে সবাই কাজ করে যাচ্ছে। মাঠে এসে প্রতিদিন আমরা ফিল্ডিং সেশন করি। চেষ্টা করছি যাতে আরেকটু উন্নতি করা যায়। কিন্তু খেলার মধ্যে এটা হতেই পারে। ক্যাচ মিস খেলার অংশ। আমরা চেষ্টা করি কতটুকু রিকভার করা যায়। হয়তো আজকে অনেকগুলা মিস হয়েছে। আশা করি পরবর্তীতে আর এটা হবে না। কিংবা হলেও সেটা অনেক কম হবে।’

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
ক্রিকেট

প্রথম দিনের বোলিং নিয়ে সন্তুষ্ট হাসান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রথম দিন আয়ারল্যান্ডের ৮ উইকেট নিয়েছে স্বাগতিকরা। ছবি: বিসিবি
প্রথম দিন আয়ারল্যান্ডের ৮ উইকেট নিয়েছে স্বাগতিকরা। ছবি: বিসিবি

তাইজুল ইসলামের করা দিনের শেষ ডেলিভারি জর্ডান নিলের প্যাডে লাগতেই জোরালো আবেদন হয়। আবেদনে সাড়া দিয়ে আঙুল তোলেন আম্পায়ার। দিনের শেষ বল বলেই বোধহয় বাংলাদেশ শিবিরে উদ্যাপনটা একটু বেশিই ছিল। সে উদ্যাপনের রেশ নিয়েই সিলেট টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন হাসান মাহমুদ।

প্রথম দিন শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে আয়ারল্যান্ডের সংগ্রহ ২৭০ রান। খুব বড় না হলেও এই পুঁজিকে ছোট বলার সুযোগও নেই। হাতে থাকা ২ উইকেট নিয়ে ৩০০ পার করার সুযোগ আছে সফরকারীদের সামনে। কাল কী হয় আগেই সেটা নিয়ে ভাবতে চান না হাসান। আপাতত নিজেদের প্রথম দিনের বোলিং নিয়ে সন্তুষ্টির কথাই শোনালেন এই ডানহাতি পেসার।

টস জেতা আয়ারল্যান্ড শিবিরে প্রথম ওভারেই আঘাত হানেন নাহিদ রানা। অতিথিদের অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নিকে ফেরান তিনি। স্কোরবোর্ডে তখন কোনো রান উঠেনি। এমন দারুণ শুরুর পর দিনটা পুরোপুরি নিজেদের করে নিতে পারতো বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাগতিকদের বাজে ফিল্ডিংয়ের কারণেই ৩০০ রানের কাছে আছে আইরিশরা। এদিন পাঁচটি ক্যাচ ছেড়ে দেয় বাংলাদেশের ফিল্ডাররা। টেস্টের মতো সংস্করণে যেটা মেনে নেওয়া একটু বেশিই কঠিন। বোলারদের প্রশংসা করে ফিল্ডারদের ব্যর্থতা ঢেকে দিলেন হাসান।

তিনি বলেন, ‘উইকেটটা খুবই ভালো ব্যাটিংয়ের জন্য। আর যদি আমরা বোলিংয়ের কথা বলি, আমরা অনেক ডিসিপ্লিনড বোলিং করেছি। ইকোনমি মানে বোলিং রান রেট এখনও তিনের নিচে আছে। আমার মনে হয় খুব ভালো আজকের দিনটা আমরা শেষ করেছি।’

দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই আয়ারল্যান্ডকে অলআউট করতে চায় বাংলাদেশ। হাসান বলেন, ‘আমরা খুবই ভালো অবস্থায় আছি। শুধু কাল সকালকেলা দ্রুত ওদের উইকেট নিতে হবে। ওদের ব্যাটিং অর্ডার হিসেবে রান খুব বেশি না। আশা করি আমরা এটা চেজ করে আবার ভালো একটা কামব্যাক করব।’

প্রথম দিন ৮ উইকেটের মধ্যেই পাঁচটাই নিয়েছেন মেহেদি হাসান মিরজা ও হাসান মুরাদ। তাই এই ম্যাচ জিততে স্পিনারদের দিকে তাকিয়ে হাসান, ‘আমি বলব যে স্পিনারদের জন্য ভালো সুযোগ। যতদিন যাবে উইকেটটা আরও একটু ঘুরবে বা আরও একটু টার্ন হবে। তো বোলাররা যদি কনসিস্টেন্ট থাকে তাদের লাইন অ্যান্ড লেংথে, আমার মনে হয় যে স্পিনাররাই দিন শেষে ম্যাচ জেতাবে আমাদের।’

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
ফুটবল

‘হামজা আসায় দল আরও উজ্জীবিত’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গতকাল ঢাকায় এসেছেন হামজা চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
গতকাল ঢাকায় এসেছেন হামজা চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

হামজা চৌধুরী এসেছেন গতকাল। আজই যোগ দিলেন অনুশীলনে। তাঁকে পেয়ে দল আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। বেড়েছে ভারতকে হারানোর তাড়নাও।

মাঠে নামার আগেই হামজাকে পড়তে হয় ব্যস্ততার মধ্যে। শুভেচ্ছাদূত বানানোর জন্য বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর পিছু ছুটছে। আজও সকালে এক টেলিকম কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করেন তিনি। তাঁকে ঘিরে এমন চাহিদা নজর কেড়েছে জাতীয় দলের বাকি ফুটবলারদেরও। রাকিব হোসেন জানালেন সেই কথাই।

কিংস অ্যারেনায় অনুশীলনের ফাঁকে সাংবাদিকদের রাকিব বলেন, ‘আসলে এখন পর্যন্ত ওরকম বাড়াবাড়ি হয়নি। আজকেই প্র্যাকটিস হবে তাঁর সঙ্গে। তো হামজা ভাই থাকলে এমনিতেই আমাদের দল উজ্জীবিত হয়। তিনি আসাতে আমাদের দল আরও উজ্জীবিত হয়েছে।’

রাকিব আরও বলেন, ‘হামজা ভাই আমাদের অনেক পেশাদার একজন ফুটবলআর। তাঁর এগুলো (ব্যস্ততা) আসলে আমাদের কাছে অনেক ভালো লাগে। কারণ সে আসার পর থেকেই এখন পর্যন্ত ব্যস্ত। তো এখন এগুলো আসলে ফুটবলের জন্যই আসলে আমাদের জন্য অনেক ভালো।’

জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের আগে নিজেদের প্রস্তুত করে নেওয়াই লক্ষ্য। ঘরের মাঠে সবশেষ হংকংয়ের কাছে হেরেছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। একই পরিণতি হয়েছে গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। ভারতের বিপক্ষে সেই চিত্র বদলাতে চান রাকিব। জাতীয় দলের এই ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আমরা হোম ম্যাচে ভালো খেলছি এবং গোলও করতে পারছি। এক ম্যাচে এক গোল করছি এবং শেষ ম্যাচে আমরা তিন গোল করছি। তো চেষ্টা করব যে সামনের দুটো ম্যাচ আছে, একটা ম্যাচ আমাদের হোম ম্যাচ। তো এই বছরের শেষ ম্যাচ এটা। তো আমরা চেষ্টা করব ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা জিতে দেশবাসীকে একটা ভালো একটা জয় উপহার দেওয়ার জন্য।’

বাংলাদেশখেলাফুটবলহামজা চৌধুরী
