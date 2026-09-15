Ajker Patrika
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ভারতের সিরিজ জয়ের পথে আফগানিস্তান কি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতের সিরিজ জয়ের পথে আফগানিস্তান কি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে
সিরিজে টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ নামবে আফগানিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

দিল্লিতে গত পরশু আফগানিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ভারত। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। ভারত চাইবে আগেভাগেই সিরিজ নিশ্চিত করতে। আর সিরিজ জিততে আফগানিস্তানের এখন শেষ দুই টি-টোয়েন্টি জয়ের বিকল্প নেই। লা লিগায় রাতে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

ভারত-আফগানিস্তান

রাত ৮টা

সরাসরি

সনি টেন ১, ৩ ও ৫

প্রথম টি-টোয়েন্টি

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি স্পোর্টস ওয়ান

ফুটবল খেলা সরাসরি

লা লিগা

রায়ো ভায়েকানো-এস্পানিওল

রাত ১১টা

সরাসরি

এলচে-রিয়াল মাদ্রিদ

রাত ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ইংলিশ লিগ কাপ

ইপসউইচ-আর্সেনাল

রাত ১টা

সরাসরি

ফ্যানকোড স্পোর্টস

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