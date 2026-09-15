ভারতের সিরিজ জয়ের পথে আফগানিস্তান কি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে

দিল্লিতে গত পরশু আফগানিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে ভারত। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। ভারত চাইবে আগেভাগেই সিরিজ নিশ্চিত করতে। আর সিরিজ জিততে আফগানিস্তানের এখন শেষ দুই টি-টোয়েন্টি জয়ের বিকল্প নেই। লা লিগায় রাতে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
ভারত-আফগানিস্তান
রাত ৮টা
সরাসরি
সনি টেন ১, ৩ ও ৫
প্রথম টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ওয়ান
ফুটবল খেলা সরাসরি
লা লিগা
রায়ো ভায়েকানো-এস্পানিওল
রাত ১১টা
সরাসরি
এলচে-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংলিশ লিগ কাপ
ইপসউইচ-আর্সেনাল
রাত ১টা
সরাসরি
ফ্যানকোড স্পোর্টস
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