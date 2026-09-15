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ফুটবল

এক সপ্তাহের ব্যবধানে তিন ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা, প্রতিপক্ষ কারা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ০৬
এক সপ্তাহের ব্যবধানে তিন ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা, প্রতিপক্ষ কারা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোতে তিন ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। ছবি: সংগৃহীত

নিউজার্সিতে ১৯ জুলাই বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের ম্যাচটিই আর্জেন্টিনার সবশেষ কোনো ম্যাচ। লিওনেল মেসিরও আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ এটা। দুই মাসের অপেক্ষা শেষে অবশেষে মাঠে নামছে আলবিসেলেস্তেরা। এক সপ্তাহের ব্যবধানে তিনটি ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে লিওনেল স্কালোনির দল।

আর্জন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) এখনো সেপ্টেম্বর-অক্টোবর উইন্ডোর সূচি ঠিক করতে পারেনি। তবে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম মুন্দো আলবিসেলেস্তের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আগামী ফিফা উইন্ডোতে তিন ম্যাচ খেলবে স্কালোনির দল। ৩০ সেপ্টেম্বর আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ বলিভিয়া। ৩ ও ৬ অক্টোবর বুরকিনা ফাসো ও বেনিনের বিপক্ষে খেলবে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

মেসির জন্য বিশেষ বিদায়ী ম্যাচ তাহলে কবে আয়োজন করবে আর্জেন্টিনামেসির জন্য বিশেষ বিদায়ী ম্যাচ তাহলে কবে আয়োজন করবে আর্জেন্টিনা

২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে ফিফা উইন্ডো। এএফএ আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও মুন্দো আলবিসেলেস্তের বরাতে জানা গেছে ম্যাচের ভেন্যুও। ৩০ সেপ্টেম্বর কর্ডোবায় হবে আর্জেন্টিনা-বলিভিয়া ম্যাচ। ফিফা উইন্ডোর শেষ দুই ম্যাচই স্কালোনির দল খেলবে মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে। ৩ ও ৬ অক্টোবর মাঠে গড়াবে আর্জেন্টিনা-বুরকিনা ফাসো এবং আর্জেন্টিনা-বেনিন ম্যাচ।

আর্জেন্টিনার সঙ্গে মেসির সম্পর্ক শেষ হয়েছে ১৫ দিন আগে। গত ৩১ আগস্ট সামাজিক মাধ্যমে অবসরের ঘোষণা দেন তিনি। কিন্তু যে আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২১ বছর খেলেছেন, ভক্ত-সমর্থকদের মনে রাখার মতো অসংখ্য মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন, তাঁর জন্য আলাদা কিছু করার পরিকল্পনা করতেই পারে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আর্জেন্টিনার ঘরের মাঠের প্রীতি ম্যাচে মেসির শেষবারের মতো খেলার কথা জানিয়েছিল আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস।

স্কালোনিকে নিয়েও আর্জেন্টিনার চিন্তা কম নয়। গত ১৯ জুলাই স্পেনের কাছে ১-০ গোলে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর তিনি জানিয়েছিলেন, এ বছরের ডিসেম্বরে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে সবকিছু ভেবে দেখবেন। চুক্তি নবায়ন নিয়েও কিছু জানা যায়নি।

২০১৮ বিশ্বকাপ শেষে আর্জেন্টিনা দলের দায়িত্ব পেয়েছিলেন স্কালোনি। প্রথমে তাঁর নিয়োগ নিয়ে অনেকেই আপত্তি তুলেছিলেন। পরে স্কালোনির জাদুর ছোঁয়ায় একের পর এক শিরোপা জেতে আলবিসেলেস্তেরা। ২০২১ কোপা আমেরিকা জিতে দীর্ঘ ২৮ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটায় আর্জেন্টিনা। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২২ ফিনালিসিমা ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা জেতে আলবিসেলেস্তেরা। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপ জিতে আর্জেন্টিনার ৩৬ বছরের অপেক্ষা ফুরানোর পাশাপাশি মেসি তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেন। মেসি-স্কালোনি জুটি আলবিসেলেস্তেদের হয়ে জিতেছে চার শিরোপা।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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