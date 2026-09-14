নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে যুক্ত হচ্ছে ফতুল্লা, কুতুবপুর ও এনায়েতনগর ইউনিয়ন

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) সীমানা সম্প্রসারণে সদর উপজেলার ফতুল্লা, কুতুবপুর ও এনায়েতনগর ইউনিয়নের পুরো এলাকা অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছে জেলা প্রশাসন। তবে প্রাথমিক প্রস্তাবে থাকা কাশীপুর ইউনিয়নের দুটি ওয়ার্ড অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব থেকে সরে আসা হয়েছে।
গত ৭ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে জমা দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে নাসিকের সীমানা সম্প্রসারণ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।
প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) সীমানা পরিবর্তন বিধিমালা অনুসরণ করে নাসিকের সীমানা বৃদ্ধির বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
মতামত নেওয়ার জন্য গত ২৭ জুলাই ও ১১ আগস্ট গণশুনানির আয়োজন করা হয়। গণশুনানিতে পাওয়া মতামত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শনে একটি কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটি সরেজমিনে এলাকাগুলো পরিদর্শন করে ড্রোনে ধারণ করা ফুটেজসহ প্রতিবেদন জমা দেয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা, মানুষের পেশাগত অবস্থান, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিদ্যমান অবকাঠামো এবং স্থানীয়দের মতামত বিবেচনায় এসব এলাকা সিটি করপোরেশনে অন্তর্ভুক্তির উপযোগী।
সর্বশেষ প্রতিবেদনে কাশীপুর ইউনিয়নের কোনো এলাকা নাসিকের সীমানায় যুক্ত করার সুপারিশ করা হয়নি। এর আগে প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে ইউনিয়নটির দুটি ওয়ার্ড সিটি করপোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব ছিল।
জেলা প্রশাসক রায়হান কবির বলেন, ‘গণশুনানির ভিত্তিতে আমরা তিনটি ইউনিয়নের পুরো এলাকা সিটিতে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। কাশীপুরের দুটি ওয়ার্ড যুক্ত করার প্রস্তাব থাকলেও সেখান থেকে আপত্তি আসায় সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা হয়েছে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।’
সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকারি মানবিক সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের চলাচলের সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অসহায় পরিবারগুলোর বসবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও এ ধরনের সহায়তা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।১৭ মিনিট আগে
লালমনিরহাটে ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী এ জেড এম জাহিদ হোসেনের সামনেই বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতিসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। এমপি রোকন উদ্দিন বাবুলের পক্ষের সঙ্গে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলমের পক্ষের মধ্যে...২০ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় কচ্ছপ বিক্রির দায়ে ফিলিপ অধিকারী (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ২৮টি জীবিত কচ্ছপ ও দুটি শাপলাপাতা মাছ উদ্ধার করা হয়।২৩ মিনিট আগে
যশোরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগের ২৭ নেতা-কর্মীসহ ১৫৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় মাদকদ্রব্য ও ককটেলসদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে পৃথক অভিযানে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা রয়েছেন।২৬ মিনিট আগে