বাংলাদেশ-সান মারিনো ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ইউরোপীয় কোনো দলের বিপক্ষে এবারই প্রথম কোনো ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-সান মারিনো। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। লর্ডসে সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে আজ খেলবে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ
বাংলাদেশ-সান মারিনো
রাত ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস, সনি টেন ১
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
লর্ডস টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বিকেল ৪টা
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ফ্রেঞ্চ ওপেন
সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২ ও ৪
ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি
ইন্দোনেশিয়া ওপেন
দুপুর সাড়ে ১২ ও বিকেল সাড়ে ৪টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
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