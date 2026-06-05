Ajker Patrika
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বাংলাদেশ-সান মারিনো ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-সান মারিনো ম্যাচ দেখবেন কোথায়
আজ সানমারিনোর বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

ইউরোপীয় কোনো দলের বিপক্ষে এবারই প্রথম কোনো ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-সান মারিনো। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। লর্ডসে সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে আজ খেলবে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ

বাংলাদেশ-সান মারিনো

রাত ১১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস, সনি টেন ১

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

লর্ডস টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড

বিকেল ৪টা

সরাসরি

সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

ফ্রেঞ্চ ওপেন

সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২ ও ৪

ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি

ইন্দোনেশিয়া ওপেন

দুপুর সাড়ে ১২ ও বিকেল সাড়ে ৪টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

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