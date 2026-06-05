Ajker Patrika
ফুটবল

ইরাওলা এখন লিভারপুলের নতুন কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইরাওলা এখন লিভারপুলের নতুন কোচ
লিভারপুলের নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আন্দোনি ইরাওলা। ছবি: সংগৃহীত

আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েই দিল লিভারপুল। নতুন কোচ হিসেবে আন্দোনি ইরাওলাকে নিয়োগ দিয়েছে অলরেডরা।

আনুষ্ঠানিকভাবে গত রাতে নতুন কোচ হিসেবে ইরাওলার নাম ঘোষণা করে লিভারপুল। ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে উচ্ছ্বসিত তিনি। লিভারপুলের ওয়েবসাইটে তিনি বলেন, ‘সত্যিই আমি রোমাঞ্চিত। লিভারপুল কেমন ক্লাব, সেটা সবারই জানা। বিশ্বের বড় ও ঐতিহ্যবাহী ক্লাবগুলোর একটি লিভারপুল।’

প্রিমিয়ার লিগে ২০ শিরোপাজয়ের পাশাপাশি ছয়বার চ্যাম্পিয়নস লিগ, আটবার এফএ কাপ, চারবার উয়েফা সুপার কাপ, একটি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপসহ লিভারপুলের ক্যাবিনেট শিরোপায় ভরপুর। অ্যানফিল্ডে যখন তাদের ম্যাচ হয়, গ্যালারি তখন দর্শকপূর্ণ হয়ে যায়। মাঠ ছেয়ে যায় লাল পতাকায়। অ্যাওয়ে স্টেডিয়ামেও দেখা যায় লিভারপুল ভক্ত-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস।

লিভারপুলের কোচ হতে পেরে ইরাওলা যেন একটু বেশিই রোমাঞ্চিত। ক্লাবটির ওয়েবসাইটে স্প্যানিশ এই কোচ বলেন, ‘লিভারপুল তো লিভারপুলই। ক্লাবটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর আমার মনে হয়েছে লিভারপুল আসলেই অনন্য এক ক্লাব। সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবলারদের কোচিং করানোর পাশাপাশি শিরোপার জন্য লড়াই করার সুযোগ পাচ্ছি। আকর্ষণীয় শুরু করতে উন্মুখ হয়ে আছি।’

২০২৪-২৫ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল সদ্য শেষ হওয়া মৌসুমে শিরোপা ধরে রাখতে পারেনি। আর্সেনাল জিতেছে ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা। লিভারপুল শিরোপা ধরে রাখতে না পারায় আর্নে স্লটকে কদিন আগে বরখাস্ত করেছে ক্লাবটি। তবে ইরাওলার সঙ্গে কত দিনের চুক্তি করেছে, তা লিভারপুল আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি। তবে বিবিসির দাবি, নতুন কোচের সঙ্গে দুই বছর চুক্তি করেছে লিভারপুল।

ইরাওলা এর আগে এইকে লারনাকা, মিরান্দেস, রায়ো ভায়োকানো, বোর্নমাউথের কোচিং করিয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে তাঁর অধীনে বোর্নমাউথ ষষ্ঠ স্থানে থেকে শেষ করেছে। ইংল্যান্ডের এই ক্লাবটির দায়িত্বে ছিলেন তিন বছর। এবার প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসের অন্যতম সেরা ক্লাব লিভারপুলের ডাগআউট সামলাবেন ইরাওলা।

বিষয়:

খেলাফুটবলইংল্যান্ড ফুটবললিভারপুল
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