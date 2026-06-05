Ajker Patrika
ফুটবল

‘এই হার বিশ্বকাপে ফ্রান্সের জন্য বড় সতর্কবার্তা’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘এই হার বিশ্বকাপে ফ্রান্সের জন্য বড় সতর্কবার্তা’
আইভরি কোস্টের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে ফ্রান্স। ছবি: সংগৃহীত

র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম সারির দলগুলোর একটি ফ্রান্স। সবশেষ দুই বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট। সেই দলটি গতকাল হোঁচট খেল আইভরি কোস্টের কাছে। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন এমন হার দলটির জন্য সতর্কবার্তাই বটে।

এখন যে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচগুলো হচ্ছে, সেগুলো বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি ম্যাচই বলতে হবে। ঘরের মাঠ ন্যান্তেসে গত রাতে আইভরি কোস্টের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে ফ্রান্স। বিশ্বকাপে যতই ফ্রান্সকে ফেবারিটদের তালিকায় ধরা হোক না কেন, দলটির ফরোয়ার্ড রাইয়ান শেরকি তা মনে করেন না। আইভরি কোস্টের কাছে হারের পর তিনি বলেন, ‘এটা একটা ছোট্ট সতর্কবার্তা।আপনাদের বলে দিচ্ছি যে আমরা নিজেদের ফেভারিট ভেবে বিশ্বকাপে যাচ্ছি না।’

ম্যাচে অবশ্য শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল ফ্রান্স। ৪৫ মিনিটে ইব্রাহিমা কোনাতের অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন শেরকি। প্রথমার্ধের একমাত্র গোলটাই ফরাসিদের একমাত্র সম্বল ছিল গত রাতে। ৫৩ মিনিটে গুয়েলা দুয়ের গোলে সমতায় ফেরে আইভরি কোস্ট। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে (৮৪ মিনিটে) আমাদ দিয়ালোর গোলটাই আফ্রিকার দলটির জয়ে অবদান রেখেছে। হারের পর ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম বলেন, ‘পরাজয় কখনোই সুখের হয় না। দ্বিতীয়ার্ধে অনেক পরিবর্তন করে খেলেছি। তবে এই অজুহাত দিয়ে লাভ নেই। আইভরি কোস্ট অসাধারণ খেলেছে।’

বিশ্বকাপে ‘আই’ গ্রুপে সেনেগাল, ইরাক ও নরওয়ের বিপক্ষে খেলবে ফ্রান্স। গ্রুপে থাকা দলগুলোর মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে ফ্রান্স এগিয়ে থাকলেও দেশমের মতো ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ ঘটতে পারে যেকোনো কিছুই। আইভরি কোস্টের কাছে হারের পর ফ্রান্সের কোচ বলেন, ‘ আইভরি কোস্টের কাছে হার আমাদের জন্য একটি বড় বার্তা যে নিজেদের যতটুকু সেরা মনে করি, সেরকম পর্যায়ে আমরা যেতে পারিনি। ১৬ জুন আমাদের ঠিক এমন দলের বিপক্ষেই খেলতে হবে।’

নরওয়ে এবার বিশ্বকাপ খেলতে আসছে ২৮ বছর পর। আর্লিং হালান্ডের মতো গোলমেশিন আছেন এই দলে। ইরাক গত রাতে স্পেনকে রুখে দিয়েছে। গত রাতে নিজেদের মাঠে অনুষ্ঠিত প্রীতি ম্যাচে স্পেন ১-১ গোলে ড্র করেছে ইরাকের সঙ্গে। ১৬ মিনিটে ফেরান তোরেসের গোলে এগিয়ে যায় স্প্যানিশরা। সমতায় ফিরতে ইরাকের লেগেছে ১১ মিনিটে। ২৭ মিনিটে গোলটি করেছেন মার্চাস দোসকি। দেশম তো আর এমনি এমনি বিশ্বকাপ নিয়ে চিন্তিত নন।

বিষয়:

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