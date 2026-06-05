‘এই হার বিশ্বকাপে ফ্রান্সের জন্য বড় সতর্কবার্তা’

র্যাঙ্কিংয়ের প্রথম সারির দলগুলোর একটি ফ্রান্স। সবশেষ দুই বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট। সেই দলটি গতকাল হোঁচট খেল আইভরি কোস্টের কাছে। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন এমন হার দলটির জন্য সতর্কবার্তাই বটে।
এখন যে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচগুলো হচ্ছে, সেগুলো বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি ম্যাচই বলতে হবে। ঘরের মাঠ ন্যান্তেসে গত রাতে আইভরি কোস্টের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে ফ্রান্স। বিশ্বকাপে যতই ফ্রান্সকে ফেবারিটদের তালিকায় ধরা হোক না কেন, দলটির ফরোয়ার্ড রাইয়ান শেরকি তা মনে করেন না। আইভরি কোস্টের কাছে হারের পর তিনি বলেন, ‘এটা একটা ছোট্ট সতর্কবার্তা।আপনাদের বলে দিচ্ছি যে আমরা নিজেদের ফেভারিট ভেবে বিশ্বকাপে যাচ্ছি না।’
ম্যাচে অবশ্য শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল ফ্রান্স। ৪৫ মিনিটে ইব্রাহিমা কোনাতের অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন শেরকি। প্রথমার্ধের একমাত্র গোলটাই ফরাসিদের একমাত্র সম্বল ছিল গত রাতে। ৫৩ মিনিটে গুয়েলা দুয়ের গোলে সমতায় ফেরে আইভরি কোস্ট। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে (৮৪ মিনিটে) আমাদ দিয়ালোর গোলটাই আফ্রিকার দলটির জয়ে অবদান রেখেছে। হারের পর ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম বলেন, ‘পরাজয় কখনোই সুখের হয় না। দ্বিতীয়ার্ধে অনেক পরিবর্তন করে খেলেছি। তবে এই অজুহাত দিয়ে লাভ নেই। আইভরি কোস্ট অসাধারণ খেলেছে।’
বিশ্বকাপে ‘আই’ গ্রুপে সেনেগাল, ইরাক ও নরওয়ের বিপক্ষে খেলবে ফ্রান্স। গ্রুপে থাকা দলগুলোর মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে ফ্রান্স এগিয়ে থাকলেও দেশমের মতো ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ ঘটতে পারে যেকোনো কিছুই। আইভরি কোস্টের কাছে হারের পর ফ্রান্সের কোচ বলেন, ‘ আইভরি কোস্টের কাছে হার আমাদের জন্য একটি বড় বার্তা যে নিজেদের যতটুকু সেরা মনে করি, সেরকম পর্যায়ে আমরা যেতে পারিনি। ১৬ জুন আমাদের ঠিক এমন দলের বিপক্ষেই খেলতে হবে।’
নরওয়ে এবার বিশ্বকাপ খেলতে আসছে ২৮ বছর পর। আর্লিং হালান্ডের মতো গোলমেশিন আছেন এই দলে। ইরাক গত রাতে স্পেনকে রুখে দিয়েছে। গত রাতে নিজেদের মাঠে অনুষ্ঠিত প্রীতি ম্যাচে স্পেন ১-১ গোলে ড্র করেছে ইরাকের সঙ্গে। ১৬ মিনিটে ফেরান তোরেসের গোলে এগিয়ে যায় স্প্যানিশরা। সমতায় ফিরতে ইরাকের লেগেছে ১১ মিনিটে। ২৭ মিনিটে গোলটি করেছেন মার্চাস দোসকি। দেশম তো আর এমনি এমনি বিশ্বকাপ নিয়ে চিন্তিত নন।
আন্তর্জাতিক ফুটবলে হামজা চৌধুরীর ক্যারিয়ার কেবল ১৫ মাসের। এই সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশ দলের প্রাণভোমরা হয়ে উঠেছেন। দেশে তো বটেই, বিদেশের মাঠেও বাংলাদেশের ম্যাচের সময় গ্যালারি ‘হামজা, হামজা’ স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে। অল্প সময়ে ছেলে যেভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারছেন না বাবা১ ঘণ্টা আগে
ফুটবল বিশ্বকাপ কীভাবে দেখব—গত কদিন ধরেই বাংলাদেশের ফুটবল ভক্তরা এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। অবশেষে কেটেছে বিশ্বকাপ সম্প্রচার নিয়ে সংকট। সময় টিভি, বিটিভি, টি-স্পোর্টস—দেশের এই তিন টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ।২ ঘণ্টা আগে
ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক নিয়ে টালবাহানা করা ব্রাদার্স ইউনিয়নের জন্য নতুন কিছু নয়। এমন নেতিবাচক ঘটনায় বারবার খবরের শিরোনাম হয় দলটি। এবারও ঘটল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ম্যাচ বর্জন করেছেন ক্রিকেটাররা।৩ ঘণ্টা আগে
ইউরোপীয় কোনো দলের বিপক্ষে এবারই প্রথম কোনো ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-সান মারিনো। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। লর্ডসে সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে আজ খেলবে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা র৩ ঘণ্টা আগে