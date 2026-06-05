Ajker Patrika
ক্রিকেট

টাকা না পেয়ে ম্যাচ বর্জন ক্রিকেটারদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ জুন ২০২৬, ১৩: ৪৩
টাকা না পেয়ে ম্যাচ বর্জন ক্রিকেটারদের
ম্যাচ বর্জন করল ব্রাদার্স ইউনিয়ন। ছবি: সৌজন্য ছবি

ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক নিয়ে টালবাহানা করা ব্রাদার্স ইউনিয়নের জন্য নতুন কিছু নয়। এমন নেতিবাচক ঘটনায় বারবার খবরের শিরোনাম হয় দলটি। এবারও ঘটল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ম্যাচ বর্জন করেছেন ক্রিকেটাররা।

বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে হওয়ার কথা ছিল ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের (ডিপিএল) অগ্রণী ব্যাংক-ব্রাদার্স ইউনিয়ন ম্যাচ। ক্রিকেটাররা মাঠেও গিয়েছিলেন। কিন্তু পারিশ্রমিক নিয়ে ঝামেলা না মেটায় ম্যাচ বর্জন করেছেন তাঁরা। ব্রাদার্সের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার সোহাগ গাজী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আপনারা তো জানেন, এবার রেলিগেশন লিগ নেই। কম টাকায় ক্রিকেটাররা খেলছে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ২০ শতাংশ টাকা দিয়েছে। ঈদের আগে দেওয়ার কথা ছিল ৩০ শতাংশ। সেখানে অনেকে খাম খুলে দেখে ৩০০০ টাকা, ৬০০০ টাকা, এটা কি কিছু হয় বলেন? আমরা অনেকেই সেই টাকা ফেরত দিয়েছি।’

ঈদুল আজহার ছুটির আগে ২৩ মে সবশেষ খেলেছেন ক্রিকেটাররা। উৎসবের আগে ক্রিকেটারদের খামে করে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তখন অনেকে কেঁদে ফেলেছিলেন বলে জানিয়েছেন সোহাগ। তবু ক্রিকেটাররা আশা ছাড়েননি। পারিশ্রমিক ঠিকঠাক বুঝে পাবেন বলে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন সোহাগ। আজকের পত্রিকাকে ৩৪ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার বলেন, ‘‘আমরা ঈদের পর ২ জুন খেলেছি। ৩ জুন আমিন খান হজ থেকে দেশে ফিরেছেন। তিনি বলেছেন, ‘খেললে খেল, তা না হলে নিচের দিকে নামিয়ে দেওয়া হবে।’ গত রাতেও আমরা গ্রুপ কলে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তখনো তিনি একই কথা বলেছেন।’’

আজ সকাল ৯টায় দেশের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে শুরু হওয়ার কথা ছিল ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ছয় ম্যাচ। একমাত্র অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব-ব্রাদার্স ইউনিয়ন ম্যাচ বাদে বাকিগুলো চলছে। ৯ ম্যাচে ১ জয় ও ৮ হারে ২ পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে অবস্থান করছে ব্রাদার্স। ১২ দলের মধ্যে সবার ওপরে থাকা মোহামেডানের পয়েন্ট ১৪। ৮ ম্যাচ খেলে তারা সাতটিতেই জিতেছে। হেরেছে ১ ম্যাচ। অবনমন থাকলেও এবারের ডিপিএলে থাকছে না রেলিগেশন লিগ।

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