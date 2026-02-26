জিম্বাবুয়ের কাছেও কি ধরা খাবে ভারত

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরে সেমিফাইনালে ওঠা অনেক কঠিন হয়ে গেছে ভারতের জন্য। হাতে থাকা দুটি ম্যাচ জিতলেও সূর্যকুমার যাদব-অভিষেক শর্মা-জসপ্রীত বুমরাদের সেমির টিকিটের নিশ্চয়তা নেই। আজ চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ। তার আগে বিকেলে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই ম্যাচের দিকেও তাকিয়ে ভারত। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ভারত-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
হঠাৎই ব্যাটিং ছেড়ে গ্যালারির দিকে তেড়ে গেলেন মোহাম্মদ মিঠুন। তাঁর মেজাজ যে সপ্তমে চড়েছে, সেটা স্পষ্ট। প্রতিপক্ষের কোনো ক্রিকেটারের সঙ্গে নয়। দক্ষিণাঞ্চলের এই ব্যাটারের মেজাজ হারিয়েছেন দর্শকের ওপর!১৫ মিনিট আগে
পাকিস্তান এখন খাদের কিনারায়। সালমান আলী আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠা নির্ভর করছে ‘যদি-কিন্তু’র ওপর। কলম্বোর প্রেমাদাসায় গতকাল নিউজিল্যান্ডের জয়ে সেমির আশা জ্বলজ্বল করছে পাকিস্তানের। ৬১ রানে হেরে শ্রীলঙ্কার বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে। তবে লঙ্কানদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেলেও পাকিস্তানের পথের২ ঘণ্টা আগে
এই নাচ চলবেই—ম্যাচ শেষে নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ক্যাপশনে এটা লিখেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। আর পুরো সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গ্যালারিজুড়ে লেখা ছিল, বর্ণবাদকে না বলুন। চ্যাম্পিয়নস লিগের গত রাতের রিয়াল মাদ্রিদ-বেনফিকা ম্যাচে যে আলোচনায় ভিনির বর্ণবাদ ইস্যু থাকবে, সেটা একরকম অনুমিতই ছিল।৩ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানের হার ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্বপ্নকে খাদের কিনারায় দিয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে গ্রুপ-১-এর বর্তমান চিত্রপট অন্তত সে ইঙ্গিতই দিচ্ছে। প্রোটিয়াদের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এবং জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দাপুটে জয়ের পর সুপার এইটের এই গ্রুপটি এখন৩ ঘণ্টা আগে