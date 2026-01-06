Ajker Patrika
সিডনিতে ইংল্যান্ডের ৩৮৪ রানের পর অস্ট্রেলিয়ার পাল্টা জবাব

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইংল্যান্ডকে পাল্টা জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো
ইংল্যান্ডকে পাল্টা জবাব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টে আগে ব্যাটিং করে ৩৮৪ রান করেছিল ইংল্যান্ড। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ৪০ রানের লিড নিয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১০১ ওভারে ৬ উইকেটে ৪২৪ রান করেছে অজিরা। ওপেনার ট্রাভিস হেড ১৬৬ বলে ১৬৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। স্টিভ স্মিথ ৮৬ রানে অপরাজিত। ক্যামেরন গ্রিন ৩২ রানে ব্যাটিং করছেন। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

সিডনি টেস্ট: তৃতীয় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিগ ব্যাশ লিগ

অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-সিডনি থান্ডার

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

কেপটাউন-জোহানেসবার্গ

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ওয়েস্ট হাম-নটিংহাম

রাত ২টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
