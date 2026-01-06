সিডনিতে ইংল্যান্ডের ৩৮৪ রানের পর অস্ট্রেলিয়ার পাল্টা জবাব

ক্রীড়া ডেস্ক
সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টে আগে ব্যাটিং করে ৩৮৪ রান করেছিল ইংল্যান্ড। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ৪০ রানের লিড নিয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১০১ ওভারে ৬ উইকেটে ৪২৪ রান করেছে অজিরা। ওপেনার ট্রাভিস হেড ১৬৬ বলে ১৬৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। স্টিভ স্মিথ ৮৬ রানে অপরাজিত। ক্যামেরন গ্রিন ৩২ রানে ব্যাটিং করছেন। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সিডনি টেস্ট: তৃতীয় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিগ ব্যাশ লিগ
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-সিডনি থান্ডার
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
কেপটাউন-জোহানেসবার্গ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-নটিংহাম
রাত ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এসসিজি) অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টে আগে ব্যাটিং করে ৩৮৪ রান করেছিল ইংল্যান্ড। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ৪০ রানের লিড নিয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১০১ ওভারে ৬ উইকেটে ৪২৪ রান করেছে অজিরা। ওপেনার ট্রাভিস হেড ১৬৬ বলে ১৬৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। স্টিভ স্মিথ ৮৬ রানে অপরাজিত। ক্যামেরন গ্রিন ৩২ রানে ব্যাটিং করছেন। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সিডনি টেস্ট: তৃতীয় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিগ ব্যাশ লিগ
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-সিডনি থান্ডার
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
কেপটাউন-জোহানেসবার্গ
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-নটিংহাম
রাত ২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
মাঠের লড়াইয়ে এবারের অ্যাশেজ তেমন একটা জমছে না। মেলবোর্নে গত বছরের ডিসেম্বরে দুই দিনে শেষ হওয়া বক্সিং ডে টেস্টে যা একটু লড়াই দেখা গিয়েছিল। তবে স্লেজিং, মদ্যপান, দ্রুত টেস্ট শেষ হওয়ায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ক্ষতিসহ বিভিন্ন কারণে অ্যাশেজ খবরের শিরোনাম হয়েছে।২৩ মিনিট আগে
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) পরিচ্ছন্ন রাখার অঙ্গীকার করেছিলেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার বেশ আগেই বিসিবির স্বাধীন দুর্নীতি দমন বিভাগের চেয়ারম্যান অ্যালেক্স মার্শালের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে গত বছরের মার্চে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ অবসর নেওয়ার পর তাঁর ব্যস্ততা এখন শুধু ঘরোয়া ক্রিকেট ঘিরেই। ৩৯ বছর বয়সী মাহমুদউল্লাহ এবারের বিপিএলে দেখাচ্ছেন তাঁর বুড়ো হাড়ের ভেলকি। দলের প্রয়োজনে মুহূর্তেই ইনিংসের গিয়ার বদলাতে পারেন এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার।২ ঘণ্টা আগে
কলকাতা নাইট রাইডার্সের ফেসবুক পেজ কিছুক্ষণ পর স্ক্রল করলেই পোস্টগুলো অ্যাংরি আর হাহা রিঅ্যাকশনে সয়লাব হয়ে ওঠে। নেতিবাচক মন্তব্য তো রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, লাখ লাখ ফলোয়ারও হারাচ্ছে আইপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। সবশেষ ৪৮ ঘণ্টায় কলকাতার ১০ লাখ ফলোয়ার কমেছে।২ ঘণ্টা আগে