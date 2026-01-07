Ajker Patrika
আইসিসিকে আবারও বোঝাবে বিসিবি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৪৫
আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: সংগৃহীত
আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: সংগৃহীত

নিজেদের অবস্থানে অনড় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না তারা। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। এই ইস্যুতে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থাকে আবারও বোঝানো হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পরবর্তী পর্বকে সামনে রেখে গত মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত মিনি নিলাম থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে দলে টেনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাতে করে বেশ ক্ষোভের মুখে পড়ে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। খোদ কলকাতার মালিক শাহরুখ খানকে ‘বেইমান’ বলে আখ্যা দেয় বেশ কিছু বিজেপি নেতা, ধর্মীয় গুরু এবং এক শ্রেণির সাধারণ মানুষ। তোপের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত মোস্তাফিজকে ছেড়ে দিতে কলকাতাকে নির্দেশ দেয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতের বিকল্প ভেন্যু চেয়ে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, তাদের দাবি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে আইসিসি। এরই মধ্যে বুলবুল জানালেন, নিজেদের স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে পুনরায় আইসিসির দ্বারস্থ হবে তাঁর বোর্ড।

আজ সংবাদমাধ্যমকে বুলবুল বলেন, ‘আমরা আইসিসি প্রথমে লিখেছিলাম যে নিরাপত্তা আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কাছে সুযোগ আছে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা বিষয়টি দেখা। কিন্তু খেলোয়াড়দের বাইরে যে বড় একটা জনগোষ্ঠী আছে, যেমন সাংবাদিক, ক্রিকেট স্পনসর বা অনেকেই খেলা দেখতে যাবে। সব নিরাপত্তা তো আর ক্রিকেট বোর্ডকে দেওয়া সম্ভব না। এ জন্য আমি সরকারের নির্দেশনা নিয়েছি। কারণ আমাদের যেকোনো সফরের আগে সরকারের অনুমতি দরকার হয়। নিরাপত্তার বিষয়টি যদি নিশ্চিত না করা হয় তাহলে আমরা বিষয়টি নিয়ে নিজেদের চেষ্টা চালিয়ে যাব।’

আইসিসিকে বোঝানোর আগে ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন বিসিবি সভাপতি, ‘আমরা তো এটা একটা (নিরাপত্তা ইস্যু) যথার্থ কারণ নিয়ে কথা বলছি। এর আগে আমরা এতগুলো বিশ্বকাপ খেলেছি। কিন্তু কখনো এই ধরনের কথা বলিনি। আমাদের কাছে মনে হয়েছে (নিরাপত্তা ইস্যুতে সমস্যা)। তাই এটা নিয়ে আইসিসিকে আমরা বোঝাব। আমাদের মন্ত্রী (ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল) যেভাবে বলেছেন।’

মোস্তাফিজের ঘটনা টেনে বুলবুল বলেন, ‘দেখেছেন তো মোস্তাফিজ যেমন একটা খেলোয়াড়, একটা খেলোয়াড়কেই যখন দেখলাম নিরাপত্তা দিতে অসুবিধা হচ্ছে। এ জন্য তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তখন একটা দল, পুরো বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী যারা খেলা দেখতে যাবে, এটা তো বিরাট ব্যাপার।’

