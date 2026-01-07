অনিশ্চয়তার পরও বিক্রি হচ্ছে কলকাতায় বাংলাদেশের ম্যাচের টিকিট

ক্রীড়া ডেস্ক
কলকাতা নাইট রাইডার্স মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দল ভারতে যায় কিনা সেটা নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। তবে প্রতিবেশী দেশটিতে লিটন দাস, তাসকিন আহমেদদের ম্যাচের টিকিট বিক্রি থেমে নেই।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি ও নেপাল। এর মধ্যে দলটির প্রথম তিনটি ম্যাচের ভেন্যুই কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়াম। টিকিট বিক্রির প্ল্যাটফর্ম বুক মাই শো বলছে, গ্রুপ পর্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইতালির বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচের টিকিট এখনো বিক্রি হচ্ছে।
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা ওঠবে। প্রথম দিনই মাঠে নামবে বাংলাদেশ। লিটনের দলের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৯ ফেব্রুয়ারি ইতালির বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। একই ভেন্যুতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে খেলতে নামবে দলটি।
সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের জেরে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশের পর মোস্তাফিজকে ২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) দল থেকে বাদ দিয়েছে কলকাতা। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশে দলের ভারত সফরকে অনিরাপদ বলে মনে মন্তব্য করছেন একাধিক উপদেষ্টা এবং ক্রিকেট সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিবি) কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ভারত না গিয়ে সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপের জন্য বিকল্প ভেন্যু চেয়ে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে সংস্থাটি।
সেই চিঠির প্রেক্ষিতে আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, তাদের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে আইসিসি। এখন কেবল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা। তবে গতকাল রাতে এক প্রতিবেদনে ইএসপিএনক্রিকইনফো দাবি করেছিল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চাইলে ভারতেই যেতে হবে বাংলাদেশকে। নাহলে পয়েন্ট কাটা হবে। যদিও সে দাবি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে বিসিবি।
