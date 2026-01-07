মর্যাদার প্রশ্নে আপস করে ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ: ক্রীড়া উপদেষ্টা

ক্রীড়া ডেস্ক
নিরাপত্তা ইস্যুতে নিজেদের ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন করতে সম্প্রতি আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। চিঠির কোনো জবাব এখনো দেয়নি বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই ইস্যুতে আইসিসি শেষপর্যন্ত কী ঘোষণা দেয়, সেটা পরের বিষয়। তবে মর্যাদার প্রশ্নে আপস করে ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ, এমনটাই জানিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমাদের প্রথম অবস্থান হচ্ছে আইসিসিকে বোঝানো যে, আমাদের যথেষ্ট শক্ত যুক্তি আছে। সেই শক্ত যুক্তি দিয়ে আমরা আইসিসিকে বোঝাবো যে, আমাদের অবস্থানের মূলনীতি বাংলাদেশের নিরাপত্তা, সম্মান আর মর্যাদার প্রশ্নে আমরা আপস করব না। কিন্তু আমরা অবশ্যই ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলতে চাই। পরবর্তী পরিস্থিতি যা হবে, সেটা নিয়ে আবার আমরা বসে সিদ্ধান্ত নেব। এখন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত খুব পরিষ্কারভাবে নিয়েছি যে, আমরা আইসিসিকে বোঝাবো যে, আমাদের ভারতে খেলার মতো পরিবেশ নেই। আজকে রাতে বা কালকে সকালের মধ্যে চিঠি দেওয়া হবে।’
ঘটনার সূত্রপাত ৩ জানুয়ারি। সেদিন ভারতীয় ক্রিকেটে বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলের দল থেকে বাদ দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ভারতে অনুষ্ঠেয় টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া বাংলাদেশ দলের জন্য কতটা নিরাপদ হবে, সেটা নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন উঠেছে।
মোস্তাফিজের বাদ পড়ার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তরা আওয়াজ তুলেছেন—টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দলের ভারতে সফর বয়কট করা হোক। বেশ কয়েকজন সাবেক ক্রিকেটারও এর পক্ষে। এই ইস্যুতে বিসিবির টনক নড়তেও সময় লাগেনি। তবে আইসিসির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে সংস্থাটি।
গতকাল রাতে এক প্রতিবেদনে ইএসপিএনক্রিকইনফো দাবি করেছিল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চাইলে ভারতেই যেতে হবে বাংলাদেশকে, নাহলে পয়েন্ট কাটা হবে। যদিও সে দাবি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তিনি বলেন, ‘এই যে একটা প্রোপাগান্ডা চলছে যে আইসিসি আমাদের জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা খেলা সম্ভব না। এই ধরনের কোনো কথাই হয়নি আমাদের কারও সঙ্গে। এটা একটা প্রোপাগান্ডাই বলব আমি, মিথ্যা নিউজ বলব। এখন পর্যন্ত আইসিসির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। তারা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে, কী কী ইস্যু আছে। আমরা এখন কী কী ইস্যু আছে, সেগুলো লিখতে পারি। আমরা তো স্পোর্টস অর্গানাইজেশন। আপনারা জানেন যে, আইসিসি হলো বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা। তাদের আমরা আমাদের যে কারণগুলো বোঝানোর চেষ্টা করব, তারা সেটা ভেবে দেখবে। আশা করছি যে, আমরা একটা সঠিক উত্তর পাব।’
নিরাপত্তা ইস্যুতে নিজেদের ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন করতে সম্প্রতি আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। চিঠির কোনো জবাব এখনো দেয়নি বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই ইস্যুতে আইসিসি শেষপর্যন্ত কী ঘোষণা দেয়, সেটা পরের বিষয়। তবে মর্যাদার প্রশ্নে আপস করে ভারতে খেলবে না বাংলাদেশ, এমনটাই জানিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমাদের প্রথম অবস্থান হচ্ছে আইসিসিকে বোঝানো যে, আমাদের যথেষ্ট শক্ত যুক্তি আছে। সেই শক্ত যুক্তি দিয়ে আমরা আইসিসিকে বোঝাবো যে, আমাদের অবস্থানের মূলনীতি বাংলাদেশের নিরাপত্তা, সম্মান আর মর্যাদার প্রশ্নে আমরা আপস করব না। কিন্তু আমরা অবশ্যই ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলতে চাই। পরবর্তী পরিস্থিতি যা হবে, সেটা নিয়ে আবার আমরা বসে সিদ্ধান্ত নেব। এখন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত খুব পরিষ্কারভাবে নিয়েছি যে, আমরা আইসিসিকে বোঝাবো যে, আমাদের ভারতে খেলার মতো পরিবেশ নেই। আজকে রাতে বা কালকে সকালের মধ্যে চিঠি দেওয়া হবে।’
ঘটনার সূত্রপাত ৩ জানুয়ারি। সেদিন ভারতীয় ক্রিকেটে বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলের দল থেকে বাদ দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ভারতে অনুষ্ঠেয় টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া বাংলাদেশ দলের জন্য কতটা নিরাপদ হবে, সেটা নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন উঠেছে।
মোস্তাফিজের বাদ পড়ার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তরা আওয়াজ তুলেছেন—টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দলের ভারতে সফর বয়কট করা হোক। বেশ কয়েকজন সাবেক ক্রিকেটারও এর পক্ষে। এই ইস্যুতে বিসিবির টনক নড়তেও সময় লাগেনি। তবে আইসিসির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে সংস্থাটি।
গতকাল রাতে এক প্রতিবেদনে ইএসপিএনক্রিকইনফো দাবি করেছিল, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চাইলে ভারতেই যেতে হবে বাংলাদেশকে, নাহলে পয়েন্ট কাটা হবে। যদিও সে দাবি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তিনি বলেন, ‘এই যে একটা প্রোপাগান্ডা চলছে যে আইসিসি আমাদের জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা খেলা সম্ভব না। এই ধরনের কোনো কথাই হয়নি আমাদের কারও সঙ্গে। এটা একটা প্রোপাগান্ডাই বলব আমি, মিথ্যা নিউজ বলব। এখন পর্যন্ত আইসিসির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। তারা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে, কী কী ইস্যু আছে। আমরা এখন কী কী ইস্যু আছে, সেগুলো লিখতে পারি। আমরা তো স্পোর্টস অর্গানাইজেশন। আপনারা জানেন যে, আইসিসি হলো বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা। তাদের আমরা আমাদের যে কারণগুলো বোঝানোর চেষ্টা করব, তারা সেটা ভেবে দেখবে। আশা করছি যে, আমরা একটা সঠিক উত্তর পাব।’
নিজেদের অবস্থানে অনড় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না সংস্থাটি। ইতোমধ্যে বিষয়টি নিয়ে আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। এই ইস্যুতে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থাকে আবারও বোঝানো হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলুবুল।২৭ মিনিট আগে
কলকাতা নাইট রাইডার্স মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার পর থেকে শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দল ভারতে যায় কি না, সেটা নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। তবে প্রতিবেশী দেশটিতে লিটন দাস, তাসকিন আহমেদদের ম্যাচের টিকিট বিক্রি থেমে নেই।২ ঘণ্টা আগে
ইশ, নোয়াখালী এক্সপ্রেস যদি আরেকটু বেশি রান করত—নাসির হোসেন হয়তো এটা ভেবে আফসোসে পুড়ছেন। ঢাকা ক্যাপিটালসের জয় নিয়ে কোনো সংশয় না থাকলেও নাসির সেঞ্চুরি করতে পারেন কি না, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ঢাকা ক্যাপিটালস হেসেখেলে জিতলেও সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপটা থেকেই গেল নাসিরের।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) থেকে ভারতীয় উপস্থাপক রিধিমা পাঠককে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। তবে ঘটনাটা সত্যি নয় বলে দাবি করেছেন তিনিই। ভারতীয় এই উপস্থাপকের মতে আসল ঘটনা সবার জানা উচিত।৪ ঘণ্টা আগে