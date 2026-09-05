Ajker Patrika
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বড় জয়ে এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের মেয়েদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বড় জয়ে এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের মেয়েদের
চাইনিজ তাইপেকে বিধ্বস্ত করেছে বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

প্রথম ম্যাচেই নিজেদের শক্তির জানান দিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী হকি দল। চীনের মকিতে আজ প্রথম ম্যাচে অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়া কাপ হকিতে চাইনিজ তাইপেকে উড়িয়ে দিয়েছে ৭-০ গোলে।

ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষের রক্ষণে একের পর এক চাপ তৈরি করে প্রথম কোয়ার্টারেই গোলের দেখা পায় লাল-সবুজের দল। কনা আক্তারের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর আক্রমণের ধার ধরে রাখে বাংলাদেশ।

এরপর ব্যবধান বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখেন ইমা ও আইরিন আক্তার রিয়া। দুজনের জোড়া গোলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি বাংলাদেশের হাতে চলে আসে। চাইনিজ তাইপে চেষ্টা করেও বাংলাদেশের আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি।

শেষ কোয়ার্টারে এসে বাংলাদেশের গোলের ক্ষুধা আরও বাড়ে। অধিনায়ক সারিকা রিমন পরপর দুই গোল করে দলের জয়কে আরও বড় করেন। তাঁর জোড়া গোলের পর আর ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়নি চাইনিজ তাইপে।

কনা আক্তারের এক গোল, ইমা ও রিয়ার দুটি করে এবং অধিনায়ক সারিকা রিমনের দুটি গোলে ৭-০ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। ম্যাচ সেরা হয়েছেন রিয়া।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাহকি
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