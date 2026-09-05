রাতে ভারত-পাকিস্তান লড়াই

দুবাইতে চলমান নারী এশিয়া কাপের সবচেয়ে জাকজমকপূর্ণ ম্যাচটি মাঠে গড়াবে আজ। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
গেম ডেভেলপমেন্ট ট্রফি
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী এশিয়া কাপ
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নিউক্যাসল-বোর্নমাউথ
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ম্যানসিটি-কভেন্ট্রি
রাত ৮টা, সরাসরি
হালসিটি-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রায়ো ভায়েকানো-রেসিং সান্তান্দর
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ভিয়ারিয়াল-দেপোর্তিভো
রাত ১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
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