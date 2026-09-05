Ajker Patrika
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ক্রিকেট

রাতে ভারত-পাকিস্তান লড়াই

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯: ৩৬
রাতে ভারত-পাকিস্তান লড়াই
নারী এশিয়া কাপে মুখোমুখি হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল। ছবি: সংগৃহীত

দুবাইতে চলমান নারী এশিয়া কাপের সবচেয়ে জাকজমকপূর্ণ ম্যাচটি মাঠে গড়াবে আজ। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

গেম ডেভেলপমেন্ট ট্রফি

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

নারী এশিয়া কাপ

ভারত-পাকিস্তান

রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নিউক্যাসল-বোর্নমাউথ

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ম্যানসিটি-কভেন্ট্রি

রাত ৮টা, সরাসরি

হালসিটি-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রায়ো ভায়েকানো-রেসিং সান্তান্দর

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ভিয়ারিয়াল-দেপোর্তিভো

রাত ১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
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