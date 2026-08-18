Ajker Patrika
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তিন বছর পর মাঠে ফিরছে প্রথম বিভাগ হকি লিগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তিন বছর পর মাঠে ফিরছে প্রথম বিভাগ হকি লিগ
হকি ফেডারেশনের সভাকক্ষে প্রথম বিভাগ লিগ কমিটির প্রথম সভা। ছবি: হকি ফেডারেশন

দীর্ঘ বিরতির পর দেশের ঘরোয়া হকিতে আবারও ব্যস্ততা ফেরার অপেক্ষা। ২০২৩ সালের পর প্রথমবারের মতো মাঠে গড়াতে যাচ্ছে প্রথম বিভাগ হকি লিগ। ২০ সেপ্টেম্বর শুরু হবে এবারের আসর। তার আগে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর হবে খেলোয়াড়দের দলবদল।

আজ হকি ফেডারেশনের সভাকক্ষে প্রথম বিভাগ লিগ কমিটির প্রথম সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান ও ঢাকা মহানগর পুলিশের মতিঝিল বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার হারুন-অর-রশিদ। সভায় ফেডারেশনের কর্মকর্তা ছাড়াও লিগে অংশ নিতে যাওয়া ১১টি ক্লাবের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

লিগে অংশ নিতে ৫ লাখ টাকা করে আর্থিক অনুদানের দাবি জানিয়েছিল ক্লাবগুলো। ফেডারেশনের বর্তমান আর্থিক বাস্তবতায় সেই পরিমাণ অর্থ দেওয়া সম্ভব না হলেও প্রতিটি ক্লাবকে আড়াই লাখ টাকা করে দেওয়ার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক।

প্রতিটি ক্লাব সর্বোচ্চ ২২ জন খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারবে। স্থানীয় খেলোয়াড়দের বেশি সুযোগ করে দিতে এবার কোনো বিদেশি খেলোয়াড় খেলানো যাবে না। নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করা এবং বিদেশিদের কারণে স্থানীয় খেলোয়াড়দের বেঞ্চে বসে থাকা ঠেকাতেই এই সিদ্ধান্ত।

বিকেএসপি ও বাহিনীর খেলোয়াড়দের নিয়েও থাকছে নির্দিষ্ট কোটা। প্রতিটি দল বিকেএসপি থেকে সর্বোচ্চ চারজন এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী থেকে সর্বোচ্চ চারজন খেলোয়াড় নিতে পারবে। ১১ ক্লাব নিয়ে এবারের প্রতিযোগিতা হবে সিঙ্গেল লিগ পদ্ধতিতে।

বিষয়:

খেলাহকি
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