Ajker Patrika
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অন্য খেলা

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া ম্যাচ কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া ম্যাচ কোথায় দেখবেন
সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এইচপি-মালয়েশিয়া। ছবি: বিসিবি

মিরপুরে গত পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মালয়েশিয়াকে ৮৯ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ এইচপি। আজ একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে বাংলাদেশ এইচপি-মালয়েশিয়া দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ এইচপি-মালয়েশিয়া

বেলা ২ টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

সিপিএল

অ্যান্টিগা-সেন্ট লুসিয়া

ভোর ৫টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

দ্য হান্ড্রেড ট্রেন্ট-সাউদার্ন

রাত ৮টা ও সাড়ে ১১টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফুটসাল লিগ

বেলা ২ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

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