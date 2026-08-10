বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া ম্যাচ কোথায় দেখবেন

মিরপুরে গত পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মালয়েশিয়াকে ৮৯ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ এইচপি। আজ একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে বাংলাদেশ এইচপি-মালয়েশিয়া দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ এইচপি-মালয়েশিয়া
বেলা ২ টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
সিপিএল
অ্যান্টিগা-সেন্ট লুসিয়া
ভোর ৫টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
দ্য হান্ড্রেড ট্রেন্ট-সাউদার্ন
রাত ৮টা ও সাড়ে ১১টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফুটসাল লিগ
বেলা ২ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
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