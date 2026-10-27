পদকজয়ীদের জন্য নেই পুরস্কার

পদকজয়ীদের জন্য নেই পুরস্কার
জাতীয় সাঁতারে সোনা জিতলে দুই হাজার, রুপায় এক হাজার আর ব্রোঞ্জে পাঁচ শ টাকা পুরস্কার পেতেন সাঁতারুরা। এবার সেই সামান্য অর্থ পুরস্কারও থাকছে না। অথচ রেকর্ড গড়লে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন। পদকজয়ীদের পুরস্কার বাদ দেওয়ার কারণ জানতে চাইলেও সরাসরি উত্তর দেননি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আমিনুল হক দেওয়ান সজল।
আগামীকাল মিরপুরের জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে শুরু হচ্ছে ম্যাক্স গ্রুপ ৩৫তম জাতীয় সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা। চার দিনের এই আসরে অংশ নেবে ৭৪টি দলের প্রায় ৫৭২ জন সাঁতারু।
মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে সজল বলেন, ‘রেকর্ডধারীদের অনুপ্রাণিত করতেই ৫ হাজার টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।’ তবে গত বছরও রেকর্ড গড়লে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হতো। অর্থাৎ, এবার রেকর্ডধারীদের জন্যও নতুন কোনো আর্থিক প্রণোদনা যুক্ত হয়নি।
প্রতিযোগিতায় সাঁতারের ৪২টি ইভেন্টসহ ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো মিলিয়ে মোট ৪৯টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। ডাইভিংয়ে পুরুষ ও নারীদের তিনটি করে ইভেন্ট থাকছে। এ ছাড়া বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী সাঁতারুদের জন্য থাকবে প্রদর্শনী ইভেন্ট।
আগামীকাল বিকেল তিনটায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। ৩১ অক্টোবর হবে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।