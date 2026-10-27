Ajker Patrika
En
অন্য খেলা

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারতের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হেরে এরই মধ্যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে নিউজিল্যান্ডের। সিরিজ জিততে হলে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি অবশ্যই জিততে হবে কিউইদের। আজ ওয়েলিংটনে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড-ভারত। বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে। এছাড়া ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে রয়েছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ওয়ানডে। কেপটাউনে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টেস্ট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ভারত

বেলা ১টা

সরাসরি

সনি টেন ১, ২ ও ৫

ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বেলা ২টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

কেপটাউন টেস্ট: ১ম দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত