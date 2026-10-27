টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
ভারতের কাছে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হেরে এরই মধ্যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে নিউজিল্যান্ডের। সিরিজ জিততে হলে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি অবশ্যই জিততে হবে কিউইদের। আজ ওয়েলিংটনে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড-ভারত। বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে। এছাড়া ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে রয়েছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ওয়ানডে। কেপটাউনে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টেস্ট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ভারত
বেলা ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১, ২ ও ৫
ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
কেপটাউন টেস্ট: ১ম দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া