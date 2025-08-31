Ajker Patrika
> খেলা
> অন্য খেলা

ফুল হয়ে আর ফোটা হলো না ‘কলি’ জভেরেভের

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইউএস ওপেনে এবার তৃতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিতে হলো জভেরেভকে। ছবি: এএফপি
ইউএস ওপেনে এবার তৃতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিতে হলো জভেরেভকে। ছবি: এএফপি

২০১৮ সালে এটিপি ফাইনালসের ফাইনালে নোভাক জোকোভিচকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিলেন আলেক্সান্দার জভেরেভ। সার্বিয়ান তারকার বিপক্ষে কোর্টে তাঁর এতই সৃজনশীল চাঞ্চল্য ছিল, ম্যাচটি জার্মান তরুণ জিতেছিলেন ৬-৪, ৬-৩ গেমে। সেই ম্যাচ দেখার পর তাঁকে নিয়ে জার্মান টেনিস গ্রেট বরিস বেকার ঘোষণা দিয়েছিলেন, ‘জভেরেভই ভবিষ্যতের টেনিস তারকা।’

স্বদেশি বলেই হয়তো জভেরেভকে নিয়ে বেকার একটু আগেভাগেই পূর্বানুমান করেছিলেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এটিপি সার্কিটে তাঁর ধারাবাহিকতা আলোচনায় নিয়ে আসে জভেরেভকে। ২০২০ সাল থেকেই বিভিন্ন গ্র্যান্ড স্লামের কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল কিংবা ফাইনালে উঠতে লাগলেন। একটা সময় অন্য টেনিসবোদ্ধারাও বরিসের কথার সুরে সুর মেলালেন, টেনিসে সম্ভাবনার কলি ফুল হয়ে ফুটল বলে!

বরিস বেকারের সেই পূর্বানুমানের পর পেরিয়ে গেছে সাত সাতটি বছর। একেক বসন্ত পার করতে করতে জভেরেভ পা রেখেছেন ২৮ বছরে। কিন্তু ‘কলি’ জভেরেভের এত দিনেও ফুল হয়ে ফোটা হয়নি! এ বছরই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনাল এবং উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা জভেরেভ চলতি ইউএস ওপেনে বিদায় নিলেন তৃতীয় রাউন্ডে। তৃতীয় বাছাই জার্মান জভেরেভকে হারিয়েছেন কানাডার ফেলিক্স আগার-অ্যালিয়াসিমে। ৪-৬, ৭-৬ (৯/৭), ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারের পর এই প্রশ্নও উঠে গেছে, জভেরেভের আদৌ ফুল হয়ে ফোটা হবে কি?

জভেরেভের সেরা অস্ত্র ডাবল হ্যান্ডেড ব্যাকহ্যান্ড। কিন্তু এদিন নিজের প্রিয় শটটিতেও যেন ধার ছিল না। এর জন্য কোনো অজুহাতও দিলেন না জভেরেভ, ‘আমার কোনো কিছুই ভালো হয়নি। ব্যাকহ্যান্ড, ফোরহ্যান্ডগুলো আমি যেভাবে খেলি, সেভাবে হয়নি। কৃতিত্বটা তার (আগার-অ্যালিয়াসিম), সব দিক থেকেই আমাকে ছাড়িয়ে গেছে ও। আমি ভালো ম্যাচ খেলিনি, টুর্নামেন্টটাও ভালো হয়নি।’

কবে ভালো হয়েছিল? ২৩ বছরের ক্যারিয়ারে ২৪টি এটিপি শিরোপা জিতলেও গ্র্যান্ড স্লামে কোনো সাফল্য নেই তাঁর। ৩৯টি গ্র্যান্ড স্লাম খেলে সেমিফাইনালে উঠেছেন ৬ বার। ফাইনালে ৫ বার। আর এই বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে খেললেও রোলাঁ গারোয় বিদায় নিয়েছিলেন কোয়ার্টার ফাইনালে। উইম্বলডনে প্রথম রাউন্ডে বিদায়ের পর ইউএস ওপেনে বিদায় নিলেন তৃতীয় রাউন্ডে। নিজের গ্র্যান্ড স্লাম মৌসুমটাকে মূল্যায়ন করবেন কীভাবে? জভেরেভের উত্তর, ‘হতাশাজনক, আমি তা-ই বলব।’

বিষয়:

খেলাটেনিসঅন্য খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

এআই চ্যাটবটকে যে ১০ তথ্য কখনো দেবেন না

চীনা ঋণে ৯২৭ কোটি টাকায় কোচ কেনার প্রকল্প বাতিল, নতুন প্রস্তাব ৩২৮ কোটিতে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সম্পর্কিত

ফুল হয়ে আর ফোটা হলো না ‘কলি’ জভেরেভের

ফুল হয়ে আর ফোটা হলো না ‘কলি’ জভেরেভের

বাংলাদেশে খেলতে এসে কনটেন্ট বানাচ্ছেন নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটার

বাংলাদেশে খেলতে এসে কনটেন্ট বানাচ্ছেন নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটার

শেষ মুহূর্তের গোলে ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশের প্রতিশোধ

শেষ মুহূর্তের গোলে ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশের প্রতিশোধ

‘কাউকে দ্রুত আকাশে তুলবেন না, নামাবেনও না’

‘কাউকে দ্রুত আকাশে তুলবেন না, নামাবেনও না’