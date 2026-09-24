Ajker Patrika
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বিশ্বকাপ ব্যর্থতা ভুলে মাঠে নামছেন রোনালদোরা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপ ব্যর্থতা ভুলে মাঠে নামছেন রোনালদোরা, খেলা দেখবেন কোথায়
রাতে নেশনস লিগে মাঠে নামছে পর্তুগাল-ওয়েলস। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ফুটবলে পর্তুগাল সবশেষ খেলেছে ৭ জুলাই। বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে সেখানেই বিদায় নেয় পর্তুগিজরা। পরবর্তীতে স্পেন জেতে বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ ব্যর্থতা ভুলে আজ রাতে নামছে পর্তুগাল। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে নেশনস লিগের পর্তুগাল-ওয়েলস ম্যাচ। সরাসরি সনি টেন ২ সম্প্রচার করবে এই ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম ওয়ানডে

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা

সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

প্রীতি ম্যাচ

ভারত-পানামা

রাত ৮টা

সরাসরি

সনি টেন ২

উয়েফা নেশনস লিগ

অ্যান্ডোরা-মালটা

সরাসরি

রাত ১০টা

পর্তুগাল-ওয়েলস

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

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