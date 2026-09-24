বিশ্বকাপ ব্যর্থতা ভুলে মাঠে নামছেন রোনালদোরা, খেলা দেখবেন কোথায়

আন্তর্জাতিক ফুটবলে পর্তুগাল সবশেষ খেলেছে ৭ জুলাই। বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে সেখানেই বিদায় নেয় পর্তুগিজরা। পরবর্তীতে স্পেন জেতে বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ ব্যর্থতা ভুলে আজ রাতে নামছে পর্তুগাল। বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে নেশনস লিগের পর্তুগাল-ওয়েলস ম্যাচ। সরাসরি সনি টেন ২ সম্প্রচার করবে এই ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
প্রীতি ম্যাচ
ভারত-পানামা
রাত ৮টা
সরাসরি
সনি টেন ২
উয়েফা নেশনস লিগ
অ্যান্ডোরা-মালটা
সরাসরি
রাত ১০টা
পর্তুগাল-ওয়েলস
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
প্রতিপক্ষ ফুটবলার পেনাল্টি থেকে গোল করতে প্রস্তুত। স্পট কিক নেওয়া ফুটবলারের গোল কীভাবে ঠেকানো যায়, গোলরক্ষকের মাথায় তখন ঘুরতে থাকে এমন চিন্তা। গোল আটকাতে গোলরক্ষকেরা নানারকম মনস্তাত্ত্বিক খেলা খেলে থাকেন। কিন্তু আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক গুস্তাভো তেসোনোত্তি উল্টো বিপক্ষ দলের ফুটবলারের গোল দেওয়ার রাস্তা২৪ মিনিট আগে
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