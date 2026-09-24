রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: এক আম্মার, একের পর এক বিতর্ক

আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে পরিচিতি; এরপর একে একে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে আলোচনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার। শিক্ষার্থীদের মারধর, লাইব্রেরিতে হামলা, শিক্ষক-প্রশাসনের সঙ্গে সংঘাত, মব সৃষ্টি করে ডিনদের পদত্যাগে বাধ্য করা, চাঁদাবাজি ও হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ—গত দুই বছরে নানা ঘটনায় সামনে এসেছে তাঁর নাম। সর্বশেষ রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভাঙচুরের অভিযোগে নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন তিনি।
গত রোববার রাতে রাজশাহী স্টেশনে রাবি শিক্ষার্থী আইয়ুব আলীর ওপর হামলার অভিযোগে রেললাইনে আগুন জ্বালিয়ে এক ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন আম্মার। পরে রেলওয়ের চার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যকে বহিষ্কার করে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এরপরও তিনি ‘মার্চ টু রাজশাহী স্টেশন’ ঘোষণা দিয়ে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে স্টেশনে ভাঙচুড় চালান।
এটিই একমাত্র ঘটনা নয়। জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে অর্থ আত্মসাৎ, লাইব্রেরিতে হামলা, চাঁদাবাজি, শিক্ষক হেনস্তা এবং মব সৃষ্টির অভিযোগও রয়েছে এই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে। গত ২৭ জুলাই এক শিক্ষার্থীকে ‘ছাত্রলীগ’ আখ্যা দিয়ে এবং তাঁর দুই সহপাঠীর ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে ঢুকে হামলার নেতৃত্ব দেন আম্মার।
সে সময় আম্মার একটি বেলচা হাতে ওই শিক্ষার্থীকে হুমকি দিয়ে বলেন, ‘তোরে মাইরা ফেলমু, পুইতা ফেলমু। পুইতা ফেলমু একেবারে।’ পরে প্রক্টর ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ওই দুই শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করলে অ্যাম্বুলেন্স থেকে বের করে আবারও বাঁশ দিয়ে সংস্কৃতি বিভাগের মাহমুদুল হাসানকে পেটানো হয়।
আম্মার প্রথম আলোচনায় আসেন রাবি ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আবদুল্লাহ আল মাসুদ হত্যাকাণ্ডের মামলায়। ২০২৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিনোদপুর বাজারে দুধ এবং ওষুধ কিনতে গিয়ে অপহরণের শিকার মাসুদকে পরে বোয়ালিয়া থানার সামনে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখা যায়। সেখানে আম্মারের উপস্থিতি ছিল বলে ভিডিওতে দেখা যায়। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে মাসুদকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় আম্মারের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে পিবিআইয়ের তদন্ত এখনো চলমান।
গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘জুলাই ৩৬, মুক্তির উৎসব’ কনসার্ট আয়োজনের জন্য ৭০টি প্রতিষ্ঠানের কাছে ৭৬ লাখ টাকা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন আম্মার।
গত বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘পোষ্য কোটা’ সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আলোচনায় আসেন আম্মার। আন্দোলনের সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধস্তাধস্তি, উপ-উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও এবং গাড়িতে টাকা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। একই দাবিতে ভিসি, প্রো-ভিসিসহ দেড় শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারীকে অবরুদ্ধ রাখার ঘটনাতেও তিনি নেতৃত্ব দেন।
একই বছরের ২১ ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি অনুষদের আওয়ামী লীগপন্থী ডিনদের বিরুদ্ধে ‘মব সৃষ্টি করে’ জোর করে পদত্যাগে বাধ্য করেন আম্মার। পদত্যাগপত্র হাতে নিয়ে তাঁদের অফিসে তালা দিতেও দেখা যায় আম্মারকে।
তবে সব অভিযোগই অস্বীকার করেছেন আম্মার। তিনি বলেন, ‘ছাত্রলীগ এবং তাদের মাদার সংগঠন আমার বিরুদ্ধে সব সময় তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এগুলো ছড়িয়েছে। আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকলে তারা যেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়।’
গণতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুল বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি, আম্মার প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের উসকানি দিয়ে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করছেন এবং সেই সংঘাতের মধ্য দিয়ে নিজের নেতৃত্ব ও স্বার্থ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। এসব ঘটনায় বারবার শিক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তারা অপ্রয়োজনীয় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে।’
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল হাসান মিঠু বলেন, ‘আম্মারের প্রতিটি আন্দোলনের সূচনা হয় সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থের বিষয় নিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পাকিস্তান, আল-কায়েদা বা শিবিরের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের দিকে চলে যায়।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও ‘মব কালচার’ কোনোভাবেই থাকা উচিত নয়। এসব কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, মব কালচার শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ নষ্ট করে।
রাজধানী ঢাকায় গত শুক্রবার থেকে রোববার পর্যন্ত তিন দিনে বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে আগুনের ঘটনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে দাবি পুলিশের। পুলিশ বলেছে, কয়েকটি ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রাথমিক তদন্তে এমন তথ্য মিলেছে।২ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইল জেলায় অর্ধেকের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। ১২ উপজেলায় ১ হাজার ৬২৩ বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৮৮টিই প্রধান শিক্ষক ছাড়া চলছে। সহকারী শিক্ষকের আরও ৫৭১ পদ খালি। সব মিলিয়ে ১ হাজার ৪৫৯ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এমনকি কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদসংখ্যা পাঁচজন থাকলেও কর্মরত আছেন...২ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী থেকে নীলফামারীর চিলাহাটিগামী আন্তনগর বরেন্দ্র এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি কোচের স্প্রিং ভেঙে বগি লাইনচ্যুত হয়। সম্প্রতি এ দুর্ঘটনা ঘটে জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে। শুধু বরেন্দ্র ট্রেনই নয়, এমন ছোট-বড় দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটছে রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনে। এসব ট্রেন যেখানে মেরামত করা হয়, সেই সৈয়দপুর...৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর ডেমরার কোনাপাড়ার শান্তিবাগে নির্মাণাধীন ভবন থেকে উদ্ধার লাশের পরিচয় মিলেছে। নিহত আব্দুস সালাম সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার বাসিন্দা এবং ডেমরার একটি বই বাঁধাই কারখানার কর্মী ছিলেন। হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ৩ ঘণ্টা আগে