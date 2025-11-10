Ajker Patrika
অন্য খেলা

ইরানের কাছে ব্রোঞ্জ হারালেন বাংলাদেশের মেয়েরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আর্চারিতে ব্রোঞ্জ হারাল বাংলাদেশ। ছবি: বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন
আর্চারিতে ব্রোঞ্জ হারাল বাংলাদেশ। ছবি: বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন

এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ড থেকে পদকের আশা করেছিলেন বাংলাদেশ কোচ মার্টিন ফ্রেডরিখ। তাঁকে হতাশই করল কম্পাউন্ড নারী দল। ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে ইরানের কাছে ২২৭-২২৪ পয়েন্টের ব্যবধানে হেরেছে তারা।

জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন বন্যা আক্তার, কুলসুম আক্তার মনি ও পুষ্পিতা জামান। চার সেটের লড়াইয়ে প্রথম সেটেই পিছিয়ে যায় বাংলাদেশ। তিন আর্চার মিলে ৫৪-এর বেশি স্কোর করতে পারেননি। সেখানে ইরান প্রথম শটে তির সাতে ফেললেও সেট শেষ করে ৫৬ স্কোর নিয়ে। দ্বিতীয় সেট জিতে পয়েন্ট সমান করে বাংলাদেশ। তৃতীয় সেট ড্র হলেও চতুর্থ সেটে বাজিমাত ইরান।

ইরানের বিপক্ষে লক্ষ্যপূরণ না হওয়ায় হতাশ বন্যা আক্তার। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আমরা শুরুটা ভালো করলে ম্যাচটা জিততে পারতাম। ইরানের সঙ্গে এই মাঠেই টিম খেলেছিল। ওই ম্যাচে আমি ছিলাম না। তবে হেরেছিলাম। এবার জিততে হবে, এমন লক্ষ্য স্থির করেছিলাম। বাতাস ছিল, কিন্তু তেমন প্রভাব পড়েনি। চাপ ছিল না। মনের মধ্যে আনন্দ কাজ করছিল। সতীর্থদেরও বলাবলি করছিলাম যে পদক নেব আমরা। কিন্তু সেটা হয়নি।’

ব্রোঞ্জ নির্ধারণী ম্যাচে হারের দায়ও নিলেন বন্যা, ‘সিনিয়র হিসেবে খেলছি আমি। আমার দায়িত্ব আছে। সতীর্থরাও যেন ভালো করে। তাদের সমর্থন দিতে হবে। সবাই যেন স্নায়ুর চাপে ভেঙে না পড়ে সে সমর্থনটুকু দিতে হবে। এশিয়া কাপে এই ইভেন্টে এর আগে ফাইনালে উঠেছিলাম। আজ ব্রোঞ্জ নির্ধারণী ম্যাচে হেরেছি। পরের ম্যাচে লক্ষ্য থাকবে কী কারণে হেরেছি সেই ভুল করব না। আজকে আমাদের দুর্বল পয়েন্ট ছিল-শুরু ভালো হয়নি। ব্যক্তিগত এককেও সেরাটা দিতে চাই। সেটা দিতে পারলে পদক জিতব আশা করি।’

এর আগে সেমিফাইনালে ভারতের কাছে ২৩৪-২২৭ ব্যবধানে হারেন বন্যারা। আর ইরান ২৩৭-২২৭ ব্যবধানে হারে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে। রিকার্ভ পুরুষ দলীয় ইভেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে ফেবারিট দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৫-৩ সেট পয়েন্টে হেরেছে বাংলাদেশ।

রিকার্ভ নারী এককে শেষ ষোলোয় উঠেছেন ইতি খাতুন, সোনালি রায়, সিমা আক্তার শিমু ও মনিরা আক্তার। পুরুষ এককে আগে থেকেই শেষ ষোলোয় আছেন রামকৃষ্ণ সাহা। সাগর ইসলাম বাদে রাকিব মিয়া ও আব্দুর রহমান আলিফও জায়গা করে নেন শেষ ষোলোয়। শেষ ২৪ রাউন্ডে সাগর ৬-৪ সেট পয়েন্টে হেরে যান ভিয়েতনামের লি কুয়োক ফংয়ের কাছে। কম্পাউন্ড পুরুষে শেষ ষোলোয় বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিমু বাছাড়। নারী এককে শেষ ষোলোয় খেলবেন বন্যা, পুষ্পিতা ও কুলসুম। শেষ ২৪ রাউন্ডে বাদ পড়েছেন মিথিলা আক্তার।

বাংলাদেশখেলাঅন্য খেলাইরান
ফুটবল

এত তুষারপাতের মধ্যেও কীভাবে খেললেন শমিতরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
তুষারপাতের মধ্যে খেলেছে শমিত শোমের ক্যাভালরি এফসি। ছবি: সংগৃহীত
তুষারপাতের মধ্যে খেলেছে শমিত শোমের ক্যাভালরি এফসি। ছবি: সংগৃহীত

বৃষ্টি, তুষারপাতের মধ্যে ফুটবল খেলা একেবারে নতুন কিছু নয়। পাড়ার ফুটবলের মতো আন্তর্জাতিক ফুটবলেও এমন পরিস্থিতিতে খেলা চালিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু গত রাতে কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে যা হয়েছে, সেটা রীতিমতো অবাক করার মতো। প্রবল তুষারপাতের মধ্যে শমিত শোমদের খেলা শেষ করতে অনেক দেরি হয়েছে।

কানাডার রাজধানী অটোয়ার টিডি প্লেস স্টেডিয়ামে গত রাতে ক্যাভালরি এফসি-আতলেতিকো অটোয়া মুখোমুখি হয়েছে। রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ২-১ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আতলেতিকো অটোয়া। কিন্তু ম্যাচের ফল ছাপিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে অটোয়ার আবহাওয়া নিয়ে। দ্য অ্যাথলেটিকের গতকালের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কানাডার অন্টারিও প্রদেশজুড়ে মৌসুমের প্রথম বড় তুষারঝড় শুরু হয়েছে। ফাইনালের দিন অটোয়ায় প্রায় ২০ সেন্টিমিটার তুষার জমা হয়েছিল। ম্যাচজুড়ে তুষারপাত এতই বেশি ছিল যে তুষার সরাতে অনেক সময় লেগেছে। যে খেলা দুই ঘণ্টায় শেষ হতো, শেষ হতে লেগেছে প্রায় চার ঘণ্টা।

তুষারের মধ্যে ফুটবল কানাডায় নতুন কিছু না হলেও এমন পরিস্থিতিতে মাঠের টাচলাইন, পেনাল্টি এলাকার দাগ আলাদা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তুষার সরাতে ব্যবহার করা হচ্ছিল তুষার পরিষ্কারক যান স্নোপ্লাউ, তুষার ওড়ানোর যন্ত্র স্নোব্লোয়ার্স আর কোদাল। এত কিছু করেও খেলা নির্ধারিত সময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি। ২০ মিনিট পর খেলা শুরু হয়েছে। তুষারের মধ্যে খেলার ব্যাপারে ফুটবলাররা রোমাঞ্চ অনুভব করলেও খেলোয়াড়েরা ঠিকমতো পাস দিতে পারছিলেন না। বল প্রায়ই আটকে যাচ্ছিল।

কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ক্যাভালরি এফসি-আতলেতিকো অটোয়া ফাইনালে প্রথম গোলের দেখা মেলে ৩৩ মিনিটে। মিডফিল্ডার ফ্রেজার এয়ার্ড লক্ষ্যভেদ করেছেন পেনাল্টি থেকেই। ৭ মিনিট পরই সেই গোল অটোয়া শোধ করে। তুষারের মধ্যে লাফিয়ে উঠে দৃষ্টিনন্দন বাইসাইকেল কিকে বল জালে পাঠান অটোয়া দাভিদ রদ্রিগেজ। ৯০ মিনিট ১-১ সমতায় শেষ হওয়ার পর খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। তবে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে খেলা বারবার বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় মাঝে যে ৫ মিনিট বিরতি দেওয়া হতো, সেটা হয়নি। টানা আধা ঘণ্টা খেলা হয়েছে। ১০৫ মিনিটে আরেক গোল করে অটোয়াকে এগিয়ে দেন রদ্রিগেজ। তাতেই কানাডা প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আতলেতিকো অটোয়া।

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
ক্রিকেট

জয়ের সুবাস পাচ্ছেন সৌম্য-বিজয়রা, বাকিদের কী খবর

নিজস্ব প্রতিবেদক
তৃতীয় রাউন্ডের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে। ছবি: বিসিবি
তৃতীয় রাউন্ডের তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে। ছবি: বিসিবি

ড্রয়ের পথে আছে ময়মনসিংহ-ঢাকার ম্যাচ। বরিশাল-রাজশাহীর ম্যাচে জিততে পারে যে কেউ। ড্র কিংবা ফল–দুইটাই হতে পারে সিলেট-রংপুরের ম্যাচে। সেদিক থেকে ব্যতিক্রম খুলনা। জাতীয় ক্রিকেট লিগের তৃতীয় রাউন্ডের তৃতীয় দিন শেষে চট্টগ্রামের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছে সৌম্য সরকার, এনামুল হক বিজয়রা।

বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের দেওয়া ২৩৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় দিন শেষে বিনা উইকেটে ৫২ রান করেছে খুলনা। জয়ের জন্য শেষদিনে ১৮৫ রান করতে হবে তাদের। সৌম্য ৩৪ ও অমিত মজুমদার ১০ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামবেন।

কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ১২৭ রানে এগিয়ে আছে সিলেট। ১৭৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে দলটি। শেষদিনের শুরুতে সিলেটকে অলআউট করতে পারলে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হবে রংপুরের সামনে। সে কাজটা করতে হবে বোলারদেরকেই।

কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে ময়মনসিংহের বিপক্ষে ১১১ রানে পিছিয়ে আছে ঢাকা। শুভাগত হোম চৌধুরীর দলের করা ৩৩৬ রানের জবাবে ২২৫ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে ঢাকা। এই ম্যাচে ফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে রাজশাহীকে ২৪৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছে বরিশাল। জবাবে বিনা উইকেটে ৫ রান তোলেছে পদ্মাপাড়ের দলটি। শেষদিনে আরও ২৪১ রান করতে হবে তাদের। মিজানুর রহমান, সাব্বির হোসেন, সাব্বির রহমান, প্রীতম কুমারদের নিয়ে সাজানো ব্যাটিং লাইনের পক্ষে এই রান করা খুব কঠিন কিছু নয়। তবে প্রতিপক্ষ দলে থাকা তানভীর ইসলাম, ইয়াসির আরাফাত মিশু, রুয়েল মিয়াদের মতো বোলারদের কথা ভেবে কিছুটা চিন্তাও থাকছে তাদের সামনে।

খেলাক্রিকেটজাতীয় ক্রিকেট লিগ
ফুটবল

আসিফের মন্তব্যে নিন্দা জানিয়ে বিসিবিকে বাফুফের চিঠি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৭
আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে চিঠি দিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ছবি: ফাইল ছবি
আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে চিঠি দিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ছবি: ফাইল ছবি

দেশের ৬৪ জেলার ক্রিকেট কোচ, সংগঠক ও ক্রীড়া কর্মকর্তাদের নিয়ে গতকাল শুরু হয়েছে বিসিবির ক্রিকেট কনফারেন্স। সেখানে ফুটবল নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন বিসিবি পরিচালক ও গায়ক আসিফ আকবর। ফুটবলের জন্য ক্রিকেট খেলা যাচ্ছে না বলে দাবি তাঁর। সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে নিন্দার ঝড় উঠেছে ফুটবল অঙ্গনে। প্রতিবাদ জানিয়ে বিসিবিতে চিঠি পাঠিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল।

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে পাঠানো চিঠিতে তাবিথের লেখা হুবহু তুলে ধরা হলো—

‘আপনার মতো অভিজ্ঞ ও মর্যাদাপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, যা আমাদের জন্য এক গর্বের বিষয়। আমি গত ৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সে প্রদত্ত বক্তব্য সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সে ফুটবল খেলাকে নিয়ে অত্যন্ত অবমাননাকর, অপমানজনক ও উদ্বেগজনক মন্তব্য করা হয়, যা শুধু ফুটবল নয়, পুরো ক্রীড়াসমাজের জন্যই হতাশাজনক। আমরা এই মন্তব্যের প্রতি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং এই পত্রকে আমাদের আনুষ্ঠানিক আপত্তি হিসেবে বিবেচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

ক্রিকেট কনফারেন্স থেকে এমন মনোভাব প্রকাশ পাওয়া সত্যিই দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক। আমরা সবাই খেলাধুলাকে একটি ঐক্যের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যা আমাদের জাতিকে একত্র করে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে গর্ব ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। আমরা উভয়ই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, দেশের সব ক্রীড়া ফেডারেশন একসঙ্গে কাজ করবে একটি সুস্থ, দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে।

কিন্তু যখন ক্রিকেট বোর্ডের কনফারেন্সে ‘অভিজাত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আমরা কি সত্যিই জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার বিপ্লবে ঘোষিত বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক বাংলাদেশের আদর্শে অটল আছি? আর যখন ‘মারামারি’ শব্দটি উচ্চারিত হয়, তখন আরও গুরুতর প্রশ্ন জাগে, এটি কি কোনো ধরনের হুমকি?

এমন দৃষ্টিকটু ও অশোভন বক্তব্য ফুটবল ও ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রতি চরম অসম্মানজনক, যা ক্রীড়ার মৌলিক মূল্যবোধ ও চেতনার পরিপন্থী। গণমানুষের প্রাণের খেলা ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়, কোটি মানুষের আবেগ, ঐক্য ও গৌরবের প্রতীক। এই ফুটবল ও ফুটবল খেলোয়াড়রাই মুক্তিযুদ্ধ, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগ মোকাবিলাসহ দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত যে, বাংলাদেশে ফুটবলের অভিভাবক হিসেবে আমি ও আমার নির্বাচিত নির্বাহী কমিটি, হাজার হাজার খেলোয়াড় এবং কোটি কোটি ভক্তের প্রতিনিধিত্ব করি। তাই এ ঘটনায় আমি আপনার কাছে একটি আনুষ্ঠানিক ও জনসম্মুখে ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করছি।

আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সম্মান অটুট। আমি বিশ্বাস করি, আপনি একজন জাতীয় ক্রীড়াবিদ ও সম্মানিত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে আপনার প্ল্যাটফর্মকে কোনো ভুল উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে দেবেন না; বরং আপনি এখনই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেশের কোটি ক্রীড়ামোদীর মনে সৃষ্ট আঘাত ও বিভ্রান্তি দূর করবেন।

বাংলাদেশে ক্রিকেটসহ সব খেলাধুলার সফল যাত্রা কামনা করছি।’

এর আগে গতকাল ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে ক্রিকেট কনফারেন্সে আসিফ বলেন, ‘ফুটবলারদের জন্য (ক্রিকেট) খেলা যাচ্ছে না সারা দেশে। তারা উইকেট ভেঙে ফেলল, উইকেট নষ্ট করে ফেলেছে। আবার ২৪ তারিখ আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল খেলা কুমিল্লা স্টেডিয়ামে। এই সমস্যাটা শুধু কুমিল্লার না। প্রতিটা জেলার স্টেডিয়াম দখল করে রেখেছে ফুটবল, প্রতিটা জেলার যেখানে ফুটবলের কাজ নেই, সেখানেও ফুটবল দখল করে রেখেছে এবং ফুটবলারদের ব্যবহার খুব খারাপ।’

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
ক্রিকেট

২০২৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল তাহলে আইসিসি কোথায় আয়োজন করবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল আয়োজন নিয়ে বিপাকে আইসিসি। ছবি: সংগৃহীত
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল আয়োজন নিয়ে বিপাকে আইসিসি। ছবি: সংগৃহীত

ভারতে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে গত সপ্তাহে। এই বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট এত সফলভাবে আয়োজন করেছে যে পরবর্তী নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে (২০২৯) দল বাড়ানোর চিন্তা করছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। কিন্তু সেই টুর্নামেন্ট তো বহুদূরে। তার আগে উপমহাদেশে বসতে যাচ্ছে আরেকটি আইসিসি ইভেন্ট। সেটা কীভাবে আয়োজন করা যায়, তা নিয়ে চলছে নানা আলাপ-আলোচনা।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি। তিন মাস সময়ও বাকি নেই। এরই মধ্যে ভারত-শ্রীলঙ্কাসহ আট ভেন্যু ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা চূড়ান্ত করে ফেলেছে গত সপ্তাহে। আহমেদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই—ভারতের এই পাঁচ ভেন্যুতে হচ্ছে বিশ্বকাপ। আর শ্রীলঙ্কার কলম্বো, ক্যান্ডিসহ আরেক ভেন্যুতে মাঠে গড়াবে আইসিসির এই টুর্নামেন্ট। কিন্তু সূচি তো প্রকাশ হয়নি। তার ওপর ভারত-পাকিস্তান কেউ কারও দেশে ক্রিকেট খেলতে রাজি হচ্ছে না। এখন সেমিফাইনালের ভেন্যু ঠিক করা নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে আইসিসি। ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম ও কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সকে সেমিফাইনালের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকায় রাখা হয়েছে। কিন্তু যদি পাকিস্তান সেমিফাইনালে ওঠে, সেক্ষেত্রে একটা ম্যাচ হবে কলম্বোতে।

ধরা যাক, পাকিস্তান সেমিফাইনালে উঠতে পারল না। কিন্তু শেষ চারে উঠল শ্রীলঙ্কা। তখনো যেকোনো একটি সেমিফাইনাল হবে কলম্বোতে। সহজ ভাষায় পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার কেউ যদি সেমিতে ওঠে, তখন শেষ চারের একটি করে ম্যাচ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হবে। যদি কোনো দল না ওঠে, তাহলে দুটি সেমিফাইনালই ভারতে হবে। ক্রিকবাজ আহমেদাবাদ-কলকাতার কথা বললেও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সেমিফাইনালের ভেন্যু হিসেবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের নাম শোনা যাচ্ছে। যদি পাকিস্তান ফাইনালে না ওঠে, তাহলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ ৭ মার্চ হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। আর পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে ম্যাচটি তখন কলম্বোর প্রেমাদাসায় হবে।

এ বছরে আইসিসির দুই টুর্নামেন্টেই কার্যকর হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের নিরপেক্ষ ভেন্যুর নীতি। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা খেলেছেন দুবাইয়ে। এমনকি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটিও হয়েছে দুবাইয়ে। আর কদিন আগে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত হওয়ার পরও তারা পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলেছে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। তবে বৃষ্টির বাগড়ায় কলম্বোর প্রেমাদাসায় পাকিস্তানের সাত ম্যাচের মধ্যে তিনটিই বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে।

২০২৬ বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকা চূড়ান্ত করল আইসিসি, পাকিস্তান খেলবে কোথায়২০২৬ বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকা চূড়ান্ত করল আইসিসি, পাকিস্তান খেলবে কোথায়

২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। এবার ভারত নামবে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে।

আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি আপনাআপনি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা সাত দল আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সুযোগ পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আয়ারল্যান্ড। বাছাইপর্ব থেকে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে জিম্বাবুয়ে, নেপাল, কানাডা, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নামিবিয়া, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটআইসিসিটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
