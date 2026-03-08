মোদি স্টেডিয়ামে এবারও কি ভারতের স্বপ্নভঙ্গ নাকি শিরোপা জয়

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে রানার্সআপ হয়েছিল ভারত। সেবার স্বাগতিকদের কাঁদিয়ে শিরোপা জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। আজ একই মাঠে আরেকটি আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে খেলবে ভারত। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত-নিউজিল্যান্ড ফাইনাল। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: ফাইনাল
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
মেয়েদের এশিয়ান কাপ
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া
বিকেল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
এফএ কাপ
ফুলহাম-সাউদাম্পটন
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
পোর্ট ভেল-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি লিভ
লিডস-নরউইচ সিটি
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ব্রেট র্যান্ডেল নামটা খুব একটা পরিচিত হওয়ার কথাও নয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট, লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেট ও টি-টোয়েন্টি—সব সংস্করণে ৩০টির বেশি ম্যাচ খেলা এই ক্রিকেটারের এখনো নিউজিল্যান্ডের জার্সি পরার সুযোগ হয়নি। সেই র্যান্ডেল আজ নাম লেখালেন ইতিহাসের পাতায়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৫৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম বোলার১ ঘণ্টা আগে
বাটলার বলেন, ‘আমি (সেই ম্যাচে) নেপালকে দেখেছি এবং আমার মনে হয় নেপাল খুব ভালো খেলেছে। উজবেকিস্তান খুবই শক্তিশালী। তাদের খেলার একটি নির্দিষ্ট ধরন আছে। তবে আমার মনে হয় আমাদের কারিগরি দক্ষতা এবং বল দখলে রাখার ক্ষমতা তাদের সমস্যায় ফেলতে পারে। আমি জানি তারা যেভাবে খেলবে তার ওপর ভিত্তি করে এটি একটি কঠিন ম১ ঘণ্টা আগে
১১ মার্চ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ শুরুর আগে গতকাল বাংলাদেশে এসেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কোচিং স্টাফরা। ঠিক তার পরের দিন ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি-মোহাম্মদ রিজওয়ান-সাহিবজাদা ফারহানরা।২ ঘণ্টা আগে
একে তো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত। তার ওপর তারা খেলছে ঘরের মাঠে। সব মিলিয়ে আজকের ফাইনালে অনেকের বাজি ভারতই। টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দলও তারা। এই ম্যাচ জিতলে তিনটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা প্রথম দল হবে সূর্যকুমার যাদবের ভারত।২ ঘণ্টা আগে