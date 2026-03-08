বিলবাওয়ের বিপক্ষে ঘাম ঝরানো জয়ের পর কী বললেন বার্সা কোচ

রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ফের চার পয়েন্ট এগিয়ে যেতে রীতিমতো ঘাম ছুটে গেছে বার্সেলোনার। আথলেতিক বিলবাওকে কাতালানরা হারিয়েছে ন্যূনতম ব্যবধানে; ১-০ গোলে। তবে যেভাবেই হোক, জিততে পেরেছেন এটা ভেবেই খুশি বার্সার প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
সান মেমেসে প্রথমার্ধে নিজেদের হারিয়ে খুঁজেছে বার্সা। তবে বিরতির পর খোলস পাল্টে তুলনামূলক ভালো ফুটবল খেলেছে সফরকারী দল। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের হয়ে ব্যবধান গড়ে দেন লামিনে ইয়ামাল। ৬৮ মিনিটে ডি বক্সে পেদ্রির কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ পায়ের শটে দুরের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই স্প্যানিশ উইঙ্গার। তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না বিলবাও গোলরক্ষক উনাই সিমনের। বাকিটা সময় আর গোলটার শোধ দিতে পারেনি স্বাগতিকেরা।
এই জয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান আরও সুসংহত করেছে বার্সা। ২৭ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ৬৭ পয়েন্ট। ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে রিয়াল। তিনে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের নামের পাশে আছে ৫৪ পয়েন্ট। টেবিলের এই চিত্রই বলছে–শিরোপার লড়াইটা হচ্ছে কেবল বার্সা এবং রিয়ালের মধ্যেই।
বিলবাওয়ের বিপক্ষে জয়ের পর ফ্লিক বলেন, ‘আমি ভীষণ খুশি। আমরা খুব ভালোভাবেই জানতাম এই জয়টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিলবাওয়ের মাঠে জেতা কতটা কঠিন। মঙ্গলবারের ম্যাচে অনেক পরিশ্রম করার পর এই ম্যাচটা সহজ ছিল না। তাই আমার খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাই। ম্যাচের আগে যেমন বলেছিলাম, কিছু খেলোয়াড়ের খেলার সময়টা আমাদের ঠিকভাবে সামলাতে হতো। গোল না খেয়ে জয় পাওয়াটা খুবই ভালো লাগছে, এটা আমি সত্যিই মূল্য দিই।
বিলবাওয়ের বিপক্ষে দাপুটে ফুটবল খেলতে না পারলেও খেলোয়াড়দের প্রশংসা করতে ভুলেননি ফ্লিক, ‘আমি সব সময়ই আমার খেলোয়াড়দের নিয়ে গর্বিত। এই দলে পরিবেশটা সত্যিই বিশেষ। তাদের মধ্যে যে ঐক্য আর আচরণ দেখি, সেটা অসাধারণ। তারা যেভাবে একসঙ্গে থাকে, সেটা আমাকে মুগ্ধ করে। তাই আজ আমি সত্যিই খুব খুশি।
চার পয়েন্ট এগিয়ে থাকায় শিরোপা ধরে রাখার মিশনে বেশ আত্মবিশ্বাসী ফ্লিক। তিনি বলেন, ‘এই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে, কারণ আমরা দল হিসেবে একসঙ্গে লড়াই করি—এটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সবাই নিজের সেরাটা দেয় এবং দলের জন্য লড়ে। আজ আমরা ক্লিন শিটও রাখতে পেরেছি। তিন পয়েন্ট পাওয়ায় আমি খুশি, আর আমাদের লিড আবার চার পয়েন্টে ফিরেছে—এটাও আনন্দের।’
দুজনেই মৃদুভাষী, তিন বা চার লাইনের বেশি কিছু বলেন না। বড় কোনো প্রশ্নেও উত্তর আসে শর্টকার্ট। তাই নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারের সঙ্গে ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানের মিল খুঁজে পান কেউ কেউ। যদিও মোস্তফিজকে সেভাবে অনুসরণ করেন না বলেই জানিয়েছেন আফঈদা।১৭ মিনিট আগে
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর—জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম জনপ্রিয় একটি কবিতার লাইন অনেকেরই জানা। আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই লাইনটি আবারও সামনে চলে আসছে। মেহেদী হাসান মিরাজ নারী ক্রিকেটারদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।৩৭ মিনিট আগে
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে রানার্সআপ হয়েছিল ভারত। সেবার স্বাগতিকদের কাঁদিয়ে শিরোপা জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। আজ একই মাঠে আরেকটি আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে খেলবে ভারত। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত-নিউজিল্যান্ড ফাইনাল।১ ঘণ্টা আগে
ব্রেট র্যান্ডেল নামটা খুব একটা পরিচিত হওয়ার কথাও নয়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট, লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেট ও টি-টোয়েন্টি—সব সংস্করণে ৩০টির বেশি ম্যাচ খেলা এই ক্রিকেটারের এখনো নিউজিল্যান্ডের জার্সি পরার সুযোগ হয়নি। সেই র্যান্ডেল আজ নাম লেখালেন ইতিহাসের পাতায়। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৫৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম বোলার২ ঘণ্টা আগে