Ajker Patrika
ফুটবল

মোস্তাফিজের সঙ্গে তুলনা শুনে আফঈদা যা বলছেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মার্চ ২০২৬, ১৫: ১২
মোস্তাফিজের সঙ্গে তুলনা শুনে আফঈদা যা বলছেন
মোস্তাফিজকে নিয়ে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আফঈদা। ফাইল ছবি

দুজনেই মৃদুভাষী, তিন বা চার লাইনের বেশি কিছু বলেন না। বড় কোনো প্রশ্নেও উত্তর আসে শর্টকার্ট। তাই নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারের সঙ্গে ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানের মিল খুঁজে পান কেউ কেউ। যদিও মোস্তফিজকে সেভাবে অনুসরণ করেন না বলেই জানিয়েছেন আফঈদা।

উজবেকিস্তান ম্যাচের আগে সেই প্রসঙ্গ উঠে এলে আফঈদা বলেন, ‘আসলে ওভাবে আমি ফলো করি না। মোস্তাফিজুর ভাই যে অবস্থানে আছেন, উনি উনার জায়গায় সেরা। আমি উনাকে ফলো করি না। তবে হ্যাঁ, আমি ক্রিকেট খেলা সেভাবে দেখি না। আমার কাছে মনে হয় যে কথার চেয়ে কাজ আগে করা ভালো। কথা বলতে গেলে অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু কাজে অনেক কিছু করা সম্ভব হয় না। তো কাজ করে দেখালে আর কী, কথা না বললেও চলে।’

নারী এশিয়ান কাপে প্রথম দুই ম্যাচে হারলেও শেষ ম্যাচে জিতলে শেষ আটে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের। তাই উজাড় করে খেলতে চান আফঈদা, ‘কালকে আমাদের গ্রুপ পর্বের শেষ খেলা। তো এই শেষ ম্যাচটাতে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আমাদের সেরাটা দিয়ে খেলার। আমাদের এখানে হারানোর কোনো কিছু নেই। আমরা প্রথমবারের মতো এখানে কোয়ালিফাই করেছি। আমাদের দেশকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করছি, এটা আমাদের কাছে অনেক গর্বের বিষয়। ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হবে। সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য।’

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

ফিলিং স্টেশনে তেল কিনতে যাওয়া যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ফিলিং স্টেশনে তেল কিনতে যাওয়া যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

সম্পর্কিত

বিলবাওয়ের বিপক্ষে ঘাম ঝরানো জয়ের পর কী বললেন বার্সা কোচ

বিলবাওয়ের বিপক্ষে ঘাম ঝরানো জয়ের পর কী বললেন বার্সা কোচ

মোস্তাফিজের সঙ্গে তুলনা শুনে আফঈদা যা বলছেন

মোস্তাফিজের সঙ্গে তুলনা শুনে আফঈদা যা বলছেন

‘বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল গত কয়েক বছরে যা খেলেছে, তা গর্ব করার মতো’

‘বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল গত কয়েক বছরে যা খেলেছে, তা গর্ব করার মতো’

মোদি স্টেডিয়ামে এবারও কি ভারতের স্বপ্নভঙ্গ নাকি শিরোপা জয়

মোদি স্টেডিয়ামে এবারও কি ভারতের স্বপ্নভঙ্গ নাকি শিরোপা জয়