অন্য খেলা

টিভিতে দেখা যাবে না বাংলাদেশ-নেপাল সেমিফাইনাল, তাহলে দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ৪৭
টিভিতে দেখা যাবে না বাংলাদেশ-নেপাল সেমিফাইনাল, তাহলে দেখবেন কোথায়
অনূর্ধ্ব-২০ সাফে আজ নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

এবারের অনূর্ধ্ব-২০ সাফে দুর্দান্ত খেলছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা বাংলাদেশ এরপর ড্র করে ভারতের সঙ্গে। আজ রোনান সুলিভান-মুরশেদ আলীরা ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নেপালের মুখোমুখি হবে। মালে জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-নেপাল সেমিফাইনাল। ম্যাচটি টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার না করলেও দর্শকদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। স্পোর্টজ ওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে রোনানদের ম্যাচ।

অনূর্ধ্ব-২০ সাফের পাশাপাশি আরও একটি ম্যাচ রয়েছে বাংলাদেশের। সন্ধ্যা ৭টায় স্বাগতিক থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ শুরু করবে বাংলাদেশ। ক্রিকেটে আইপিএল, পিএসএলেরও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা

অ-২০ নারী এশিয়ান কাপ

চীন-ভিয়েতনাম

বেলা ৩টা

সরাসরি

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল

বাংলাদেশ-নেপাল সেমিফাইনাল

বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

স্পোর্টজ ওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেল

বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড

( প্রথমার্ধ )

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা

পিএসএল

হায়দরাবাদ-মুলতান

রাত ৮টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইপিএল

লক্ষ্ণৌ-দিল্লি

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ , ২ ও ৩

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

পিএসএলে রিশাদরা কি আজ হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারবেন

পিএসএলে রিশাদরা কি আজ হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারবেন

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না'

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’