৪০ বছর পর বিশ্বকাপে ইরাক, ৪৮ দলের কারা কোন গ্রুপে

৪০ বছর পর বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল ইরাক। আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ ফাইনাল জয়ের পর তাদের উদযাপন ছিল এমনই বাঁধভাঙা। ছবি: এএফপি

ফুটবল যে এমনই। বিশেষ করে নকআউট রাউন্ডের ম্যাচে একদিকে কোনো দল ভাসে আনন্দে। ঠিক তেমনই প্রতিপক্ষ দলে পড়ে যায় কান্নার রোল। মেক্সিকোর গুয়াদালুপ স্টেডিয়ামে আজ ইরাক-বলিভিয়া ম্যাচটা তেমনই। আন্ত:মহাদেশীয় প্লে-অফ ফাইনালে বলিভিয়াকে কাঁদিয়ে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিট কাটল ইরাক।

রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই ইরাকের বাঁধভাঙা উদযাপন শুরু। ৪০ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরার আনন্দ তো এমনই। শুধু তা-ই নয়, ইতিহাসে এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে খেলছে এশিয়ার দলটি। এর আগে ১৯৮৬ বিশ্বকাপেই খেলেছিল ইরাক।

৪০ বছর পর ইরাকের ফেরায় চূড়ান্ত হয়ে গেল ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের লাইনআপ। ৪৮ দলের টুর্নামেন্টে করা হয়েছে ১২ গ্রুপ। প্রত্যেক গ্রুপে থাকছে চারটি করে দল। আই গ্রুপে থাকা ইরাকের প্রতিপক্ষ সেনেগাল, ফ্রান্স ও নরওয়ে।

মেক্সিকোর গুয়াদালুপ স্টেডিয়ামে ৯ মিনিটে বক্সের বাইরে ফ্রি-কিক থেকে বলিভিয়ার লক্ষ্য বরাবর শট নেন ইরাকি মিডফিল্ডার আমির আল–আমারি। কিন্তু তাঁর সেই শট দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন বলিভিয়ার গোলরক্ষক গিলের্মো ভিসকারা। এগিয়ে যেতে অবশ্য মাত্র এক মিনিট সময় লেগেছে ইরাকের। আল–আমারির কর্নার থেকে বল রিসিভ করে দারুণ এক হেডে লক্ষ্যভেদ করেন
আল-হামাদি।

সমতায় ফিরতে বলিভিয়ার লেগেছে ২৮ মিনিট। ৩৮ মিনিটে গোলটি করেন তাদের ফরোয়ার্ড মইসেস পানিয়াগুয়া। ১-১ সমতায় প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে দ্রুতই এগিয়ে যায় ইরাক। মার্কো ফারজির পাস রিসিভ করে দুর্দান্ত এক ফিনিশিংয়ে ইরাককে এগিয়ে দেন আইমেন হুসেইন।বলিভিয়া এরপর সমতায় ফেরার চেষ্টা করলেও তা আর সম্ভব হয়নি। ইরাক যখন আনন্দ-উল্লাসে ব্যস্ত, বলিভিয়ার ফুটবলাররা কাঁদছেন অঝোরে। বিশেষ করে তাদের গোলরক্ষক ভিসকারার কান্নার দৃশ্য ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয় স্পর্শ করবেই।

২-১ গোলে জেতা ইরাক বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ১৬ জুন। নরওয়ের বিপক্ষে সেদিন তারা খেলতে নামবে। ২২ ও ২৬ জুন ফ্রান্স ও সেনেগালের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচ খেলবে ইরাক। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে হবে ফুটবল বিশ্বকাপ।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপ

গ্রুপ এ: মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, চেক প্রজাতন্ত্র

গ্রুপ বি:  কানাডা, সুইজারল্যান্ড, কাতার,বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা

গ্রুপ সি: ব্রাজিল, মরক্কো, স্কটল্যান্ড, হাইতি

গ্রুপ ডি: যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, প্যারাগুয়ে, তুরস্ক

গ্রুপ ই: জার্মানি, ইকুয়েডর, আইভরি কোস্ট, কুরাসাও

গ্রুপ এফ: নেদারল্যান্ডস, জাপান, তিউনিসিয়া,সুইডেন

গ্রুপ জি: বেলজিয়াম, ইরান, মিশর, নিউ জিল্যান্ড

গ্রুপ এইচ: স্পেন, উরুগুয়ে, সৌদি আরব, কেপ ভার্দে

গ্রুপ আই: ফ্রান্স, সেনেগাল, নরওয়ে, ইরাক

গ্রুপ জে: আর্জেন্টিনা, অস্ট্রিয়া, আলজেরিয়া, জর্ডান

গ্রুপ কে: পর্তুগাল, কলম্বিয়া, উজবেকিস্তান, ডি.আর. কঙ্গো

গ্রুপ এল: ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, পানামা, ঘানা

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

পিএসএলে রিশাদরা কি আজ হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারবেন

পিএসএলে রিশাদরা কি আজ হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারবেন

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’