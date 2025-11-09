Ajker Patrika
অন্য খেলা

কোয়ালিফিকেশনে উজ্জ্বল রামকৃষ্ণ-হিমু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ষষ্ঠ হয়েছেন রামকৃষ্ণ সাহা। ছবি: আর্চারি ফেডারেশন
কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ষষ্ঠ হয়েছেন রামকৃষ্ণ সাহা। ছবি: আর্চারি ফেডারেশন

এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে মাঠের লড়াই শুরু হয়েছে আজ থেকে। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে রিকার্ভে রামকৃষ্ণ সাহা ও কম্পাউন্ডে আলো ছড়িয়েছেন হিমু বাছার। দুজনেই নিজের প্রথম রাউন্ডে তাই বাই পেয়েছেন।

জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ সকাল ৯টায় শুরু হয়েছে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড। রিকার্ভ পুরুষে বাংলাদেশের চার আর্চারের মধ্যে বাকিরা রামকৃষ্ণর ধারেকাছেও ছিলেন না। ৭২০ স্কোরের মধ্যে ৬৬৮ স্কোর নিয়ে ষষ্ঠ হয়েছেন রামকৃষ্ণ। বুলসআই ছিল ১৪টি। ৬৮৭ স্কোর নিয়ে প্রথম ভারতের যশদীপ সঞ্জয় ভোগে। ৬৪২ স্কোর নিয়ে রাকিব মিয়া ৩২তম, ৬৩৯ স্কোর নিয়ে সাগর ইসলাম ৩৮তম, ৬৩৭ স্কোর নিয়ে আব্দুর রহমান আলিফ ৪১তম হয়েছেন। তৃতীয় রাউন্ডে নকআউট পর্ব শুরু করবেন রামকৃষ্ণ, ‘বাতাসের প্রভাব ছিল। তারপরও আমার যে মৌলিকতা ছিল, সেটা ধরে রেখেছি। এখন যে স্কোর হয়েছে, সেটা ভালো। নকআউট এমন একটা রাউন্ড যেখানে যে কেউ যে কাউকে হারিয়ে দিতে পারে। আমি নিজের সেরা পারফরম্যান্স করতে পারলে অবশ্যই ভালো হবে। পদক আশা করতে পারি।’

রিকার্ভ নারী এককে সিমা আক্তার শিমু ২৪, সোনালি রায় ৩২, ইতি খাতুন ৩৭ ও মনিরা আক্তার ৩৮তম হয়েছেন। কম্পাউন্ড পুরুষ এককে ৭০৪ স্কোর নিয়ে দশম হয়েছেন হিমু বাছাড়। মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান ৩৫, নেওয়াজ আহমেদ রাকিব ৪১ ও সোহেল রানা হয়েছেন ৪৫তম।

কম্পাউন্ড নারী এককে ক্যারিয়ারসেরা ৬৯৩ স্কোর নিয়ে ১২তম হয়েছেন বন্যা আক্তার। কুলসুম আক্তার মনি ১৭, পুষ্পিতা জামান ২৪, মিথিলা আক্তার ৩২ এ থেকে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ড শেষ করেন।

খেলাঅন্য খেলাআর্চারি
ক্রিকেট

নড়বড়ে নব্বইয়ের ঘরে আটকালেন নাঈম-সৌম্য

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ২০
নড়বড়ে নব্বইয়ের ঘরে আউট হয়েছেন নাঈম-সৌম্য। ফাইল ছবি
নড়বড়ে নব্বইয়ের ঘরে আউট হয়েছেন নাঈম-সৌম্য। ফাইল ছবি

প্রথম দিন শেষে ৫৫ রানে অপরাজিত ছিলেন নাঈম শেখ। দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নেমেও ক্রিজে টিকে যান। সেঞ্চুরির দিকেই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু নড়বড় নব্বইয়ের ঘরে আটকে যান এই বাঁ হাতি ওপেনার। নাঈমের মতো সেঞ্চুরি মিসের আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন আরেক বাঁ হাতি ব্যাটার সৌম্য সরকার।

কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে ঢাকার বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৩৩৬ রানে অলআউট হয়েছে ময়মনসিংহ। দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ৯০ রান করেন নাঈম। ১৫৬ বলে ১১ চারে সাজানো তাঁর ইনিংস। শহিদুল ইসলামের অবদান ৭৯ রান। শুভাগত হোম চৌধুরী করেন ৩৭ রান। আব্দুল মজিদের ব্যাট থেকে আসে ৩৪ রান। জবাবে বিনা উইকেটে ১৭ রান করে দিনের খেলা শেষ করেছে ঢাকা।

কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দিনের শুরুতেই ১৯৯ রানের গুটিয়ে যায় সিলেট। লক্ষ্য তাড়ায় ১৮৭ রানে ৮ উইকেট হারিয়েছে রংপুর। সর্বোচ্চ ৪৯ রান করেন তানভীর হায়দার। ৩৬ রানে ৪ উইকেট নেন আবু জায়েদ রাহী।

বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের ইনিংস থেমেছে ৩৫১ রানে। ৫ উইকেট নেন সফর আলী। দ্বিতীয় দিন শেষে খুলনার সংগ্রহ ৮ উইকেটে ২৪৯ রান। সেঞ্চুরি থেকে ৮ রান দূরে থাকতে ফেরেন সৌম্য। ৫৫ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন জিয়াউর রহমান। ৫৫ রানে ৪ ব্যাটারকে ফেরান মেহেদি হাসান।

খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে বরিশালের করা ২১২ রানের জবাবে রাজশাহীর ইনিংস থেমেছে ২৩৫ রানে। ৬৫ রান করেন প্রীতম কুমার। ৪৫ রান আসে আলী মোহাম্মদ ওয়ালিদের ব্যাট থেকে। বরিশালের হয়ে ৫ উইকেট নেন তানভীর। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ২২ রানে ১ উইকেট হারিয়েছে বরিশাল।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনাঈমসৌম্য সরকার
ক্রিকেট

টানা আট ছক্কায় ভারতীয় ক্রিকেটারের বিশ্ব রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৩
টানা আট ছক্কা মেরে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন আকাশ কুমার। ছবি: সংগৃহীত
টানা আট ছক্কা মেরে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন আকাশ কুমার। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি আকাশ কুমার চৌধুরীর। পেশাদার ক্রিকেটেও বলার মতো কিছু করতে পারেননি। সেই আকাশ আজ রঞ্জি ট্রফিতে চালিয়েছেন তাণ্ডব। টেস্টে ‘বাজবল’ নামের যে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের আবিষ্কার কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ড করেছে, সেটা প্রয়োগ করলেন ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

সুরাটের পিথওয়ালা স্টেডিয়ামে গতকাল শুরু হয়েছে রঞ্জি ট্রফির প্লেট গ্রুপের মেঘালয়-অরুণাচল প্রদেশ ম্যাচ। অরুণাচলের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় দিনে টানা আট ছক্কা মেরেছেন আকাশ। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে টানা আট বলে ছক্কা মেরে রেকর্ডটা নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন মেঘালয়ের এই ব্যাটার। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১১ বলে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডও এখন আকাশের।

মেঘালয়ের আকাশ আজ আট নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে ডট দিয়েছেন। এরপর টানা দুই বলে নিয়েছেন সিঙ্গেল। রয়েসয়ে শুরু করা আকাশ যে তাণ্ডব চালিয়েছেন, সেটাকে সাইক্লোন, টর্নেডো, সুনামি—কোনো শব্দ দিয়েই ব্যাখ্যা করার মতো নয়। টানা আট ছক্কা মেরে ১১ বলে ফিফটির বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ঝড়টা বয়ে গেছে অরুণাচলের বাঁহাতি স্পিনার লিমার দেবীর ওপর দিয়ে। ইনিংসের ১২৬তম ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছেন আকাশ।

ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে আজ আকাশ নাম লিখিয়েছেন এক এলিট ক্লাবেও। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ওভারে ছয় ছক্কা মারা তৃতীয় ক্রিকেটার এখন মেঘালয়ের এই ব্যাটার। এর আগে এই কীর্তি গড়েছেন স্যার গ্যারি সোবার্স ও রবি শাস্ত্রী। ১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডের কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নটিংহামশায়ারের জার্সিতে ৬ বলে ৬ ছক্কা মেরেছিলেন সোবার্স। সেবার তিনি পিটিয়েছিলেন গ্লামরগানের ম্যালকম ন্যাশকে। এরপর বোম্বের (বর্তমান মুম্বাই) হয়ে ১৯৮৫ সালে দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় ছক্কা মেরেছিলেন শাস্ত্রী। ১২৩ বলে ২০০ রান করে অপরাজিত ছিলেন তিনি। বরোদার তিলক রাজকে শাস্ত্রী ছয় ছক্কা মেরেছিলেন।

আকাশের তাণ্ডবে এখন ইনিংসে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে মেঘালয়ের সামনে। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৬২৮ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে মেঘালয়। ইনিংস সর্বোচ্চ ২০৭ রান করেছেন অর্পিত ভাটেওয়ারা। অরুণাচল এরপর তাদের প্রথম ইনিংসে ৭৩ রানে গুটিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে দলটি।

বিষয়:

খেলাভারতীয়ক্রিকেট
ক্রিকেট

তামিমের সেঞ্চুরিতে সিরিজ হার এড়াল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৬
২–২ সমতায় সিরিজ শেষ করল বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। ছবি: বিসিবি
২–২ সমতায় সিরিজ শেষ করল বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। ছবি: বিসিবি

সময়মতোই জ্বলে উঠলেন আজিজুল হাকিম তামিম। বাঁচা–মরার লড়াইয়ে খেললেন অধিনায়কোচিত ইনিংস। তাঁর সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে শেষ ওয়ানডেতে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলকে ২ উইকেটে হারাল বাংলাদেশ। এই জয়ে সিরিজ হার এড়াল স্বাগতিক দল।

জয় দিয়েই সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হওয়ার পর টানা দুই ম্যাচ হেরে যায় দলটি। তাই সিরিজ হার এড়াতে চাইলে শেষ ম্যাচে জিততেই হতো বাংলাদেশকে। সেটাই করে দেখাল তারা। এই জয়ে ২–২ সমতায় সিরিজ শেষ করল বাংলাদেশ।

রাজশাহীর বিভাগীয় স্টেডিয়ামে স্টেডিয়ামে এদিন বোলাররাই বাংলাদেশের জয়ের ভীত গড়ে দেয়। সাদ ইসলাম, শাহরিয়া আল আমিন, সামিউন বাশির রাতুলদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৮ রানের বেশি তুলতে পারেনি আফগানিস্তান। জবাবে ২৫ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ।

জয়ের পথটা অবশ্য মসৃণ ছিল না বাংলাদেশের জন্য। ছোট লক্ষ্য তাড়ায় নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে হারের শঙ্কায় পড়ে যায় স্বাগতিকরা। তবে একপ্রান্ত আগলে রেখে ব্যাট দলের জয়ের কাণ্ডারি বনে যান তামিম। বাংলাদেশ জয় থেকে ২ রান দূরে থাকতে সাজঘরে হাঁটেন এই ওপেনার। তার আগে ১১৮ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় খেলেন ১০০ রানের ইনিংস।

ছোট দুটি ইনিংস খেলে তাঁকে সঙ্গ দেন রিজান হোসেন ও ফরিদ হোসেন ফয়সাল। রিজান ২৭ ও ফরিদ করেন ২৩ রান। ১৭ রান আসে আল আমিনের ব্যাট থেকে। দল হারলেও বল হাতে দিনটা রাঙিয়েছেন ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান। ২৫ রানে ৪ উইকেট নেন তিনি। সালাম খান ও ওজাইরউল্লাহ নিয়াজাইয়ের শিকার দুটি করে উইকেট।

এর আগে আফগানিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন উসমান সাদাত। মাহবুব খানের অবদান ৪০ রান। এছাড়া নিয়াজাই ৩২ ও আজিজুল্লাহ মিয়াখিল এনে দেন ১৯ রান। বাংলাদেশের হয়ে ৩৩ রান খরচায় ২ ব্যাটারকে ফেরান সামিউন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
ক্রিকেট

‘নিজেদের বাঁচাতেই অনেকে নির্বাচনের আগে বড় বড় কথা বলেন’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৭
‘নিজেদের বাঁচাতেই অনেকে নির্বাচনের আগে বড় বড় কথা বলেন’

৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলেছে অনেক আগে থেকেই। নানাভাবে বিতর্কিত হয়েছে সেই নির্বাচন। ঢাকার এক হোটেলে দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে আজ বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল টেনেছেন সেই নির্বাচনের প্রসঙ্গ।

বিসিবি ক্রিকেট কনফারেন্স আয়োজন করছে মূলত টেস্টে বাংলাদেশের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে। আগামীকাল ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেকের ২৫ বছর পূর্ণ করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট। সেই উপলক্ষে আজ ঢাকার এক হোটেলে অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বুলবুল পরিচয় করে দিয়েছেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম, রকিবুল হাসান, রুবাবা দৌলাসহ আরও অনেককেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যে ডায়াসের সামনে দাঁড়িয়ে বুলবুল কথা বলেছেন, সেটা তাঁর কাছে পছন্দ নয়। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘এই জিনিসটা (ডায়াস) খুব অপছন্দ করি আমি ব্যক্তিগতভাবে। যে জিনিসটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কেন জানেন? এটা আমাদের দুজনের মধ্যে আপনারা যারা ক্রিকেট চালাবেন বাংলাদেশে এবং আমরা—এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। বাধাটা হচ্ছে যে যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন, নাম বলতে চাচ্ছি না। মিথ্যা আশা দেয়, নির্বাচনের আগে অনেক বড় বড় কথা বলেন, তাঁরা এটার পেছনে কেন কথা বলেন জানেন? তাঁরা এর পেছনে লুকোতে পারেন। এগুলোকে সরিয়ে ফেলুন।’

ডায়াসকে বাধা উল্লেখ করে বুলবুল কথা বলার পরপরই উপস্থিত সকলে জোরে করতালি দিয়েছেন। দুই দিন ব্যাপী ক্রিকেট কনফারেন্সে কী কী হবে, সেটার একটি স্লাইড প্রেজেন্টেশন দেখিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। বুলবুল বলেন, ‘আমাদের মধ্যে কোনো বাধা থাকবে না। ডায়াস থাকবে না। আমরা সরাসরি যোগাযোগ করব। কীভাবে যোগাযোগ করব? যে যে ডিপার্টমেন্ট আছে, সেই ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করব। সেই যাত্রাপথে কীভাবে চলব, সেটা নিয়েই একটা ছোট প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছি আপনাদের উদ্দেশ্যে। এই প্রোগ্রামটা গেম ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সমন্বয় করে সাজিয়েছি। এখানে আঞ্চলিক কী প্রতিক্রিয়া পেলাম, সেটা শুনলাম। বোর্ডের পরিকল্পনা কী, সেটা দেখাব। ইভেন্টস বা লিগ কীভাবে চালাতে পারি, সেটা দেখাব।’

ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিনে আজ কুইজ সেশনের কথাও উল্লেখ করেছেন বুলবুল। বিজয়ীদের টেলিভিশন ও ফ্রিজ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। বুলবুল বলেন, ‘আমরা গেম ডেভেলপমেন্টের ভূমিকা কীভাবে উন্নত করা যায়, সেটা দেখব। হাবিবুল বাশার সুমন এটা সবাইকে বুঝিয়ে দেবেন। আমরা এখানে কুইজ সেশন করব। কুইজ সেশনে আমরা কিছু টেলিভিশন ও ফ্রিজ দেব যেগুলো পেয়েছি ওয়ালটনের কাছ থেকে। এগুলো শেয়ার করব।’ স্লাইড প্রেজেন্টেশনে বুলবুল দ্বিতীয় দিনে কী করবেন, সেটাও দেখিয়েছেন। প্রথম দিনের পর্যালোচনা, ক্রিকেটকে দুর্নীতিমুক্ত করাসহ আরও কিছু বিষয় দ্বিতীয় দিনে আলোচনা করা হবে।

বিষয়:

খেলাহংকংক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
