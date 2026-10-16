ভারত-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ভারত-জিম্বাবুয়ে ম্যাচ দেখবেন কোথায়
মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগে কখনোই মুখোমুখি হয়নি ভারত-জিম্বাবুয়ে। রায়পুরে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস ১। ফুটবলে বুন্দেসলিগা, লা লিগারও ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী প্রথম টি-টোয়েন্টি
ভারত-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
লা লিগা
দেপোর্তিভো-লেভান্তে
রাত ১টা
সরাসরি
ফ্যানকোড
বুন্দেসলিগা
এইনট্রাখট-কোলন
রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইউনাইট ৮ স্পোর্টস ২