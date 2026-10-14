Ajker Patrika
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অন্য খেলা

এক ম্যানচেস্টার হেরেছে, আরেক ম্যানচেস্টার জিতবে তো

ক্রীড়া ডেস্ক    
এক ম্যানচেস্টার হেরেছে, আরেক ম্যানচেস্টার জিতবে তো
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ রাতে খেলতে নামবে ম্যানচেস্টার সিটি। ছবি: সংগৃহীত

আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে গতকাল চ্যাম্পিয়নস লিগে ২-০ গোলে হেরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আজ খেলতে নামবে আরেক ম্যানচেস্টার। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যানচেস্টার সিটি-পিএসজি ম্যাচ। রয়েছে রোমা-রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচও। এদিকে ব্রিসবেনের অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে নারী ক্রিকেট দলের তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

তৃতীয় নারী ওয়ানডে

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

সকাল ৯টা ৫০ মিনিট

সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

ফেইনুর্দ-কোমো

রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ম্যানসিটি-পিএসজি

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ১

লাস্ক লিঞ্জ-লিভারপুল

রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

রোমা-রিয়াল মাদ্রিদ

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ২

বোডো/গ্লিমট-ডর্টমুন্ড

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাম্যানচেস্টার সিটি
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