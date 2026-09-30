ধবলধোলাই এড়াতে নামছে অস্ট্রেলিয়া, খেলা দেখবেন কোথায়

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে আগেই ওয়ানডে সিরিজ খুইয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আজ অজিরা নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। বাংলাদেশে সময় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে পচেফস্ট্রুমের সেনওয়েস পার্কে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। ম্যাচটা সরাসরি সম্প্রচার করবে ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় ওয়ানডে
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা আসিয়ান কাপ
তিমুর লেস্তে-কম্বোডিয়া
বেলা ৩টা
সরাসরি
ব্রুনেই-হংকং
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
রোমা-বার্সেলোনা
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ফ্যানকোড স্পোর্টস
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