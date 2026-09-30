বাজে অভিজ্ঞতার শিকার রোনালদোকে নিয়ে পর্তুগাল দলে অশান্তি

অসলোতে গত সোমবার রাতে নরওয়ে-পর্তুগাল ম্যাচে ক্যামেরার লেন্স হঠাৎ চলে গেল ডাগআউটে।ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো নেশনস লিগের ম্যাচ দেখছেন ডাগআউটে বসে। ভক্ত-সমর্থকেরা তাঁকে মাঠে দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলেও সে আশা পূরণ হয়নি। পুরো ৯০ মিনিট ডাগআউটে বসেছিলেন। এমনকি সেই ম্যাচ শেষে তাঁকে নিয়ে হয়েছে অশান্তি।
নরওয়ে ম্যাচের পর নেশনস লিগে পর্তুগালের পরবর্তী প্রতিপক্ষ ডেনমার্ক। কোপেনহেগেনে আগমাীকাল রাতে মাঠে গড়াবে ডেনমার্ক-পর্তুগাল ম্যাচ। সোমবার রাতে অসলোতে নরওয়ে ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা পরই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুইডেনের মালমোতে জিমের ব্যায়ামে অংশ নিতে রাজি হননি। অনুশীলন চলার সময় মাঠ ত্যাগ করে হোটেলে ফিরে যান।
পর্তুগালের সংবাদমাধ্যম ‘এ বোলা’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, পর্তুগাল দল সুইডেনে ডেনমার্কের বিপক্ষে প্রস্তুতি নিতে রোনালদো দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে পরশু রাতে ট্রেনিং সেন্টারে পৌঁছেছেন। তবে কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে কথা বলার পর অনুশীলনে যোগ দেননি রোনালদো। বরং পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড অনুশীলনস্থল ছেড়ে দলের হোটেলে ফিরে যান এবং সেখানে নিজের জিমে আলাদাভাবে অনুশীলন করেন। এমনকি রোনালদোর পাশাপাশি জোয়াও ফেলিক্স, ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও ডেনমার্ক ম্যাচের আগে অনুশীলন করেননি।
সবশেষ ২০০৮ সালের ১৫ জুন ইউরোর গ্রুপ পর্বে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে পুরো ম্যাচ বেঞ্চে বসেছিলেন রোনালদো। সেই ম্যাচে পর্তুগাল ২-০ গোলে হেরেছিল। এরপর আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘ ১৮ বছর পর পুরো ৯০ মিনিট বেঞ্চে বসে থাকার ঘটনা ঘটেছে তাঁর সঙ্গে।
নরওয়ের বিপক্ষে গত পরশু নেশনস লিগে রোনালদোবিহীন পর্তুগাল জেতে ২-১ গোলে। পর্তুগিজদের হয়ে গোল দুটি করেন জোয়াও ফেলিক্স, গনসালো রামোস। নরওয়ের একমাত্র গোলটি করেন আর্লিং হালান্ড। নরওয়ের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের পর পর্তুগাল কোচ জেসুস বলেন, ‘আমি তাকে (রোনালদো) মাঠে নামানোর কথা ভাবছিলাম। কিন্তু ম্যাচের পরিস্থিতি অন্য রকম ছিল।’
২০২৩ সাল থেকে আল নাসরে খেলা রোনালদোকে শিষ্য হিসেবে এই ক্লাবে এক বছর পেয়েছিলেন জেসুস। ২০২৫ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত জেসুস আল নাসরের কোচ ছিলেন। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে নেশনস লিগের ডেনমার্ক-পর্তুগাল ম্যাচ শুরু হবে। ৪ অক্টোবর ফিরতি লেগে খেলবে নরওয়ে-পর্তুগাল। এবার পর্তুগিজরা আতিথেয়তা দেবে নরওয়েকে।
এশিয়ান গেমস শুরুর আগেই শেষ নাজমুল হোসেন শান্তর। অসুস্থতার কারণে তড়িঘড়ি করে দেশে ফিরতে হলো তাঁকে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ বাঁহাতি ব্যাটারকে না পাওয়ার আফসোস করছেন সতীর্থ ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। একই সঙ্গে রাব্বি জানিয়েছেন, এখন সামনে এগিয়ে যেতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে আগেই ওয়ানডে সিরিজ খুইয়েছে অস্ট্রেলিয়া। আজ অজিরা নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। বাংলাদেশে সময় বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে পচেফস্ট্রুমের সেনওয়েস পার্কে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। ম্যাচটা সরাসরি সম্প্রচার করবে ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া। এক নজরে দেখে নিন২ ঘণ্টা আগে
টাইফুনের মৌসুমে জাপানে চলছে এশিয়ান গেমস। মুষলধারে হচ্ছে বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্রিকেট। টানা পরিত্যক্ত হয়ে চলেছে ম্যাচ। নকআউট পর্বের কোনো ম্যাচই মাঠে গড়ায়নি বৃষ্টির বাধায়।২ ঘণ্টা আগে
একের পর এক জাদু দেখিয়ে চলেছেন লামিন ইয়ামাল। নিজে যেমন গোল করছেন, সতীর্থদের দিয়ে গোলও করাচ্ছেন। ছন্দে থাকা ইয়ামাল এবার ব্যালন ডি’অর জয়ের দৌড়েও অনেকটাই এগিয়ে। তবে ১৯ বছর বয়সী স্পেনের ফরোয়ার্ডের কাছে এই পুরস্কার চেয়ে লক্ষ্য আরও বড়।৩ ঘণ্টা আগে