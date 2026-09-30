Ajker Patrika
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ফুটবল

বাজে অভিজ্ঞতার শিকার রোনালদোকে নিয়ে পর্তুগাল দলে অশান্তি

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাজে অভিজ্ঞতার শিকার রোনালদোকে নিয়ে পর্তুগাল দলে অশান্তি
নরওয়ের বিপক্ষে নেশনস লিগে পুরো ৯০ মিনিট মাঠে বসে কাটিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: এএফপি

অসলোতে গত সোমবার রাতে নরওয়ে-পর্তুগাল ম্যাচে ক্যামেরার লেন্স হঠাৎ চলে গেল ডাগআউটে।ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো নেশনস লিগের ম্যাচ দেখছেন ডাগআউটে বসে। ভক্ত-সমর্থকেরা তাঁকে মাঠে দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলেও সে আশা পূরণ হয়নি। পুরো ৯০ মিনিট ডাগআউটে বসেছিলেন। এমনকি সেই ম্যাচ শেষে তাঁকে নিয়ে হয়েছে অশান্তি।

নরওয়ে ম্যাচের পর নেশনস লিগে পর্তুগালের পরবর্তী প্রতিপক্ষ ডেনমার্ক। কোপেনহেগেনে আগমাীকাল রাতে মাঠে গড়াবে ডেনমার্ক-পর্তুগাল ম্যাচ। সোমবার রাতে অসলোতে নরওয়ে ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা পরই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুইডেনের মালমোতে জিমের ব্যায়ামে অংশ নিতে রাজি হননি। অনুশীলন চলার সময় মাঠ ত্যাগ করে হোটেলে ফিরে যান।

পর্তুগালের সংবাদমাধ্যম ‘এ বোলা’র প্রতিবেদন অনুযায়ী, পর্তুগাল দল সুইডেনে ডেনমার্কের বিপক্ষে প্রস্তুতি নিতে রোনালদো দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে পরশু রাতে ট্রেনিং সেন্টারে পৌঁছেছেন। তবে কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে কথা বলার পর অনুশীলনে যোগ দেননি রোনালদো। বরং পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড অনুশীলনস্থল ছেড়ে দলের হোটেলে ফিরে যান এবং সেখানে নিজের জিমে আলাদাভাবে অনুশীলন করেন। এমনকি রোনালদোর পাশাপাশি জোয়াও ফেলিক্স, ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও ডেনমার্ক ম্যাচের আগে অনুশীলন করেননি।

দেড় যুগ পর এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো রোনালদোরদেড় যুগ পর এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো রোনালদোর

সবশেষ ২০০৮ সালের ১৫ জুন ইউরোর গ্রুপ পর্বে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে পুরো ম্যাচ বেঞ্চে বসেছিলেন রোনালদো। সেই ম্যাচে পর্তুগাল ২-০ গোলে হেরেছিল। এরপর আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘ ১৮ বছর পর পুরো ৯০ মিনিট বেঞ্চে বসে থাকার ঘটনা ঘটেছে তাঁর সঙ্গে।

নরওয়ের বিপক্ষে গত পরশু নেশনস লিগে রোনালদোবিহীন পর্তুগাল জেতে ২-১ গোলে। পর্তুগিজদের হয়ে গোল দুটি করেন জোয়াও ফেলিক্স, গনসালো রামোস। নরওয়ের একমাত্র গোলটি করেন আর্লিং হালান্ড। নরওয়ের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের পর পর্তুগাল কোচ জেসুস বলেন, ‘আমি তাকে (রোনালদো) মাঠে নামানোর কথা ভাবছিলাম। কিন্তু ম্যাচের পরিস্থিতি অন্য রকম ছিল।’

২০২৩ সাল থেকে আল নাসরে খেলা রোনালদোকে শিষ্য হিসেবে এই ক্লাবে এক বছর পেয়েছিলেন জেসুস। ২০২৫ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত জেসুস আল নাসরের কোচ ছিলেন। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে নেশনস লিগের ডেনমার্ক-পর্তুগাল ম্যাচ শুরু হবে। ৪ অক্টোবর ফিরতি লেগে খেলবে নরওয়ে-পর্তুগাল। এবার পর্তুগিজরা আতিথেয়তা দেবে নরওয়েকে।

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবলপর্তুগাল ফুটবল
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