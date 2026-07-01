Ajker Patrika
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ইংল্যান্ড কি আজ অঘটনের শিকার হবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইংল্যান্ড কি আজ অঘটনের শিকার হবে
আজ রাতে ডি আর কঙ্গোর মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। ছবি: সংগৃহীত

এবারের বিশ্বকাপে চমক দেখা যাচ্ছে নিয়মিতই। স্পেন-কেপভার্দে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র, পর্তুগাল-ডি আর কঙ্গো ম্যাচ ১-১ গোলে ড্রর মতো অঘটন ঘটেছে নকআউট পর্বেও। জার্মানির বিপক্ষে পরশু ১-১ গোলে ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতে শেষ ষোলোতে ওঠে প্যারাগুয়ে।

গ্রুপ পর্বে ঘানার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করা ইংল্যান্ড নকআউট পর্বে ডি আর কঙ্গোর মুখোমুখি হবে। আটলান্টায় আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে শেষ বত্রিশের ইংল্যান্ড-ডি আর কঙ্গো ম্যাচ। রাত ২টায় মাঠে গড়াবে বেলজিয়াম-সেনেগাল ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-ডি আর কঙ্গো

রাত ১০টা

সরাসরি

বেলজিয়াম-সেনেগাল

রাত ২টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

বিষয়:

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