ইংল্যান্ড কি আজ অঘটনের শিকার হবে

এবারের বিশ্বকাপে চমক দেখা যাচ্ছে নিয়মিতই। স্পেন-কেপভার্দে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র, পর্তুগাল-ডি আর কঙ্গো ম্যাচ ১-১ গোলে ড্রর মতো অঘটন ঘটেছে নকআউট পর্বেও। জার্মানির বিপক্ষে পরশু ১-১ গোলে ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতে শেষ ষোলোতে ওঠে প্যারাগুয়ে।
গ্রুপ পর্বে ঘানার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করা ইংল্যান্ড নকআউট পর্বে ডি আর কঙ্গোর মুখোমুখি হবে। আটলান্টায় আজ বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে শেষ বত্রিশের ইংল্যান্ড-ডি আর কঙ্গো ম্যাচ। রাত ২টায় মাঠে গড়াবে বেলজিয়াম-সেনেগাল ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-ডি আর কঙ্গো
রাত ১০টা
সরাসরি
বেলজিয়াম-সেনেগাল
রাত ২টা
সরাসরি
বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
তর তর করে এগিয়ে চলেছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। শেষ বত্রিশেরও প্রায় অর্ধেক ম্যাচ হয়েছে। টুর্নামেন্টের পরবর্তী ধাপ শেষ ষোলোর তিন ম্যাচের লাইনআপ এরই মধ্যে ঠিক হয়েছে। শেষ বত্রিশের বাধা পেরোনো ফ্রান্স এরপর খেলবে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে। শেষ ষোলোর ম্যাচের আগে কয়েকদিন সময় থাকলেও ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পের দু১ ঘণ্টা আগে
নকআউট পর্বে চ্যাম্পিয়ন দলগুলোকে এভাবেই চেনা যায়, যেভাবে হিউস্টনে জাপানের বিপক্ষে লড়াই করল ব্রাজিল। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ মুহূর্তে আসা গোলে ২-১ ব্যবধানের এই রুদ্ধশ্বাস জয় ব্রাজিলিয়ান দলে সেই লড়াকু মানসিকতা তৈরি করেছে, যার অভাব দীর্ঘদিন ধরেই দেখা যাচ্ছিল।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক বলে কথা। তারা যদি দাপট দেখিয়ে না খেলে, তাহলে কী করে হয়! প্রসঙ্গটা যে মেক্সিকোকে নিয়ে, সেটা অনেকেই ধরতে পেরেছেন। চার ম্যাচের চারটিতে জিতে তারা কেটেছে শেষ ষোলোর টিকিট।৩ ঘণ্টা আগে
কিলিয়ান এমবাপ্পে ও লিওনেল মেসির মধ্যে চলছে তুমুল প্রতিযোগিতা। এবারের ফুটবল বিশ্বকাপে দুজনেই পাল্লা দিয়ে গোল করছেন। তবে গোল্ডেন বুট নয়, এমবাপ্পের লক্ষ্য আরও বড়। ২০২২ সালে কাতারে যে বিশ্বকাপ তিনি খুইয়েছেন, সেই শিরোপা পুনরুদ্ধারের বার্তা দিলেন ফরাসি তারকা ফরোয়ার্ড।৪ ঘণ্টা আগে