টি-টোয়েন্টি সিরিজও কি জিতবে ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ছবি: ক্রিকইনফো

তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। আজ দল দুটি মুখোমুখি হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে পাল্লেকেলেতে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে চলছে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

প্রথম টি-টোয়েন্টি

শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি স্পোর্টস ৫

উইমেনস প্রিমিয়ার লিগ

গুজরাট জায়ান্টস-মুম্বাই ইন্ডিয়ানস

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

টেনিস খেলা সরাসরি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: সেমিফাইনাল

আলকারাস-জভেরেভ

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

জোকোভিচ-সিনার

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

