টি-টোয়েন্টি সিরিজও কি জিতবে ইংল্যান্ড

তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। আজ দল দুটি মুখোমুখি হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে পাল্লেকেলেতে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে চলছে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
প্রথম টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ৫
উইমেনস প্রিমিয়ার লিগ
গুজরাট জায়ান্টস-মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: সেমিফাইনাল
আলকারাস-জভেরেভ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
জোকোভিচ-সিনার
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের খেলা এখনো শেষ হয়নি। নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দুই ম্যাচ হাতে রেখে নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপ। আজ তারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে স্কটল্যান্ডকে।৪০ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ২০২৬ কোয়াব কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল হয়েছে গতকাল। ভানুগাছ ইউনাইটেডকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাহাত ফাইটার্স।১ ঘণ্টা আগে
ফিক্সিং ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) কলঙ্কিত হওয়া তো নতুন কিছু নয়। সদ্য সমাপ্ত ২০২৬ বিপিএলে এ নিয়ে সংবাদের শিরোনাম কম হয়েছে। তবে টুর্নামেন্ট শেষ হতে না হতেই আবার আলোচনায় বিপিএলের ফিক্সিং। বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছেন, অ্যালেক্স মার্শাল২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলে আইসিসি বাংলাদেশের কিছু সাংবাদিককে অ্যাক্রেডিটেশন দিতে থাকে। তবে বিশ্বকাপ কাভার করতে সাংবাদিকেরা কোনো জিও (সরকারি অনুমতি) পাবেন না বলে২ ঘণ্টা আগে