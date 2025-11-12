এক দিনে তিন আন্তর্জাতিক ইভেন্ট, নিরাপত্তা কেমন থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গত কয়েকদিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা আরও জোরদার করছে। জায়গা জায়গায় চলছে চেকিং। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আগামীকাল ঢাকায় হবে তিনটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট। প্রশ্ন উঠছে তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন থাকবে।
ফুটবলে কাল রাত ৮টায় জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে তা। দুটো ম্যাচের নিরাপত্তার জন্য আগেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার সভা করেছে বাফুফে। আজও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ম্যাচের দিন স্বাভাবিকভাবেই স্টেডিয়ামসংলগ্ন দোকান পাট বন্ধ রাখা হবে।
আজকের পত্রিকাকে বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস বলেন, ‘নিরাপত্তার বিষয়টা নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করেছি। সেনাবাহিনী নিরাপত্তার সবকিছু দেখভাল করবে। পুলিশও থাকবে। আশা করি, কোনো সমস্যা হবে না।’
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজে দুপুর ২ টায় মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ হকি দল। নিরাপত্তার বিষয়ে হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্ণেল (অব.) রিয়াজুল হাসান বলেন, ‘(কালকের ম্যাচে) পুলিশ পুরো নিরাপত্তা দিচ্ছে। সেনাবাহিনীকে তো চিঠি দেওয়া আছে যে কোনো হ্যাম্পার হয়ে যেতে পারে কি না।’
৮ নভেম্বর শুরু হওয়া এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ আজ পর্যন্ত হয়েছে জাতীয় স্টেডিয়ামে। কাল ও পরশু হবে ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে। তাই সেখানে নিরাপত্তা নিয়ে খুব একটা শঙ্কা নেই, বললেই চলে।
গত বছর জুলাই আন্দোলনের সময় সংঘটিত ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায়’ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার রায় কবে হবে সেটি কাল নির্ধারণ করবে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গত কয়েকদিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে নাশকতার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করছে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজের মতো টুর্নামেন্টে তাঁর মতো পেসারের না থাকাটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য কত বড় ধাক্কার, সেটা না বললেও চলছে। ঘরের মাঠে ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট শুরুর সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন আরও বেশি দুশ্চিন্তা বাড়ছে অজিদের।
এ বছরের এপ্রিলে সিলেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সবশেষ টেস্ট খেলেন মাহমুদুল হাসান জয়। এরপর বাংলাদেশ তিন টেস্ট খেললেও সুযোগ মেলেনি জয়ের। সেই সিলেটে সাড়ে ৬ মাস পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে ফিরলেন তিনি। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচটা দারুণ এক সেঞ্চুরিতে রাঙালেন তিনি।
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে কি খেলবেন লিওনেল মেসি—এই প্রশ্ন উঠছে এখন অনেক বেশি। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া ২৩তম বিশ্বকাপ শুরু হতে বেশি সময় বাকি নেই। তবে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর বিভিন্ন সময় মেসিকে নিয়ে নানা আলোচনায় এটুকু বোঝা গেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান তিনি।
জর্ডান নিলের লাফিয়ে ওঠা বল কাট করলেন মাহমুদুল হাসান জয়। গালি অঞ্চল থেকে দ্রুতগতিতে বল সীমানা অতিক্রম করায় সিলেট স্টেডিয়ামের ডাগআউট থেকে করতালি দিচ্ছিলেন জয়ের সতীর্থরা। করতালি দেওয়ার উপলক্ষ যে জয়ের সেঞ্চুরি, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজের মতো টুর্নামেন্টে তাঁর মতো পেসারের না থাকাটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য কত বড় ধাক্কার, সেটা না বললেও চলছে। ঘরের মাঠে ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট শুরুর সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন আরও বেশি দুশ্চিন্তা বাড়ছে অজিদের।
অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতে ট্রাভিস হেড, মারনাস লাবুশেন, জশ হ্যাজলউডরা ব্যস্ত অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ড ক্রিকেটে। এই প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়েই অস্ট্রেলিয়াকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন হ্যাজলউড ও শন অ্যাবট। সিডনিতে আজ নিউ সাউথ ওয়েলস-ভিক্টোরিয়া ম্যাচের তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পর হ্যাজলউড-অ্যাবট মাঠ ছেড়ে উঠে গেছেন। যাঁদের মধ্যে অ্যাবট হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে পার্থ টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন। ২১ নভেম্বর পার্থে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট।
অ্যাবট-হ্যাজলউড দুজনেরই চোটের পর মেডিকেল পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। অ্যাবট ছিটকে গেলেও অ্যাশেজের জন্য প্রস্তুতি নিতে হ্যাজলউড সবুজ সংকেত পেয়েছেন। হ্যাজলউড-অ্যাবটের অবস্থা নিয়ে আপডেট জানিয়ে আজ এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বলেছে, ‘পরিকল্পনা অনুযায়ী জশ হ্যাজলউড পার্থে অ্যাশেজের অস্ট্রেলিয়া দলে যোগ দেবেন। সিডনিতে আজ ভিক্টোরিয়ার ইনিংসের এক পর্যায়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। হঠাৎ ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করেন তিনি। স্ক্যানের পর তাঁকে মাংসপেশির চোট থেকে শঙ্কামুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রেনিং করবে তিনি। শন অ্যাবটও হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন। চোট গুরুতর হওয়ায় পার্থ টেস্টের দলে থাকছেন না। আসন্ন সপ্তাহগুলোতে তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে।’
হ্যাজলউডের ফিটনেসের ব্যাপারটা অস্ট্রেলিয়ার এখন গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কারণ, তারকা পেসার কামিন্স ছিটকে যাওয়ায় হ্যাজলউডের ওপর অজিদের নির্ভরশীলতা এখন বাড়ছে। তার ওপর অ্যাবটের মতো পেস বোলিং অলরাউন্ডারও নেই। সেক্ষেত্রে পার্থ টেস্ট দিয়ে ডগেটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতে পারে ব্রেন্ডন ডগেটের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ডগেট ৫০ ম্যাচে নিয়েছেন ১৯০ উইকেট। ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন ৯ বার। একবার ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন।
শেফিল্ড শিল্ডে হ্যাজলউড-অ্যাবট খেলেছেন নিউ সাউথ ওয়েলসের জার্সিতে। তাঁদের চোটে পড়ার দিনে ভিক্টোরিয়ার কাছে ৩০০ রানে হেরেছে নিউ সাউথ ওয়েলস। এদিকে পার্থ টেস্টে কামিন্স না থাকায় অধিনায়কত্ব করবেন স্টিভ স্মিথ। আর ব্রিসবেনে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে কামিন্স অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের ভেন্যু অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনি। যার মধ্যে মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিডনিতে নতুন বছরে ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।
এ বছরের এপ্রিলে সিলেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সবশেষ টেস্ট খেলেন মাহমুদুল হাসান জয়। এরপর বাংলাদেশ তিন টেস্ট খেললেও সুযোগ মেলেনি জয়ের। সেই সিলেটে সাড়ে ৬ মাস পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে ফিরলেন তিনি। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচটা দারুণ এক সেঞ্চুরিতে রাঙালেন তিনি।
ফেরার ম্যাচে জয় যে সেঞ্চুরি করেছেন, সেটা তাঁর টেস্টের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। ২৮৩ বলে ১৪ চার ও ৪ ছক্কায় ১৬৯ রানে অপরাজিত তিনি। প্রথম ইনিংসে ৮৫ ওভারে ১ উইকেটে ৩৩৮ রানে আজ সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে বাংলাদেশ। জয়ের মতো সেঞ্চুরি করার হাতছানি মুমিনুল হকেরও। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান সিরিজের প্রথম টেস্টে তিনি ব্যাটিং করছেন ৮০ রানে। স্বাগতিকেরা পেয়েছে ৫২ রানের লিড।
প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭০ রানে আজ দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামে আয়ারল্যান্ড। সফরকারীদের নামের পাশে তখন ৯০ ওভার। দিনের প্রথম ওভার বোলিংয়ে আসা হাসানকে দুটি চার মেরেছেন ব্যারি ম্যাকার্থি। তবে আক্রমণাত্মক শুরুর ইঙ্গিত দিয়েও পরের ৮ বলের মধ্যে শেষ ২ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে আইরিশরা। ৯২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাথু হামফ্রিজকে (০) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছেন তাইজুল ইসলাম। সেই ওভারে ক্রেগ ইয়াং একটা ছক্কা মেরেছেন। যা ছিল আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের শেষ বাউন্ডারি। এরপর ৯৩তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকার্থিকে (৩১) বোল্ড করে সফরকারীদের ইনিংসের ইতি টানেন হাসান মাহমুদ।
৯২.২ ওভারে আয়ারল্যান্ড ২৮৬ রানে গুটিয়ে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরই ব্যাটিংয়ে নেমে রয়েসয়ে শুরু করে বাংলাদেশ। প্রথম ৮ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৯ রান করে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশের গিয়ার বদলানো শুরু এরপর থেকেই। আয়ারল্যান্ডের বোলারদের ওপর চড়াও হয়ে খেলতে থাকেন সাদমান ইসলাম ও জয়। দুই ওপেনারেরই সেঞ্চুরির সুযোগ থাকলেও সাদমান ইসলাম সেটা হাতছাড়া করেছেন। ১০৪ বলে ৯ চার ও ১ ছক্কায় ৮০ রান করে আউট হয়েছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার। ৪২তম ওভারের প্রথম বলে সাদমানকে ফিরিয়ে সাদমান-জয়ের ১৬৮ রানের উদ্বোধনী জুটি ভেঙেছেন তিনি।
সাদমানের বিদায়ে ৪১.১ ওভারে ১ উইকেটে ১৬৮ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। স্বাগতিকেরা দিনের বাকি অংশ নিরাপদে কাটিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় উইকেটে ২৬৩ বলে ১৭০ রানের জুটি এরই মধ্যে গড়ে ফেলেছেন জয় ও মুমিনুল। এর আগে জয় ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন ২০২২ সালের মার্চে। ৪৪ মাস আগে ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩২৬ বলে ১৫ চার ও ২ ছক্কায় ১৩৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন জয়। এবার তাঁর সামনে টেস্ট তো বটেই, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরির হাতছানি।
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে কি খেলবেন লিওনেল মেসি—এই প্রশ্ন উঠছে এখন অনেক বেশি। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া ২৩তম বিশ্বকাপ শুরু হতে বেশি সময় বাকি নেই। তবে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর বিভিন্ন সময় মেসিকে নিয়ে নানা আলোচনায় এটুকু বোঝা গেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে চান তিনি।
৩৮ বছর বয়সী মেসি এখনো ভেঙেচূড়ে দিচ্ছেন অনেক রেকর্ড। বয়স শুধুমাত্র একটি সংখ্যা—এই বয়সে তাঁর এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখে অনেকের এই প্রবাদ মনে পড়তেই পারে। কিন্তু আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের মাথায় কাজ করছে বয়সের চিন্তাও। মার্কিন মুলুকে আগামী বছর যখন তিনি বিশ্বকাপ খেলবেন, তখন তাঁর বয়স হবে ৩৯ বছর। খেলতে গিয়ে দলের যেন ক্ষতি না হয়, সেটা নিয়ে ভাবছেন মেসি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্তকে পরশু রাতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, ‘বোঝা হতে চাই না আমি। দলে অবদান রাখতে পারব—এটা নিশ্চিত করতে শারীরিকভাবে ফিট থাকতে চাই।’
বার্সেলোনায় প্রায় দুই দশক কাটানোর পর ২০২১ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) চলে যান মেসি। কিন্তু পিএসজির পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে ওঠায় ২০২৩ সালের জুলাইয়ে পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে পাড়ি জমান তিনি। ২৮ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশের সঙ্গে ভালোভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। ইন্টার মায়ামির হয়ে একের পর এক রেকর্ড গড়ছেন। মায়ামির ম্যাচ তো বটেই, এমনকি ২০২৪ কোপা আমেরিকাতে আর্জেন্টিনার ম্যাচের সময় ‘মেসি ১০’ জার্সি পরে গ্যালারিতে অনেক ভক্ত-সমর্থককে দেখা গেছে।
মায়ামিতে খেলার সময় চোটে পড়ে অনেক ম্যাচ মিসও করেছেন মেসি। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি বারবার জোর দিয়েছেন ফিটনেসের ওপর। স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, ‘ইউরোপের তুলনায় এমএলএসের মৌসুম আলাদা। বিশ্বকাপের আগে প্রাক-মৌসুমে কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকছে। দিন ধরে ধরে এগোচ্ছি। বিশ্বকাপে খেলতে শারীরিকভাবে ফিট হয়ে উঠতে পারি কি না, সেটাই দেখার বিষয়।’
ইন্টার মায়ামি, আর্জেন্টিনার জার্সিতে সব মিলিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এ বছরে ৫০ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। ৪৪ গোল করার পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ২১ গোলে। যতই তিনি ছন্দে থাকুন না কেন, বিশ্বকাপে খেলা নিয়েই আপাতত বেশি ভাবনা তাঁর। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন,‘এটা তো বিশ্বকাপ। বিশেষ একটা টুর্নামেন্ট। বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা এই বিশ্বকাপ। আমি উচ্ছ্বসিত। তবে এগোচ্ছি দিন ধরে ধরে।’
বার্সেলোনার হয়ে প্রায় দুই দশকে চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগাসহ অসংখ্য শিরোপা জিতেছেন মেসি। পিএসজির জার্সিতেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ক্লাব ক্যারিয়ারে একের পর এক শিরোপা জেতা মেসি তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জিতে। তিন বছর আগে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র সেই টুর্নামেন্টে ৭ গোলের পাশাপাশি ৩ গোলে অ্যাসিস্ট করে মেসি পান গোল্ডেন বল পুরস্কার। আর্জেন্টিনার জার্সিতে ১৯৫ ম্যাচে মেসি করেছেন ১১৪ গোল। ৬৩ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। ২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২৪ কোপা আমেরিকা—আর্জেন্টিনার জার্সিতে এখন পর্যন্ত চার শিরোপা জিতেছেন মেসি।
জর্ডান নিলের লাফিয়ে ওঠা বল কাট করলেন মাহমুদুল হাসান জয়। গালি অঞ্চল থেকে দ্রুত গতিতে বল সীমানা অতিক্রম করার সিলেট স্টেডিয়ামের ডাগআউট থেকে করতালি দিচ্ছিলেন জয়ের সতীর্থরা। করতালি দেওয়ার উপলক্ষ্যটা যে জয়ের সেঞ্চুরি, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
১৯০ বলে সেঞ্চুরি করে জয় হেলমেট খুললেন। ব্যাট ওপর তুলে সতীর্থ ও দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন। টেস্ট ক্যারিয়ারে এটা তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। জয়ের সেঞ্চুরিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ছুটছে বাংলাদেশ। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত স্বাগতিকেরা ৬০ ওভারে ১ উইকেটে ২১৭ রান করেছে। ১০৮ রানে অপরাজিত জয়। ২০৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৯ চার ও ১ ছক্কা। মুমিনুল হক ২৬ রানে ব্যাটিং করছেন। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম সেঞ্চুরি তিনি পেয়েছিলেন ২০২২ সালের মার্চে। ৪৪ মাস আগে ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩২৬ বলে ১৫ চার ও ২ ছক্কায় ১৩৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন জয়।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জয় টেস্টেই শুধু নিয়মিত খেলেন। এর আগে তিনটি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেললেও সেই ম্যাচগুলো ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে খেলেছিলেন তিনি। তবে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণেও তেমন একটা নিয়মিত নন জয়। এ বছরের এপ্রিলে সিলেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সবশেষ টেস্ট খেলেন তিনি। এরপর বাংলাদেশ তিন টেস্ট খেললেও সুযোগ মেলেনি জয়ের। সেই সিলেটে সাড়ে ৬ মাস পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে ফেরেন তিনি।
প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭০ রানে আজ দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামে আয়ারল্যান্ড। সফরকারীদের নামের পাশে তখন ৯০ ওভার। দিনের প্রথম ওভার বোলিংয়ে আসা হাসানকে দুটি চার মেরেছেন ব্যারি ম্যাকার্থি। তবে আক্রমণাত্মক শুরুর ইঙ্গিত দিয়েও পরের ৮ বলের মধ্যে শেষ ২ উইকেট হারিয়ে ফেলেছে আইরিশরা। ৯২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাথু হামফ্রিজকে (০) এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেছেন তাইজুল ইসলাম। সেই ওভারে ক্রেগ ইয়াং একটা ছক্কা মেরেছেন। যা ছিল আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের শেষ বাউন্ডারি। এরপর ৯৩তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ম্যাকার্থিকে (৩১) বোল্ড করে সফরকারীদের ইনিংসের ইতি টানেন হাসান মাহমুদ।
৯২.২ ওভারে আয়ারল্যান্ড ২৮৬ রানে গুটিয়ে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরই ব্যাটিংয়ে নেমে রয়েসয়ে শুরু করে বাংলাদেশ। প্রথম ৮ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৯ রান করে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশের গিয়ার বদলানো শুরু এরপর থেকেই। আয়ারল্যান্ডের বোলারদের ওপর চড়াও হয়ে খেলতে থাকেন সাদমান ইসলাম ও জয়। দুই ক্রিকেটারেরই সেঞ্চুরির সুযোগ থাকলেও সাদমান সেটা হাতছাড়া করেছেন। ১০৪ বলে ৯ চার ও ১ ছক্কায় ৮০ রান করে আউট হয়েছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার। ৪২তম ওভারের প্রথম বলে সাদমানকে ফিরিয়ে সাদমান-জয়ের ১৬৮ রানের উদ্বোধনী জুটি ভেঙেছেন তিনি।
সাদমান সেঞ্চুরি করে টেস্টে এক ইনিংসে বাংলাদেশের দুই ওপেনারের সেঞ্চুরির তৃতীয় উদাহরণ হয়ে থাকত। ২০১৫ সালে খুলনায় পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছিলেন তামিম ইকবাল ও ইমরুল কায়েস। দ্বিতীয় ইনিংসে তামিমের ২০৬ রানের সুবাদে বাংলাদেশ জয়ের সমান ড্র করেছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে। এই ইনিংসেই ইমরুল কায়েস করেছিলেন ১৫০ রান। এর আগে ২০১৪ সালে চট্টগ্রামে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তামিম ১০৯ ও ইমরুল ১৩০ রান করেছিলেন।
