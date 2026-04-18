কোহলিদের সামনে সিংহাসন দখলের হাতছানি

ক্রীড়া ডেস্ক    
টেবিলের দুইয়ে আছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। ছবি: সংগৃহীত

এবারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে আজ দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে মাঠে নামবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টায়। সে ম্যাচে জিতলেই পাঞ্জাব কিংসকে পেছনে ফেলে টেবিলের শীর্ষে উঠে আসবে বেঙ্গালুরু। ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

আইপিএল

বেঙ্গালুরু-দিল্লি

বিকেল ৪টা, সরাসরি

হায়দরাবাদ-চেন্নাই

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রেন্টফোর্ড-ফুলহাম

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

নিউক্যাসল-বোর্নমাউথ

রাত ৮টা, সরাসরি

টটেনহাম-ব্রাইটন

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

চেলসি-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

রাত ১টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিডস-উলভারহ্যাম্পটন

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

পাঠকের আগ্রহ

সকালের নাশতায় কমলা নাকি কলা—কোনটি দেবে অফুরন্ত শক্তি?

সকালের নাশতায় কমলা নাকি কলা—কোনটি দেবে অফুরন্ত শক্তি?

হরমুজে প্রবেশ করেও অতিক্রম করতে পারেনি বাংলাদেশি জাহাজ ‘বাংলার জয়যাত্রা’

হরমুজে প্রবেশ করেও অতিক্রম করতে পারেনি বাংলাদেশি জাহাজ ‘বাংলার জয়যাত্রা’

লীগ সরকারের আমলের কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার: মাহফুজ আলম

লীগ সরকারের আমলের কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার: মাহফুজ আলম

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বিনিময়ে ২০ বিলিয়ন ডলার নগদ পাচ্ছে ইরান

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বিনিময়ে ২০ বিলিয়ন ডলার নগদ পাচ্ছে ইরান

দ্বিতীয় সারির নিউজিল্যান্ডের সঙ্গেই পেরে উঠল না বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সারির নিউজিল্যান্ডের সঙ্গেই পেরে উঠল না বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

চার নতুন মুখ নিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসছে পাকিস্তান

চার নতুন মুখ নিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসছে পাকিস্তান

বাংলাদেশের ব্যাটিং অবাক করেছে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারকেও

বাংলাদেশের ব্যাটিং অবাক করেছে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারকেও

কোহলিদের সামনে সিংহাসন দখলের হাতছানি

কোহলিদের সামনে সিংহাসন দখলের হাতছানি

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের বাধা তাহলে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের বাধা তাহলে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ