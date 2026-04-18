কোহলিদের সামনে সিংহাসন দখলের হাতছানি

এবারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে আজ দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে মাঠে নামবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টায়। সে ম্যাচে জিতলেই পাঞ্জাব কিংসকে পেছনে ফেলে টেবিলের শীর্ষে উঠে আসবে বেঙ্গালুরু। ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
আইপিএল
বেঙ্গালুরু-দিল্লি
বিকেল ৪টা, সরাসরি
হায়দরাবাদ-চেন্নাই
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রেন্টফোর্ড-ফুলহাম
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
নিউক্যাসল-বোর্নমাউথ
রাত ৮টা, সরাসরি
টটেনহাম-ব্রাইটন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
চেলসি-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ১টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিডস-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে আগামী মাসে বাংলাদেশ সফর করবে পাকিস্তান। সাদা পোশাকের সিরিজের জন্য শান মাসুদের নেতৃত্বে আজ ১৬ সদস্যের দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দলে নতুন মুখ চারজন।১৭ মিনিট আগে
দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে এসেছে নিউজিল্যান্ড—গত কয়েক দিনে এই কথাগুলো ঘুরেফিরে বারবার শোনা গেছে। কিন্তু মাঠের খেলায় সফরকারীরা দেখাল, দ্বিতীয় সারির দল বলতে আসলে কিছু নেই। মাঠে নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারলে দিন শেষে ফলটা নিজেদের হয়েই কথা বলবে।৪১ মিনিট আগে
জুন মাসে বাংলাদেশ সফরে আসবে অস্ট্রেলিয়া। এই সিরিজে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। বাংলাদেশ সিরিজের কারণে এখন পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ আয়োজন নিয়ে তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও সুপার সূত্রের বরাত দিয়ে আজ এমনটাই জানিয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের সাবেক পেসার শাপুর জাদরান এখন জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছেন। গুরুতর অসুস্থতার কারণে ৩৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার এখন হাসপাতালে ভর্তি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন তিনি। তাঁর অসুস্থতার খবরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে।১৩ ঘণ্টা আগে