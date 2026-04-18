চার নতুন মুখ নিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসছে পাকিস্তান

দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে আগামী মাসে বাংলাদেশ সফর করবে পাকিস্তান। সাদা পোশাকের সিরিজের জন্য শান মাসুদের নেতৃত্বে আজ ১৬ সদস্যের দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দলে নতুন মুখ চারজন।
পাকিস্তানের টেস্ট দল: শান মাসুদ (অধিনায়ক), বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান, শাহীন শাহ আফ্রিদি, সালমান আলী, আবদুল্লাহ ফজল, আমাদ বাট, আজান আওয়াইস, হাসান আলী, ইমাম উল হক, খুররম শেহজাদ, মোহাম্মদ আব্বাস, মুহাম্মদ গাজী ঘোরি, নোমান আলী, সাজিদ খান, সৌদ শাকিল।
