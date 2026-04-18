মাঠ ভাগাভাগি করে খেলে ২৫ বছর পর প্রিমিয়ার লিগে কভেন্ট্রি

ড্র করলেই চলত কভেন্ট্রি সিটির। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্ল্যাকবার্ন রোভার্সের মাঠে পিছিয়ে পড়ে হারের শঙ্কায় পড়ে যায় সফরকারীরা। অবশ্য অপেক্ষা দীর্ঘ হতে দেননি ববি থমাস। নির্ধারিত সময়ের ৬ মিনিট আগে রোভার্সের জালে বল পাঠান। বাকিটা সময় সমতায় থেকে পার করে দেয় কভেন্ট্রি।
ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই ডাগআউট থেকে দৌঁড়ে আসেন ফুটবলার, কোচিং স্টাফের সদস্যরা। গ্যালারিতে তখন গগনবিদারী উল্লাস। স্লোগান দিচ্ছিলেন ভক্তরা। সে স্লোগান যেন লেগে ছিল দীর্ঘ অপেক্ষার পর বড় কিছু পাওয়া খুশি। রোভার্সের সঙ্গে এই ড্রয়েই ২৫ বছর পর প্রিমিয়ার লিগে প্রত্যাবর্তন হয়েছে কভেন্ট্রির। এর আগে সবশেষ ২০০০-১ মৌসুমে সবশেষ ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে খেলেছিল ক্লাবটি। ২০০১ সালের ৫ মে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ৩-২ গোলের হেরে প্রিমিয়ার লিগ থেকে অবনমন হয় কভেন্ট্রির। এরপর গত ২৫ বছর বাজে সময় পার করেছে।
একের পর এক ব্যর্থতায় ২০১৭ সারে চতুর্থ স্তরে নেমে যায় কভেন্ট্রি। এমনকি আর্থিক সংকটে পড়ে দেউলিয়া হওয়ার শঙ্কায় পড়েছিল। এ জন্য অন্যান্য ক্লাবের সঙ্গে একই মাঠে ভাগাভাগি করেও খেলতে হয়েছে। টানা ব্যর্থতায় ভক্তরা মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আন্দোলনে করেছেন। এত কিছুর পর অবশেষে প্রিমিয়ার লিগে ফিরল কভেন্ট্রি।
কভেন্ট্রির প্রিমিয়ার লিগে ফেরার পেছনে বড় অবদান ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের। ২০২৪ সালের নভেম্বরে এই ক্লাবের ডাগআউটে বসেন সাবেক তারকা ফুটবলার। তাঁর অধীনে চ্যাম্পিয়নশিপের এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত শীর্ষে অবস্থান করছে কভেন্ট্রি। ৪৩ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৮৬ পয়েন্ট। জয়ের হাসি হেসেছে ২৫ ম্যাচেই। বিপরীতে ১১ ড্র এবং সাতটিতে হেরেছে কভেন্ট্রি।
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে ল্যাম্পার্ড বলেন, ‘২৫ বছর পর এমন কিছু করা সত্যিই দারুণ। গত মৌসুমে প্লে-অফে সান্ডারল্যান্ডের কাছে হারের পর ফিরে আসার এই মানসিকতা প্রশংসনীয়। আমরা গ্রীষ্মে আলোচনা করেছিলাম কীভাবে গতবারের চেয়ে ভালো করা যায়। ছেলেরা কাজটা শেষ করতে পেরেছে। নিজের এবং স্টাফদের জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। ১৫ মাস আগে যখন এসেছিলাম, অনেক কিছুই অজানা ছিল। আমরা এই ক্লাবের মায়ায় পড়ে গেছি। এটা আমার অন্যতম সেরা অর্জন। এই ক্লাবের ম্যানেজার হতে পেরে আমি গর্বিত।’
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পথে না হেঁটে এবার পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) খেলছেন মঈন আলী। বিষয়টি নিয়ে গত কিছু দিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে ক্রিকেটাঙ্গনে। অবশেষে বিষয়টি পরিষ্কার করলেন ইংল্যান্ডের এই তারকা অলরাউন্ডার।১২ মিনিট আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে বিশ্বকাপ ফুটবল। তার আগে ইংলিশ ফুটবলার মার্কাস রাশফোর্ডের ক্লাব ক্যারিয়ার নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। বর্তমানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে ধারে বার্সেলোনায় খেলছেন ২৮ বছর বয়সী এই তারকা। তাঁকে পাকাপাকিভাবে কাম্প ন্যু-তে রেখে দেওয়ার বিষয়ে কাতালান ক্লাবটি সবদিক খতিয়ে দেখলেও দলবদলের অঙ্ক৩৮ মিনিট আগে
দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে আগামী মাসে বাংলাদেশ সফর করবে পাকিস্তান। সাদা পোশাকের সিরিজের জন্য শান মাসুদের নেতৃত্বে আজ ১৬ সদস্যের দল দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দলে নতুন মুখ চারজন।২ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে এসেছে নিউজিল্যান্ড—গত কয়েক দিনে এই কথাগুলো ঘুরেফিরে বারবার শোনা গেছে। কিন্তু মাঠের খেলায় সফরকারীরা দেখাল, দ্বিতীয় সারির দল বলতে আসলে কিছু নেই। মাঠে নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারলে দিন শেষে ফলটা নিজেদের হয়েই কথা বলবে।২ ঘণ্টা আগে