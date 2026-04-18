Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশের ব্যাটিং অবাক করেছে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারকেও

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৪৫
২৪৭ রানের করেছিল নিউজিল্যান্ড। ছবি: বিসিবি

দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে এসেছে নিউজিল্যান্ড—গত কয়েক দিনে এই কথাগুলো ঘুরেফিরে বারবার শোনা গেছে। কিন্তু মাঠের খেলায় সফরকারীরা দেখাল, দ্বিতীয় সারির দল বলতে আসলে কিছু নেই। মাঠে নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারলে দিন শেষে ফলটা নিজেদের হয়েই কথা বলে।

নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির এই দলটার বিপক্ষেই পেরে উঠেনি বাংলাদেশ। প্রথম ওয়ানডেতে ২৬ রানে হেরে গেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। ২৪৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ২২১ রানে গুটিয়ে গেছে তারা। বাংলাদেশের এমন ব্যাটিংয়ে হতাশ ভক্তরা। এমনকি নিউজিল্যান্ডের ডিন ফক্সক্রফটও অবাক হয়েছেন মাঝের ওভারে স্বাগতিকদের ধীরগতির ব্যাটিং দেখে।

২৫ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান করেছিল বাংলাদেশ। ৭ উইকেট হাতে রেখে শেষ ২৫ ওভারেও ১২৪ রান করতে হতো বাংলাদেশকে। এই সমীকরণ মেলাতে পারেনি বাংলাদেশ। ৫৯ রানের ইনিংস খেলার পর বল হাতে ১ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন ফক্সক্রফট। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে ফক্সক্রফট বলেন, ‘বাংলাদেশের ব্যাটিং, হ্যাঁ (কিছুটা অবাক করেছে)। উইকেট কিছুটা ধীরগতির হয়ে যাওয়ায় আমাদের স্পিনার ও পেসাররা সুবিধা পাচ্ছিল। আমি ভেবেছিলাম তাদের হাতে যেহেতু উইকেট আছে, তারা শেষে আক্রমণ করবে। কিন্তু ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, দ্রুত কিছু উইকেট পড়ে গেলে ম্যাচের চিত্র বদলে যায়।’

বাংলাদেশের ব্যাটিং নিয়ে ফক্সক্রফট আরও বলেন, ‘তারা (বাংলাদেশ) জয়ের কাছেই ছিল। আমরা ঠিক সময়ে উইকেট নিতে পেরেছি। শেষ উইকেট পড়ার আগ পর্যন্ত তারা ম্যাচেই ছিল। যেহেতু একজন সেট ব্যাটার ছিল, তাই যেকোনো কিছু হতে পারত। আফিফ আর হৃদয় যখন ব্যাটিং করছিল, এরপর হয়তো আর ভালো ব্যাটার নেই—এমন চিন্তা থেকে তারা কিছুটা সাবধানে খেলেছে। তারা দুজনই ভালো ব্যাটার। আফিফ আউট হওয়ার আগ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। সে আর কিছুক্ষণ থাকতে পারলে ম্যাচের চিত্র অন্যরকম হতে পারত।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

