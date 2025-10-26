Ajker Patrika
‘জীবনে যে একদিন লুডুও খেলেনি, সে কেন সাধারণ সম্পাদক’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি বিলুপ্তির দাবি জানিয়েছেন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকেরা। ছবি: সংগৃহীত
মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি বিলুপ্তির দাবি জানিয়েছেন সাবেক ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকেরা। ছবি: সংগৃহীত

অবশেষে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটি দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। গতকাল ঘোষিত কমিটি নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। তাই এই কমিটির বিলুপ্তি চান সাবেক ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকেরা।

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে আজ এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সাবেক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় কামরুন নাহার ডানাসহ ৬ সাবেক নারী ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক।

নতুন অ্যাডহক কমিটির সভাপতি করা হয়েছে ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লাকে। এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী ফিরোজ করিম নেলী। দুজনেই আগের কমিটির সদস্য ছিলেন।

ডানা বলেন, ‘যেহেতু সরকার বলেছে ক্রীড়াঙ্গনের লোক থাকবে। এই কমিটিতে ৫০ শতাংশ লোকও নাই। আমরা অবশ্যই আশা করব কালকের মধ্যে কমিটি ভেঙে দিতে হবে। নয়ত বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করব। আমরা ফিরোজা করিম নেলীকে চাই না। উনি তো খেলোয়াড় নন। অনেক সাবেক খেলোয়াড় ও সংগঠক আছে তারা সুযোগ পায় না। এই কমিটির বিলুপ্তি চাই।’

নেলীকে নিয়ে সাবেক সাঁতারু মাহফুজা আক্তার তানিয়া বলেন, ‘আওয়ামী লীগের সময় দেখেছি সাঁতার ফেডারেশনে অনেক নন স্পোর্টসম্যান ছিল। এখন মহিলা ক্রীড়া সংস্থাতেও সেসব দেখছি। নেলী করিম আমাদের সঙ্গে যা করেছে সেসব মানার মতো না। এসব আশা করি না। তা ছাড়া সার্চ কমিটি যাদের নাম দিল তাদের কেউ তো কমিটিতে নেই। আমরা চাই সুস্থ কমিটি, পূর্ণাঙ্গ কমিটি।’

নতুন অ্যাডহক কমিটির অনেকেই কোনো দিন খেলাধুলায় ছিলেন না বলে মনে করেন সাবেক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় নাজমা সিদ্দিকী শিমুল, ‘নেলী জীবনে একদিন লুডুও খেলেনি সে কেন জেনারেল সেক্রেটারি। এখানে কমিটিতে যারা আছে তাদের কাউকে চিনি না। ডানা আপার একজনের যোগ্যতা এদের কারও নেই।’

