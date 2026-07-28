রেফারিকে ‘জখম’ করে পালালেন ব্রাজিলের ফুটবলার

ব্রাজিলের স্থানীয় এক ফুটবলে ঘটেছে এক সহিংস ঘটনা। রেফারির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে মাথায় ঢুঁস মেরে পালিয়ে গেছেন ফাবিনিও। আঘাতপ্রাপ্ত রেফারি এখন ব্রাজিলের ফুটবলারের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।
ইতাপেতিনিনগা অ্যামেচার চ্যাম্পিয়নশিপে প্রোজেতো অ্যাথেনাস-সালভে কুয়েব্রাদা ম্যাচে ঘটেছে রেফারির ওপর হামলার ঘটনা। অ্যাথেনাসের ফাবিনিওকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি জুলিয়ানো অ্যাসিস ডি সুজা। লাল কার্ড দেখার পর আরও সহিংস হয়ে ওঠেন ফাবিনিও। অ্যাথেনাসের ফুটবলার রেফারির মুখে সজোরে ঢুঁস মারেন। ফাবিনিওর মাথার আঘাতে ডি সুজার মুখে ফ্র্যাকচার ধরা পড়ে।
যেহেতু খেলা চলাকালীন সেখানে কোনো পুলিশ উপস্থিত ছিল না, তাই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই পালিয়ে যান ফাবিনিও। ইতাপেতিনিনগা সিটি কাউন্সিল দ্রুত এই ফুটবলারকে পৌরসভা কর্তৃক আয়োজিত সব ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ করে। একই সঙ্গে প্রোজেতো অ্যাথেনাসকে সব ধরনের টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে দলটিকে সব ধরনের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা থেকে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।
ফাবিনিওর বিরুদ্ধে রেফারি ডি সুজা ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করবেন বলে নিশ্চিত করেছেন। প্রোজেতো অ্যাথেনাসও সেই খেলোয়াড়কে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন ঘটনায় ক্রীড়া শৃঙ্খলা কমিশনের পক্ষ থেকে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে এই ফুটবলারের বিরুদ্ধে।আঘাতপ্রাপ্ত রেফারিকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। হতে পারে অস্ত্রোপচারও।
ইতাপেতিনিনগা অ্যামেচার চ্যাম্পিয়নশিপে প্রোজেতো অ্যাথেনাস-সালভে কুয়েব্রাদা ম্যাচটি কবে হয়েছে, তা জানা যায়নি। তবে গতকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনা ভাইরাল। রেফারির ওপর হামলার ঘটনায় ব্রাজিলের ফুটবল অঙ্গন এখন তোলপাড়।
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