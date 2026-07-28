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ফুটবল

কীভাবে শাস্তি এড়িয়ে গেলেন মেসি ও তাঁর সতীর্থ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ জুলাই ২০২৬, ১৬: ০৬
কীভাবে শাস্তি এড়িয়ে গেলেন মেসি ও তাঁর সতীর্থ
লিওনেল মেসি ও রদ্রিগো দি পল এবার অলস্টার ম্যাচে খেলছেন না। ছবি: সংগৃহীত

অলস্টার ম্যাচে অংশ নিচ্ছেন না লিওনেল মেসি ও তাঁর সতীর্থ রদ্রিগো দি পল। সাধারণত এই ম্যাচ না খেললে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) দেওয়া হয় এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা। তবে তাঁরা সেই শাস্তি পাচ্ছেন না। এত দিন শাস্তি না পাওয়ার পেছনে বিশ্বকাপের কথা বলা হলেও এবার জানা গেল ভিন্ন ঘটনা।

শার্লটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে আগামীকাল হতে যাচ্ছে অলস্টার ম্যাচ। বিশ্বকাপ ফাইনালে যাঁরা শেষ অব্দি খেলবেন, অলস্টার ম্যাচে খেলার সিদ্ধান্ত ফুটবলারদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই পুরনো খবরের পর গতকাল এমএলএস সামনে এনেছে নতুন এক ঘটনা। লিগ কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘২০২৬ মৌসুম শুরুর আগে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) এবং এমএলএস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এই মর্মে সম্মত হয়েছিল যে, বিশ্বকাপ থেকে কোনো খেলোয়াড়ের নাম প্রত্যাহারের পর ক্লাবগুলো প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করে তাঁদের জন্য উপযুক্ত বিশ্রাম এবং প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় ফেরার একটি সময়সীমা নির্ধারণ করবে। সেই চুক্তি অনুসারে রদ্রিগো দি পল এবং লিওনেল মেসি ২০২৬ এমএলএস অলস্টার গেমে অংশগ্রহণ করছেন না।’

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১৯ জুলাই স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে আর্জেন্টিনার টানা দুইবার শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে ব্যর্থ হয়। হারের পর আর্জেন্টিনা দলের প্রথম বহর দ্রুত দেশে ফিরলেও মেসি আলাদাভাবে পরে দেশে ফিরেছেন। আর্জেন্টাইন অধিনায়ক এখন তাঁর জন্মশহর রোজারিওতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। তিনি ও রদ্রিগো দি পল এমএলএস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছেন বলে অলস্টার ম্যাচে খেলছেন না।

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এমএলএসের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ফুটবলার উপযুক্ত বা অনুমোদিত চিকিৎসার কারণ ছাড়া অলস্টার ম্যাচে না খেললে পরবর্তী লিগ ম্যাচে আপনাআপনি এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়ে যাবেন। এমন পরিস্থিতিতে অবশ্য এর আগেও পড়েছিলেন মেসি। গত মৌসুমে ক্লান্তির কারণে অলস্টার ম্যাচে খেলেননি মেসি ও তাঁর ইন্টার মায়ামি সতীর্থ জর্দি আলবা। পরে এমএলএস কর্তৃপক্ষ তাঁদের দুজনকেই এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল।

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মেসি-দি পলকে বাদ দিয়ে ২৫ জুলাই রাতে চার বদলি খেলোয়াড়ের নাম নিয়ে অলস্টার ম্যাচের দল ঘোষণা করে এমএলএস। অল-স্টার দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ইন্টার মায়ামির মিডফিল্ডার ইয়ানিক ব্রাইট, ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপসের মিডফিল্ডার আন্দ্রেস কুবাস, হিউস্টন ডায়নামোর ফরোয়ার্ড গুইলার্মে এবং শিকাগো ফায়ারের ফরোয়ার্ড ফিলিপ জিঙ্কারনাগেল। আগামীকাল এমএলএস অলস্টার একাদশের প্রতিপক্ষ হচ্ছে মেক্সিকোর লিগা এমএক্স অলস্টার দল।

২০২৩ সাল থেকে ইন্টার মায়ামির হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ১০৪ ম্যাচে মেসি করেছেন ৯০ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৫১ গোলে। শুরুর বছরই লিগস কাপ জেতেন তিনি। এরপর ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড, ২০২৫ এমএলএস কাপ—মায়ামির জার্সিতে এখন পর্যন্ত তিন শিরোপা জিতেছেন আর্জেন্টাইন তারকা। সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচে ৮ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট করেন মেসি। ফাইনালের আগে তাঁর সেই ভাইরাল বক্তব্য নিয়ে চলছিল আলোচনা। পরবর্তীতে মার্কোস সেনেসির প্রেমিকা কেলসি-রোজ বাওয়ার্সের সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্ট থেকে জানা গেল, মেসি সতীর্থদের বিশেষ এক উপহারও দিয়েছিলেন।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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