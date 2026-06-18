Ajker Patrika
ফুটবল

চেকদের রুখে আশা জিইয়ে রাখল দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ জুন ২০২৬, ০০: ৩৮
চেকদের রুখে আশা জিইয়ে রাখল দক্ষিণ আফ্রিকা
গোলের পর দক্ষিণ আফ্রিকার টেবোহো মকোয়েনার উদযাপন। ছবি: ফিফা

হারের হতাশা নিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ও চেক প্রজাতন্ত্র। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে তাই দুই দলেরই চাওয়া ছিল প্রথম জয়। দুই দলের লড়াইয়ে চাওয়া পূরণ হয়নি কোনো দলেরই। ১-১ গোলে ড্র হয়েছে ম্যাচ।

দক্ষিণ আফ্রিকার তুলনায় কাগজে কলমে শক্তিশালী দল ছিল চেকরাই। ম্যাচের ৬ মিনিটে গোল করে এগিয়েও গিয়েছিল তারা। চেক প্রজাতন্ত্রকে এগিয়ে দেন মিডফিল্ডার মিখাল সাদিলেক। এবারের বিশ্বকাপে এটাই ছিল দ্রুততম গোল। কিন্তু শেষ দিকে গোল পরিশোধ করে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে চেক প্রজাতন্ত্র। এর ফলও পেয়ে যায় দ্রুত। ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে ডান দিক থেকে আদাম হ্লোজেকের কাট-ব্যাক পেয়ে আলেক্সান্দ্র সোইকা বল নিয়ন্ত্রণে নেন। এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে তিনি বল বাড়িয়ে দেন সাদিলেকের কাছে। ফাঁকা জায়গা পেয়ে ডান পায়ের নিখুঁত শটে দক্ষিণ আফ্রিকার জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি।

পিছিয়ে পড়ার পর মরিয়া হয়ে গোল পরিশোধের চেষ্টা চালায় দক্ষিণ আফ্রিকা। কয়েকটি ভালো আক্রমণও করে তারা। কিন্তু চেক রক্ষণভাবে সেসব আক্রমণ প্রতিহত হয়। এক গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে হয় বাফানা বাফানাদের।

এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্রও। । কিন্তু ভ্লাদিমির দারিদা ও লুকাশ চের্ভ পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন।

৮৩ মিনিটে গোল করে সমতায় পেরে দক্ষিণ আফ্রিকা। পেনাল্টি থেকে গোলটি করেন টেবোহো মকোয়েনা। থাপেলো মাসেকোর শট পাভেল শুল্ৎসের হাতে লাগলে পেনাল্টি দেন রেফারি তোরি পেনসো। স্পটকিক থেকে নিশ্চিত গোল করেন মোকোয়েনা। ১৬ বছর পর বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গোলও এটি।

এই ড্রয়ের ফলে পরের রাউন্ডে যাওয়ার আশা জিইয়ে থাকল দুই দলেরই।

বিষয়:

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