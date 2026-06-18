চেকদের রুখে আশা জিইয়ে রাখল দক্ষিণ আফ্রিকা

হারের হতাশা নিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ও চেক প্রজাতন্ত্র। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে তাই দুই দলেরই চাওয়া ছিল প্রথম জয়। দুই দলের লড়াইয়ে চাওয়া পূরণ হয়নি কোনো দলেরই। ১-১ গোলে ড্র হয়েছে ম্যাচ।
দক্ষিণ আফ্রিকার তুলনায় কাগজে কলমে শক্তিশালী দল ছিল চেকরাই। ম্যাচের ৬ মিনিটে গোল করে এগিয়েও গিয়েছিল তারা। চেক প্রজাতন্ত্রকে এগিয়ে দেন মিডফিল্ডার মিখাল সাদিলেক। এবারের বিশ্বকাপে এটাই ছিল দ্রুততম গোল। কিন্তু শেষ দিকে গোল পরিশোধ করে দক্ষিণ আফ্রিকা।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে চেক প্রজাতন্ত্র। এর ফলও পেয়ে যায় দ্রুত। ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে ডান দিক থেকে আদাম হ্লোজেকের কাট-ব্যাক পেয়ে আলেক্সান্দ্র সোইকা বল নিয়ন্ত্রণে নেন। এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে তিনি বল বাড়িয়ে দেন সাদিলেকের কাছে। ফাঁকা জায়গা পেয়ে ডান পায়ের নিখুঁত শটে দক্ষিণ আফ্রিকার জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি।
পিছিয়ে পড়ার পর মরিয়া হয়ে গোল পরিশোধের চেষ্টা চালায় দক্ষিণ আফ্রিকা। কয়েকটি ভালো আক্রমণও করে তারা। কিন্তু চেক রক্ষণভাবে সেসব আক্রমণ প্রতিহত হয়। এক গোলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে হয় বাফানা বাফানাদের।
এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল চেক প্রজাতন্ত্রও। । কিন্তু ভ্লাদিমির দারিদা ও লুকাশ চের্ভ পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন।
৮৩ মিনিটে গোল করে সমতায় পেরে দক্ষিণ আফ্রিকা। পেনাল্টি থেকে গোলটি করেন টেবোহো মকোয়েনা। থাপেলো মাসেকোর শট পাভেল শুল্ৎসের হাতে লাগলে পেনাল্টি দেন রেফারি তোরি পেনসো। স্পটকিক থেকে নিশ্চিত গোল করেন মোকোয়েনা। ১৬ বছর পর বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গোলও এটি।
এই ড্রয়ের ফলে পরের রাউন্ডে যাওয়ার আশা জিইয়ে থাকল দুই দলেরই।
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ঘটছে একের পর এক চমকপ্রদ ঘটনা। মাঠের ফুটবলে তো চমক দেখা যাচ্ছেই। পাশাপাশি অন্যান্য ঘটনা নিয়েও চলছে নানা রকম আলোচনা। এবার অনুশীলন চলার সময় ড্রোন উড়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার কোচ হং মিউং-বো।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে বড় ধাক্কা খেল আইভরিকোস্ট। ফিক্সিংয়ের অভিযোগে কানাডায় প্রবেশের অনুমতি না পাননি দলটির এলিয়ে ওয়াহি। ফলে পরশু জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারবেন না আইভরি কোস্টের ফরোয়ার্ড।৩ ঘণ্টা আগে
নিউ জার্সিতে ১৪ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ড্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্রাজিল দলকে নিয়ে চলছে সমালোচনা। স্টেডিয়ামের দর্শকদের মতো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ব্রাজিলের ভক্ত-সমর্থকেরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। তবে পরশু বিশ্বকাপে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলার আগে সুখবর পেয়েছে সেলেসাওরা।৪ ঘণ্টা আগে
ব্রাজিল ফুটবল দল এখন ব্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ খেলতে। সুস্থ থাকলে হয়তো কার্লোস আলবার্তো পেরেইরা এখন উপভোগ করতেন বিশ্বকাপে নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রাফিনিয়াদের খেলা। কিন্তু পেরেইরার যে সেই সৌভাগ্য নেই। ব্রাজিলের ১৯৯৪ বিশ্বকাপজয়ী কোচ এখন হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসা নিচ্ছ৪ ঘণ্টা আগে