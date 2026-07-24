‘তৃপ্তির আনন্দেই’ আর্জেন্টিনাকে বিদায় বললেন ওতামেন্দি

১৭ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন আর্জেন্টিনার সেন্টারব্যাক নিকোলাস ওতামেন্দি। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক আবেগঘন বার্তায় বিদায়ের ঘোষণা দেন তিনি। ৩৮ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ ফুটবলারের বিদায়ী বার্তায় ছিল তৃপ্তির ছাপ।
বিদায়বার্তায় ওতামেন্দি লেখেন, ‘আজ আমাকে আমার পুরো ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন কথাগুলো লিখতে হচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সি পরার স্বপ্ন দেখতাম। ফুটবল আমাকে যে সবচেয়ে বড় সম্মান দিয়েছে, সেটিই ছিল এই জার্সি গায়ে তোলার সুযোগ। আমি সবসময় প্রাণ, গর্ব আর দায়িত্ববোধ নিয়ে এই জার্সিকে প্রতিনিধিত্ব করেছি।’
আর্জেন্টিনার ২০২২ কাতার বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ওতামেন্দি। আরও একবার বিশ্বকাপ জয়ের সাক্ষী হওয়ার সুযোগ ছিল তাঁর সামনে। কিন্তু সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে হেরে রানার্সআপ হয় আর্জেন্টিনা। তাতে অবশ্য আক্ষেপ নেই রক্ষণভাগের এই ফুটবলারের।
এই প্রসঙ্গে ওতামেন্দির লেখেন, ‘ভাগ্যের লিখন ছিল, জাতীয় দলের হয়ে আমার শেষ ম্যাচটি হবে একটি বিশ্বকাপ ফাইনাল। ফলাফল আমাদের প্রত্যাশামতো হয়নি। কিন্তু আমি মাথা উঁচু করেই বিদায় নিচ্ছি, কারণ আমি জানি এই দল শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করেছে। আমি মাঠে আমার সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। কখনো চেষ্টায় ঘাটতি রাখিনি, কখনো বিশ্বাস হারাইনি এবং এই জার্সিকে জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে দেখা বন্ধ করিনি।’
আর্জেন্টিনার নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বার্তায় ওতামেন্দি লেখেন, ‘কখনো বিশ্বাস হারিয়ো না। এমন বাধা আসবে, যা অতিক্রম করা অসম্ভব বলে মনে হবে। কিন্তু এই জার্সি সবসময় তাদেরই পুরস্কৃত করে, যারা বিনয়, ত্যাগ আর ভালোবাসা দিয়ে এটিকে রক্ষা করে। মাথা উঁচু রাখো, লড়াই চালিয়ে যাও, আর একটি পরাজয় যেন কখনো তোমাদের আশা কেড়ে নিতে না পারে। আমি নিশ্চিত, আমাদের গল্পের পরবর্তী অধ্যায় তোমরাই লিখবে।’
সমর্থকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ওতামেন্দি, ‘ধন্যবাদ আর্জেন্টিনার সমর্থকদের। নিঃশর্ত ভালোবাসা, প্রতিটি পতাকা, প্রতিটি গান এবং ভালো-মন্দ সব সময় আমাদের পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞ। তোমরা আমাদের অনুভব করিয়েছ, জাতীয় সঙ্গীত বাজলে আমরা শুধু ১১ জন খেলোয়াড় নই, একই স্বপ্ন নিয়ে লড়াই করা কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধি।’
স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছিল ফাইনালের পরের উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ম্যাচ শেষে আর্জেন্টিনার কয়েকজন খেলোয়াড় ও স্পেনের ফুটবলারদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে ফিফা। এবার সেই ঘটনার কড়া সমালোচনা করলেন স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। তাঁর মতে, ফুটবলে এম৮ মিনিট আগে
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