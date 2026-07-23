Ajker Patrika
En
ফুটবল

ক্লপ ও জিদানকে কবে কোচ হিসেবে ঘোষণা দেবে জার্মানি ও ফ্রান্স

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ জুলাই ২০২৬, ২১: ৫৩
ক্লপ ও জিদানকে কবে কোচ হিসেবে ঘোষণা দেবে জার্মানি ও ফ্রান্স
জিনেদিন জিদান ও ইয়ুর্গেন ক্লপ। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপ ব্যর্থতা কাটিয়ে নতুন করে শুরুর পরিকল্পনায় এগোচ্ছে ইউরোপের দুই ফুটবল পরাশক্তি জার্মানি ও ফ্রান্স। সেই নতুন পথের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন আধুনিক ফুটবলের দুই কিংবদন্তি কোচ—ইয়ুর্গেন ক্লপ ও জিনেদিন জিদান। একজনকে ঘিরে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা, অন্যজনের ক্ষেত্রেও বাকি কেবল আনুষ্ঠানিকতা। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নিজ নিজ দেশের জাতীয় দলের ডাগআউটে দেখা যাবে এই দুই মহাতারকাকে।

জার্মান ফুটবল ফেডারেশন (ডিএফবি) আগামীকাল শুক্রবার সংবাদ সম্মেলন করবে। আলোচ্য বিষয় জানানো না হলেও জার্মান গণমাধ্যমের খবর, এই সংবাদ সম্মেলনেই জাতীয় দলের নতুন কোচ হিসেবে ইয়ুর্গেন ক্লপের নাম ঘোষণা করা হবে। ৫৯ বছর বয়সী এই কোচের সঙ্গে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি হওয়ার কথা।

২০২৬ বিশ্বকাপে শেষ ষোলোতেই প্যারাগুয়ের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয় জার্মানি। এরপরই বরখাস্ত হন কোচ জুলিয়ান নাগেলসমান। ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে জার্মানদের অবনমন যেন থামছেই না। ২০১৮ ও ২০২২ সালে গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় আর এবারও হতাশাজনক পারফরম্যান্স। তাই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতেই ক্লপের মতো পরীক্ষিত কোচের ওপর আস্থা রাখতে যাচ্ছে ডিএফবি।

মেইঞ্জ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও লিভারপুলে ক্লপের সাফল্য তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচের মর্যাদা দিয়েছে। বিশেষ করে, ২০২০ সালে লিভারপুলকে ৩০ বছর পর ইংলিশ লিগ শিরোপা ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানোর কৃতিত্ব তাঁকে কিংবদন্তির আসনে বসিয়েছে। ২০২৪ সালে লিভারপুল ছাড়ার পর রেড বুল গ্রুপের বৈশ্বিক ফুটবল কার্যক্রমের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

অন্যদিকে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন ২৮ জুলাই জাতীয় দলের নতুন কোচের নাম ঘোষণা করবে। আনুষ্ঠানিকভাবে নাম না বললেও প্রায় নিশ্চিতভাবেই দিদিয়ের দেশমের উত্তরসূরি হচ্ছেন জিনেদিন জিদান।

দেশমের ১৪ বছরের অধ্যায় শেষ হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপে ফ্রান্সের চতুর্থ হওয়ার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই ফ্রান্সের দায়িত্ব নেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন জিদান। ২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার পর আর কোনো দলের কোচ হননি তিনি। খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৯৮ বিশ্বকাপ ও ২০০০ ইউরো জয়ের নায়ক জিদান কোচ হিসেবেও অনন্য সাফল্যের অধিকারী। রিয়াল মাদ্রিদকে ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতিয়ে গড়েছেন আধুনিক ফুটবলের অন্যতম বিরল কীর্তি।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত