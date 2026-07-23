ক্লপ ও জিদানকে কবে কোচ হিসেবে ঘোষণা দেবে জার্মানি ও ফ্রান্স

বিশ্বকাপ ব্যর্থতা কাটিয়ে নতুন করে শুরুর পরিকল্পনায় এগোচ্ছে ইউরোপের দুই ফুটবল পরাশক্তি জার্মানি ও ফ্রান্স। সেই নতুন পথের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন আধুনিক ফুটবলের দুই কিংবদন্তি কোচ—ইয়ুর্গেন ক্লপ ও জিনেদিন জিদান। একজনকে ঘিরে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা, অন্যজনের ক্ষেত্রেও বাকি কেবল আনুষ্ঠানিকতা। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নিজ নিজ দেশের জাতীয় দলের ডাগআউটে দেখা যাবে এই দুই মহাতারকাকে।
জার্মান ফুটবল ফেডারেশন (ডিএফবি) আগামীকাল শুক্রবার সংবাদ সম্মেলন করবে। আলোচ্য বিষয় জানানো না হলেও জার্মান গণমাধ্যমের খবর, এই সংবাদ সম্মেলনেই জাতীয় দলের নতুন কোচ হিসেবে ইয়ুর্গেন ক্লপের নাম ঘোষণা করা হবে। ৫৯ বছর বয়সী এই কোচের সঙ্গে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি হওয়ার কথা।
২০২৬ বিশ্বকাপে শেষ ষোলোতেই প্যারাগুয়ের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয় জার্মানি। এরপরই বরখাস্ত হন কোচ জুলিয়ান নাগেলসমান। ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে জার্মানদের অবনমন যেন থামছেই না। ২০১৮ ও ২০২২ সালে গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় আর এবারও হতাশাজনক পারফরম্যান্স। তাই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতেই ক্লপের মতো পরীক্ষিত কোচের ওপর আস্থা রাখতে যাচ্ছে ডিএফবি।
মেইঞ্জ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও লিভারপুলে ক্লপের সাফল্য তাঁকে বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচের মর্যাদা দিয়েছে। বিশেষ করে, ২০২০ সালে লিভারপুলকে ৩০ বছর পর ইংলিশ লিগ শিরোপা ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানোর কৃতিত্ব তাঁকে কিংবদন্তির আসনে বসিয়েছে। ২০২৪ সালে লিভারপুল ছাড়ার পর রেড বুল গ্রুপের বৈশ্বিক ফুটবল কার্যক্রমের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।
অন্যদিকে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন ২৮ জুলাই জাতীয় দলের নতুন কোচের নাম ঘোষণা করবে। আনুষ্ঠানিকভাবে নাম না বললেও প্রায় নিশ্চিতভাবেই দিদিয়ের দেশমের উত্তরসূরি হচ্ছেন জিনেদিন জিদান।
দেশমের ১৪ বছরের অধ্যায় শেষ হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপে ফ্রান্সের চতুর্থ হওয়ার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই ফ্রান্সের দায়িত্ব নেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন জিদান। ২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার পর আর কোনো দলের কোচ হননি তিনি। খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৯৮ বিশ্বকাপ ও ২০০০ ইউরো জয়ের নায়ক জিদান কোচ হিসেবেও অনন্য সাফল্যের অধিকারী। রিয়াল মাদ্রিদকে ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতিয়ে গড়েছেন আধুনিক ফুটবলের অন্যতম বিরল কীর্তি।
বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের জয়ে লাল কার্ড দেখেছিলেন বালোগান। নিয়ম অনুযায়ী পরের ম্যাচে বেলজিয়ামের বিপক্ষে তাঁর নিষিদ্ধ থাকার কথা ছিল। কিন্তু ফিফা সেই নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করলে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পরে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফোনে২ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনালের গল্প ‘শেষ হয়েও না শেষ হওয়া’র মতোই। অনেকের হয়তো মনে হতে পারে, বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচটা কি ফের মাঠে গড়াচ্ছে? আসলে তা নয়। ১৯ জুলাই নিউজার্সিতে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ঘিরে চলছে ‘গণস্বাক্ষর কর্মসূচি’। কেউ পুনরায় ম্যাচটা আয়োজনের পক্ষে রয়েছেন। আবার অনেকেই আর্জেন্টিনাকে বিশ্বক৪ ঘণ্টা আগে
সেঞ্চুরির পর তামিম ইকবালের শূন্যে উড়ে উদযাপন। ১৭ বছর আগে তামিমের সেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের দৃশ্য দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের স্মৃতিতে এখনো টাটকা। বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়কের ঐতিহাসিক সেঞ্চুরির ভেন্যু লর্ডসে খেলার অপেক্ষা অবশেষে ফুরোচ্ছে। আগামী বছর এই ভেন্যুতে টেস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ।৬ ঘণ্টা আগে
এশিয়ান গেমসের আসন্ন আসরে শুরুতেই কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ১২ দলের টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে বাংলাদেশের নাম পড়েছে ‘এফ’ গ্রুপে। নকআউট পর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে ঋতুপর্ণা চাকমাদের মুখোমুখি হতে হবে তিনবারের সোনাজয়ী উত্তর কোরিয়ার। এই গ্রুপে বাংলাদেশের অন্য দুই প্রতিপক্ষ শক্ত৬ ঘণ্টা আগে