ফুটবল

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা না পেয়ে বিশ্বকাপের ড্র বর্জন করল ইরান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ০০
ইরানের ফুটবলারদের একাংশ। ছবি: এক্স
ইরানের ফুটবলারদের একাংশ। ছবি: এক্স

আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র হবে। শেষ মুহূর্তে এসে বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরের ড্র বর্জন করেছে ইরান। আজ ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের এক মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ইরিনাকে ইরানি ফুটবলে ফেডারেশনের মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা ফিফাকে জানিয়েছি যে, আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে খেলাধুলার কোনো সম্পর্ক নেই। ইরানি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বিশ্বকাপের ড্রতে অংশগ্রহণ করবেন না।’

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে কানাডা ও মেক্সিকো। গত আগস্টে বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ৫ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে ড্র হবে। নিয়ম অনুযায়ী, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দল হিসেবে ড্র’তে উপস্থিত থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন ইরানি ফুটবলে ফেডারেশনের বেশ কয়েকজন সদস্য। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ইরানি ক্রীড়া ওয়েবসাইট ভারজেশ থ্রি জানিয়েছে, ৫ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ ড্র’তে উপস্থিত থাকার জন্য ইরানের কোচ আমির ঘালেনোইসহ প্রতিনিধি দলের চার সদস্যকে ভিসা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে বেশিরভাগ সদস্য ভিসা পাননি। এই তালিকায় আছেন ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদী তাজের নাম। যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক বলে নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান চার দশকেরও বেশি সময় ধরে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে।

ইরান ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার প্রধান বলেন, ‘আমরা ফিফার প্রেসিডেন্ট (জিয়ান্নি) ইনফান্তিনোকে বলেছি যে, এটি সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজনৈতিক অবস্থান। ফিফার উচিত তাদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এই আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলা।’

গত মার্চ মাসে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে ইরান। সপ্তমবারের মতো দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে অংশ নেবে এশিয়ার দেশটি। আগের ছয় আসরে একবারও নকআউট পর্বে পা রাখতে পারেনি তারা। কাতারে অনুষ্ঠিত ২০২২ বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায় ইরান।

বিষয়:

খেলাফুটবলইরান
