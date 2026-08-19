৩৪ বছরে ৩ ম্যাচসহ বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের ভেন্যুতে আরও যা যা হয়েছে

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ম্যাকে তেমন একটা পরিচিত নয় বললেই চলে। হবে কী করে? ৩৪ বছরে যে মাঠে সর্বসাকল্যে হয়েছে তিনটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ, সেটাকে অচেনা বললেও যেন কম বলা হয়।
ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনাতে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয়েছে ১৯৯২ ওয়ানডে বিশ্বকাপে।তবে সে ম্যাচে সর্বসাকল্যে হয়েছিল দুই বল। চলে গিয়েছিল বৃষ্টির পেটে। এমনকি বৃষ্টির বাগড়ায় ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ২০ ওভার আনা হলেও কোনো লাভ হয়নি। যেহেতু দুই বল খেলা হয়েছে, তাহলে এটাকে আন্তর্জাতিক ম্যাচ ধরতেই হবে। যদি পূর্ণাঙ্গ ম্যাচের হিসেব করা হয়, তাহলে হয়েছে দুটি। সেই দুটিও ওয়ানডে। গত বছরের আগস্টে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে হয়েছে এই দুই ম্যাচ।
এ তো গেল ম্যাকেতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের হিসেব। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের অন্যান্য সংস্করণ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট, লিস্ট ‘এ’, টি-টোয়েন্টির দিকে একটু চোখ বুলানো যাক। সব মিলিয়ে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনাতে হয়েছে ২০ ম্যাচ। কোনো টি-টোয়েন্টি এখন পর্যন্ত হয়নি। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের ১২ ম্যাচ ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের ৫ ম্যাচ মাঠে গড়িয়েছে।
প্রথম শ্রেণির ম্যাচ সর্বপ্রথম ম্যাকেতে হয়েছে ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিল কুইন্সল্যান্ড। তখন এই স্টেডিয়ামের নাম ছিল হ্যারাপ পার্ক। এমনকি দীর্ঘ ২০ বছর পর যে এখানে আরেকটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ হয়েছে, তখনো হ্যারাপ পার্কই ছিল। ২০১৫ শেফিল্ড শিল্ডে মুখোমুখি হয়েছিল কুইনসল্যান্ড-নিউ সাউথ ওয়েলস।
লাল বলের ক্রিকেট যে তেমন একটা ম্যাকেতে হয় না, সেটার বড় প্রমাণ দীর্ঘ বিরতিতে এই স্টেডিয়ামে বড় সংস্করণের ম্যাচ আয়োজন। ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’-নিউজিল্যান্ড ‘এ’, কুইনসল্যান্ড-ভিক্টোরিয়া—এই দুটি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট হয়েছে। সবশেষ লাল বলের ক্রিকেটের ম্যাচ হয়েছে ২০২৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে। সেই প্রথম শ্রেণির ম্যাচে নিউজিল্যান্ড ‘এ’ দলকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ভারত ‘এ’। লাল বলের ক্রিকেটের শেষ তিন ম্যাচ যখন হয়েছে, তখন নাম ছিল গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনাতে।
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের অনেক আগে থেকেই ম্যাকেতে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের ম্যাচ হয়। ১৯৮৮ সালে সর্বপ্রথম কুইনসল্যান্ড-পাকিস্তানিজ ম্যাচ দিয়ে সাদা বলের এই সংস্করণের ম্যাচ মাঠে গড়িয়েছে। সেবার এই দুই দল খেলেছিল দুটি লিস্ট ‘এ’ ম্যাচ। একটিতে জিতেছিল কুইনসল্যান্ড। অপরটিতে পাকিস্তানিজ জয় পেয়েছিল।
গত বছরের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দুটি ওয়ানডেও লিস্ট ‘এ’র অন্তর্ভুক্ত। এর বাইরে হিসেব করলে সবশেষ লিস্ট ‘এ’ এই মাঠে হয়েছে ২০২৩ সালে। সেই ম্যাচে কুইনসল্যান্ডকে ১৯ রানে হারায় ভিক্টোরিয়া।
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