Ajker Patrika
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ফুটবল

অবশেষে সত্যি হলো স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী তারকার ছোটবেলার স্বপ্ন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ১০: ০২
অবশেষে সত্যি হলো স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী তারকার ছোটবেলার স্বপ্ন
অবশেষে বার্সেলোনার সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করেছেন রদ্রি। ছবি: সংগৃহীত

রদ্রি যখন বার্সেলোনার এল প্রাত বিমানবন্দর থেকে বের হলেন, ক্যামেরার ঝলকানি আর সাংবাদিকদের ভিড়ে তাঁর মুখে ফুটে উঠল ক্লান্তিহীন এক চওড়া হাসি। তাঁর এই আগমনে গ্রীষ্মকালীন দলবদলের সবচেয়ে আলোচিত এক ঘটনা সমাপ্তির পথে। ম্যানচেস্টার সিটিতে সাফল্যের এক সোনালি অধ্যায় পেছনে ফেলে স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক বার্সেলোনার হয়ে মাঠে নামার জন্য উন্মুখ। বললেন, ‘বার্সেলোনার হয়ে খেলাটা ছিল আমার ছোটবেলার স্বপ্ন।’

আনুষ্ঠানিকভাবে রদ্রিকে গতকাল দলে ভিড়িয়েছে বার্সেলোনা। প্রাথমিকভাবে এই ট্রান্সফারের মূল্য ৬ কোটি ইউরো। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৮৪৭ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। বার্সায় রদ্রির পারফরম্যান্স ও অর্জনের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন শর্ত পূরণ হলে ম্যানচেস্টার সিটি আরও ১ কোটি ৬৫ লাখ ইউরো পেতে পারে (২৩৩ কোটি ৩ লাখ টাকা)। চার বছরের চুক্তি হয়েছে বলে সূত্রের বরাতে গতকাল ইএসপিএন জানিয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার কথাবার্তা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শোনা গেলেও সব গুঞ্জন উড়িয়ে চলে গেলেন বার্সায়।

গত দুটি মৌসুমে চোটের কারণে বেশ কিছুটা সময় মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছিল এই তারকা মিডফিল্ডারকে। তবে সব সংশয় উড়িয়ে দিয়ে গত মাসে উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে স্পেনকে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বজয়ের স্বাদ এনে দেন তিনি। ২০২৪ সালের ব্যালন ডি’অর বিজয়ী এই ফুটবলারকে পেতে বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ যেকোনো ছাড় দিতে রাজি ছিল, তা এই চুক্তি থেকেই স্পষ্ট।

বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েই রদ্রি তাঁর এই নতুন সফর নিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে পারেননি। বললেন, ‘এখানে আসতে পেরে সত্যি অসাধারণ লাগছে। গত কয়েকটা দিন অবিশ্বাস্য রকম মানসিক চাপ আর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে গেছে। তবে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর ইতিবাচক সমাধান হয়েছে দেখে আমি ভীষণ স্বস্তিতে আছি। সততার সঙ্গে বললে, বার্সেলোনার মতো ঐতিহাসিক ক্লাবের জার্সিতে মাঠে নামাটা আমার ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল।’

জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুবাদে বার্সেলোনার অনেক খেলোয়াড়ই রদ্রির পুরোনো বন্ধু। তাই নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে যে কোনো সমস্যা হবে না বলেও জানালেন তিনি, ‘সতীর্থদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করার তর সইছে না আমার। স্প্যানিশ জাতীয় দলের কারণে এদের অনেকের সঙ্গেই আমার খুব ভালো জানাশোনা ও বোঝাপড়া আছে। এবার মাঠে নেমে পড়ার পালা। ক্লাবের জন্য আমাদের শতভাগ উজাড় করে দিতে হবে।’

নতুন ক্লাবে এসে নিজের লক্ষ্যের কথাও একদম স্পষ্ট করে দিলেন ৩০ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ তারকা, ‘আমার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় করা, আর তার সঙ্গে যে ট্রফি জেতার সুযোগই সামনে আসুক না কেন, সেটাতেই আমরা হাত বাড়াব।’

বিষয়:

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