গ্রামের বাড়িতে শমিত, সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে বাংলাদেশের ধাক্কা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভারতকে হারানোর পর শমিত শোম এখন গ্রামের বাড়িতে। ছবি: ফাইল ছবি
ভারতের বিপক্ষে জয়ের আনন্দ নিয়ে সাত সকালে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন হামজা চৌধুরী। পরশুই মাঠে নামবে তাঁর ক্লাব লেস্টার সিটি। শমিত শোম অবশ্য অবসর কাটানোর মতো সময় পেয়েছেন। তাই ছুটে গিয়েছেন গ্রামের বাড়ি শ্রীমঙ্গলে।

ভারত ম্যাচের পর ফেরার তাড়া ছিল না শমিতের। কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মৌসুম শেষ হওয়ায় তিনি এখন আছেন ছুটির আমেজে। যদিও গ্রামের বাড়িতে দুই দিনের বেশি থাকছেন না। ২১ নভেম্বর কানাডা ফিরবেন তিনি।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। চার মাস বাকি থাকলেও ছোটখাটো একটা ধাক্কাই খেল। কার্ডের নিষেধাজ্ঞার কারণে সেই ম্যাচে খেলতে পারবেন না তপু বর্মণ ও রাকিব হোসেন। দুজনেই গতকাল জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে ১-০ গোলে হারানোর ম্যাচে দেখেছেন হলুদ কার্ড। বাছাইয়ে এর আগে একটি করে হলুদ কার্ড লেখা ছিল তাঁদের নামের পাশে।

কার্ড নিষেধাজ্ঞার কারণে ভারতের বিপক্ষে খেলতে পারেননি ফাহামিদুল ইসলাম। সব ঠিক থাকলে হয়তো সিঙ্গাপুর ম্যাচে দেখা যেতে পারে তাঁকে। এশিয়ান কাপে খেলার দৌড় থেকে অবশ্য আগেই ছিটকে গিয়েছে বাংলাদেশ। ৫ ম্যাচ শেষে বাছাইয়ে নিজেদের গ্রুপে ৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে হারাতে পারলে রয়েছে দুইয়ে ওঠার সুযোগ। সে ক্ষেত্রে হংকংয়ের বিপক্ষে জিততে হবে ভারতের। ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ৪১ বছর পর ‘সি’ গ্রুপ থেকে এশিয়ান কাপে উঠেছে সিঙ্গাপুর।

